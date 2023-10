Kuha u Ukrajini Zelenskom pod nosom: Ukrajinske žene i majke prosvjedovale u Kijevu

U petak su se prosvjednici okupili u gradovima diljem Ukrajine kako bi pozvali na vojnu demobilizaciju, izvijestila je Ukrajinska Pravda. Prema medijskim izvještajima, prosvjednici su prije svega tražili od ukrajinske vlade da odobri zakon o demobilizaciji nakon 18 mjeseci vojne službe.

Pokušavli su privući pažnju na peticiju za demobilizaciju koja je već prikupila 25.000 potpisa, što je potrebno za razmatranje u parlamentu. Demonstracije su održane na Trgu neovisnosti u glavnom gradu Kijevu, a članovi obitelji vojnika uzvikivali su parole “Vrijeme je da se drugi pokažu!”, “Za pobjedu su zaslužni svi!”, “I vojnici imaju obitelji”, “Rat se ne može dobiti na plećima istih ljudi”, te “Demobilizacija za vojsku” i mnoge druge.

Ukrajinski mediji navode i da su na trg stigle majke s djecom iz različitih dijelova zemlje. U Ternopilu, Lavovu i Zaporižji okupili su se žene, majke i djeca vojnika u blizini zgrada vojnih uprava. U Krivij Rihu demonstracije su održane na Trgu kvartal 95, u Hmeljnicki na Trgu neovisnosti, a u Odesi na Dumskom trgu.

If someone have any question about democracy in Ukraine you can see this. Today in Kyiv were a protest. Women call for demobilisation their husbands who serve more than 18 months. Ukraine absolutely different from russia. pic.twitter.com/oNdJbL9z3p

