JEZIVO PROROČANSTVO JOŽE MANOLIĆA! Izustio je to davno, čini se da je nažalost imao pravo: ‘Strašno je to što se događa’

Autor: Dnevno.hr

Josip Manolić, koji slovi za najdugovječnijeg hrvatskog političara, danas slavi svoj 103. rođendan.

Nije tajna da je ovaj nekadašnji visokopozicionirani pripadnik Udbe, zadužen za političke zatvorenike, ali i jedan od osnivača HDZ-a, u Hrvatskoj postao svojevrstan sinonim za dugovječnost, pa se često mogu čuti šale u stilu kako će nas “Joža Manolić sve nadživjeti”.

Nedavno je hrvatski novinar i voditelj HRT-ove emisije ‘1 na 1’ Romano Bolković, koji često putuje u Berlin i inspiriran posljednjim posjetom tom gradu, objavio na Facebooku kratak osvrt na mogućnost “krvavog rata” u 21. stoljeću, a u objavi se prisjetio i Manolićevih zloslutnih riječi.





Manolićeve zloslutne riječi

Kako se čini, Bolković strahuje da bi nas mogla zadesiti “purpurna apokalipsa”, a prisjetio se i Manolićevih zloslutnih riječi.

“Nebom nad Berlinom oko podneva tutnje vojni avioni. Kuhamo mi žabu, kuhamo, a kad krene purpurna apokalipsa, bit ćemo iznenađeni kao zimska služba snijegom. Nikad neću zaboraviti to kasno ljetno popodne ispred Manolićeve kuće i opasku:

‘XXI. stoljeće bit će krvavije od XX., vidjet ćete’, rekao je out of the blue.

Ja sam zgranut pitao:

‘Kako to mislite?’

‘Pa ni WWII nije pao s neba. I tada se to dugo kuhalo, pripremalo. A onda je izbio’, prisjetio se razgovora s Manolićem i dodao:









‘Šteta je što je ljudska rasa prirodna aberacija'”, stoji u Bolkovićevoj objavi koja je izazvala velik broj reakcija njegovih pratitelja.

“Strašno je ovo kaj pišete”, dobacio je u komentaru jedan pratitelj. “Nije. Strašno je to što se događa”, odgovorio mu je Bolković.

‘S Mesićem pokušao izvršiti parlamentarni prevrat’

Koja je tajna Manolićeve dugovječnosti, vjerojatno najbolje zna on sam, no ono što se zna je kako je njegovo političko, ali i životno iskustvo veliko.









Nakon što je s 18 godina ušao u SKOJ, u svibnju 1941. zbog umnožavanja i raspačavanja letaka KPJ, ustaške vlasti su ga uhitile. U Zagrebu je ostao do listopada 1942., kada prelazi na teritorij pod partizanskom kontrolom. U ožujku 1944. postao je član Okružnog komiteta partije za Bjelovarski okrug, a potom i organizacijski sekretar.

U listopadu 1944. imenovan je za načelnika Ozne 2 u Bjelovaru, komunističke policije osnovane u svibnju te godine. Godine 1946. prelazi u Zagreb za načelnika Odjela za izvršenje kaznenih sankcija u Sekretarijatu za unutarnje poslove. U Udbi bio je zadužen za zatvore u kojima su bili politički zatvorenici. Tu je dužnost obavljao do 1963. Nakon sloma Hrvatskog proljeća 1972. smijenjen je sa svih dužnosti i umirovljen. Godine 1989. postaje jedan od osnivača HDZ-a i najbliskiji suradnik Franje Tuđmana.

Predsjednikom Županijskog doma Sabora postao je 1993. Sljedeće godine sa Stjepanom Mesićem, koji je bio predsjednik Zastupničkog doma, te nekolicinom drugih zastupnika pokušao je izvršiti parlamentarni prevrat. Kako nisu skupili dovoljan broj zastupničkih glasova da oduzmu parlamentarnu većinu Franji Tuđmanu, istupili su iz HDZ-a. Od tada je u mirovini i ne bavi se aktivno politikom. Diplomirao je pravo 1960. godine, a iz dva braka ima troje djece, stoji u biografiji koju je objavio Večernji list.