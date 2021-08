KUHARICA OTKRIVA PLENKOVIĆEV MENI! OVO JEDU PRAVI ALFA MUŠKARCI: Premijer na odmoru traži omiljeni hrvatski specijalitet!

Autor: Iva Međugorac

Prije lockdowna, koronakrize i razdoblja kojeg su obilježile razne afere i turbulencije, premijer Andrej Plenković mjesecima je bio na dijeti na kojoj je izgubio gotovo 20 kilograma. U to je vrijeme, dok je državom kao predsjednica još upravljala Kolinda Grabar-Kitarović, prvi čovjek Vlade iz prehrane izbacio ugljikohidrate, Coca-colu koju obožava, ali i čokoladice kojima teško odolijeva, a umjesto toga na svoj jelovnik ubacio je zdrav ručak koji je obilovao povrćem, nešto je skromnije večerao, a tijekom dana konzumirao je voće, i to uglavnom mandarine.

Morski plodovi

No već neko vrijeme Plenković nije na svojem posebnom režimu, kojim je gotovo do savršenstva doveo svoju liniju, štoviše, upućeni tvrde kako je posljednjih nekoliko mjeseci nezdrava hrana, uključujući i hamburgere iz Mc Donald’sa, vrlo često ne premijerovu meniju. On se tako rješava stresa, tvrde oni koji poznaju predsjednika Vlade te napominju kako uz podosta gaziranih pića i kave Plenković nema previše vremena za vježbanje premda je nekoć često rekreativno igrao košarku.

Nema Plenković zbog svojeg radnog tempa previše vremena ni za obitelj pa će mu stoga sasvim sigurno uvelike koristiti godišnji odmor koji tradicionalno provodi u MUP-ovoj vili Costabella u Rijeci. Rado premijer tijekom svojeg ljetnog godišnjeg odmora posjećuje riječku i opatijsku tržnicu, gdje osobno bira svježe i sezonsko voće i povrće, u čijoj pripremi ponekad tijekom ljetnog odmora i sam uživa. Premda će posegnuti za domaćim nektarinama ili lubenicom, Plenković začudo nije veliki ljubitelj ribe, ali zato obožava morske plodove i razna rižota koja se od njih spravljaju.

Nije hrvatski premijer neki veliki ljubitelj skupocjenih vina, navodno je njima nešto skloniji predsjednik Zoran Milanović koji ljetne praznike uobičajeno provodi na Hvaru, no ne kod prijatelja Tedeschija, nego u vili Kovač. Nije, međutim, Milanoviću na odmoru lako jer njegova supruga Sanja Musić-Milanović i tada inzistira na zdravoj i uravnoteženoj prehrani, a on se pak rado počasti pokojim desertom, običnim bijelim kruhom ili najobičnijim komadom pizze, što prva dama baš i ne odobrava. U njezinoj kuhinji bijeli šećer i bijelo brašno ne postoje, a navodno sličnim zdravim životom živi i prijatelj Tedeschi pa bi se Milanović s godišnjeg odmora mogao vratiti s kojim kilogramom manje.

Punjena paprika

Premda Plenković i njegova supruga Ana uglavnom svoje obroke kuhaju sami i to su obična, lagana i brza jela, povremeno se ipak oslanjaju na restoran unutar grupacije Hotela Milenij koji dostavlja hranu u MUP-ovu vilu. Premijer se u tim trenucima počasti pršutom i dinjom, navodno obožava salatu od jadranske hobotnice, ali i učkarsku skutu te juneći carpaccio i domaće raviole koji se također pune istarskom skutom i preprže na maslacu.

Kad je o mesu riječ, Plenković je sklon janjetini pa mu se tako na odmoru često serviraju poznati janjeći kotleti koji se mariniraju u mediteranskim travama, a tu su i obrazi boškarina koji se pripremaju u umaku od istarskog terana, no takvo nešto Plenkovićevi vrlo rijetko jedu jer ne vole izvolijevati i pretjerivati. Škampi na buzaru dio su premijerova ljetnog menija, koji uključuje i razne povrtne juhe, ali dakako i kojekakve tjestenine u kojima su neizostavan sastojak tartufi. Kao pravi hrvatski alfa-muškarac Plenković ljeti uživa u punjenim paprikama, svi koji poznaju premijera znaju da je to njegovo najdraže jelo.

Nije tu, međutim, riječ o bilo kakvim paprikama, punjene paprike za Plenkovića se spremaju u velikom loncu, navodno su tako puno ukusnije. Zelene babure podjednake veličine tradicionalno su pune miješanim mljevenim mesom, pri čemu se kombiniraju junetina ili govedina sa svinjetinom, u smjesu se standardno dodaju začini poput soli i papra, a uz rižu, tajna “Plenkovićeve punjene paprike” žličica je ulja koja se dodaje u smjesu kako bi bila kompaktnija.

Volovsko srce

Nikakva jaja i nikakvi drugi dodaci ovamo se ne smiju ni približiti, prepričava nam vrijedna kuharica koja dobro poznaje Plenkovićeve prehrambene navike pa kaže kako je najbolje nakon punjenja paprike posložiti u nešto širi, prethodno nauljen lonac, u koji potom valja dodati vodu, ali i komadić pancete te oguljene domaće rajčice, po mogućnosti one sorte volovsko srce. Tako pripremljene paprike kuhaju se na laganoj vatri oko dva sata, a miješanje je strogo zabranjeno. Tek se s vremena na vrijeme preporučuje proviriti u lonac i lagano ga protresti. Uz omiljenu mu punjenu papriku, na Plenkovićevu meniju ponekad se nađu i ćevapčići.









Za razliku od Plenkovića, njegova stranačka kolegica Grabar-Kitarović i dan-danas vodi računa o prehrani. Vrlo rijetko konzumira šećer, a još rjeđe bijeli kruh, a i sada kada više nije predsjednica često jede salate. A na popisu napitaka koje konzumira, uz crnu kavu nalazi se i crno vino. U hladnjaku bivše predsjednice uvijek ćete pronaći avokado, a prehranu bazira na nekoliko žlica maslaca i nešto više maslinova ulja. Ono što predsjednicu s vremena na vrijeme prevari svakako je ljubav prema kolačima.

Premijer Plenković, osim janjetine, kada je o mesnim jelima riječ, ljubitelj je teletine odnosno teleće koljenice, a zanimljivo je da premijer voli azijske delicije, dok je s ribom oprezan i zbog alergije.

Alergija zato nema Milanović koji će zasigurno i ovo ljeto iskoristiti za uživanje u jastogu, zubacima i škampima koje obožava. Premijer Plenković obožava pak šetnje opatijskom tržnicom, ali i ležernu ljetnu odjeću u koju uskače iz zategnutih odijela i košulja, a razumijevanja ima i za sve one koji ga tijekom šetnji pozdravljaju, rukuju se s njime i požele uloviti pokoju fotografiju s prvim čovjekom Vlade, kojemu dan na godišnjem uglavnom počinje na kavi u nekom opatijskom kafiću.

Ritualna mjesta

I ovaj godišnji odmor Plenković će iskoristiti kako bi donekle doveo u red svoju liniju, posvetit će se obitelji i tradicionalno pomagati supruzi u pripremama obiteljskih obroka, vremena će vjerojatno biti i za pokoju košarkašku utakmicu na koje sada već tradicionalno odlazi s prijateljima iz Opatije, a kupat će se kao i uvijek ispred vile na Kostabeli.

Konzum, tržnica, Mimoza, Tik Tak, ritualna su Plenkovićeva mjesta i punktovi koje obilazi na godišnjem odmoru, nakon kojeg predsjednika Vlade očekuje duga i složena jesen praćena koronakrizom, necijepljenjem i svim ostalim brigama koje sada privremeno ostavlja iza sebe. Koju čašicu više sasvim će sigurno spokojno moći popiti i zbog turbulencija u Domovinskom pokretu, koji se oprašta sa svojim predsjednikom Miroslavom Škorom, novi žetončići Plenkoviću su jamstvo za nešto lagodniji godišnji odmor koji provodi u krugu svoje obitelji, uz omiljenu punjenu papriku i svježe pripremljeni pire-krumpir s kockicama maslaca.