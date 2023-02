KUCAO JE NA VRATA BANSKIH DVORA, A DANAS ČISTI PALUBE: Na njega su padale lijepe žene, divljao je u Saboru i na ulici. Sprema li se za veliki povratak?

Autor: Dnevno.hr

Bivši saborski zastupnik Ivan Pernar nekada je punio novinske retke svojim nastupima i žestokim istupima u Saboru, aktivizmom i javnim sukobljavanjem s brojnim političarima, moćnicima, poduzetnicima te osebujnim stilom i nastupom.

U žiži javnosti našao se u vrijeme deložacija ovršenih građana i osnovao stranku Živi zid koja je u jednom trenutku postala treća, skoro druga stranka u državi. U javnosti se pojavio kad se kao golobradi mladić vezao lisicama u aktivističkom performansu u vrijeme vladavine Jadranke Kosor.

A gdje je danas nekadašnji heroj mladih školaraca, fan tinejdžerica i pokretač nekada najjače “antisistemske stranke” u državi?





Nije se dobro proveo

Dok je njegov nekadašnji prvi kolega Vilibor Sinčić odselio u Europski parlament, Pernar se 2021. godine preselio na Obod, što je opisao za Dubrovački dnevnik.

“Na Obod sam se preselio, to je istina i živjet ću ovdje dok sam živ”, rekao je Pernar za Dubrovački dnevnik. Komentirao je i mogućnost zaposlenja u Domu zdravlja Dubrovnik, gdje bi radio kao medicinski tehničar. “Što se tiče posla u Domu zdravlja, razgovarao sam tamo s nekim tko je bio zadužen za to i nisam osjetio neki entuzijazam za tim da me zaposle. Imao sam osjećaj da im je svejedno hoće li zaposliti mene ili nekog drugog. Za takvog poslodavca ne želim raditi, navodi i objašnjava zašto.

“Ja sam emotivna osoba, bitna mi je dobra atmosfera, da su ljudi veseli, da se smiju, tamo u Domu zdravlja nisam stekao dojam da se radi o nekakvom mjestu gdje je zabavno raditi i gdje su pacijenti nasmijani. Netko će na to reći što si ja to umišljam, ali ipak sam čovjek koji je zabavljao i nasmijavao cijelu Hrvatsku, sjednice Sabora su se gledale dok sam ja tamo bio. Danas to više nije slučaj. Bitno mi je da je poslodavac zabavan tip, netko u čijem društvu želiš biti, netko poput Bobana Rajovića, a ne Krunoslava Capaka. Ekipa u Domu zdravlja više je u Capakovu stilu i zato sam odustao od te ideje”, rekao je tada Pernar.

Vozao se s kapetanicom broda

Početkom 2022. godine je pak zainteresirao javnost objavama s broda gdje je plovio u društvu jedne gospođe. Na jedrilici je provodio vrijeme uz kapetanicu Lexi. Ta je dama inače blogerica preko čije se objave zapravo i saznalo da je Pernar s njom na brodu. Ipak, njihova je plovidba neslavno završila te je bivši saborski zastupnik bio izbačen s plovila.

Naime, kako je u svojem blogu opisala kapetanica Lexi, Ivan je svojim rasističkim i homofobnim stavovima i komentarima prevršio svaku mjeru pa je i tolerantnoj Kanađanki prekipjelo te ga je odlučila iskrcati s jedrilice čim joj se za to pruži prilika.

Kako je napisala u svom blogu, Ivan stalno govori o traženju istine i crvenoj i plavoj piluli te konstantno traži da ga se opisuje u najboljem mogućem svjetlu.









Međutim, kako kaže Lexi, takva vrsta političke korektnost njoj nimalo ne leži.

Zatim, tik nakon izbijanja rata u Ukrajini, Pernar je na društvenim mrežama objavio da vježba na jahti u marini Betina na otoku Murteru, gdje upućeni tvrde da je došao na brodu kojeg održava i čisti.

Uzgajao kineske krastavce

Upravo je ta jahta bila jedna od onih za koje se pisalo kako su pod udarom sankcija ruskim oligarsima te je na koncu netragom nestala i podigla pravu buru.









Inače, Pernar se nakon odlaska iz politike nekoliko puta pojavljivao u lokalnim medijima pa je tako prošle godine gostovao na jednoj zagrebačkoj televiziji gdje je komentirao komunikaciju političara i cenzuru na društvenim mrežama kao jedan od prvih političara kojima je uklonjen Facebook profil. Tada je emisiju o komunikaciji i društvenim mrežama započeo u svojem stilu, pričom o zubnim plombama i kako narodu ugrađuju loše zubne implantate.

Ove je godine zaprepastio javnost kad je u Podcast Inkubatoru opisao da je prijavio Hrvate koji su namjeravali posvojiti djecu iz Konga, a nakon čega su oni po drugi puta uhićeni iako su imali 48 sati da napuste Zambiju.

Nema dokaza da su uhićeni zbog Pernarove prijave, no portal Telegram.hr objavio je da su uhićeni nakon anonimne prijave koja je stigla iz Hrvatske.

Kad smo kod anonimnosti, Pernar uopće ne skriva svoj stav oko uhićenih Hrvata u Zambiji te na Facebooku reda post za postom pozivajući ljude da šalju prijave zambijskoj policiji te proziva Ivanu Kekin i Sandru Benčić iz zeleno-lijeve koalicije zbog navodne zaštite istih.

Inače, Pernar ljeta provodi i kao turistički vodič u Dubrovniku, a svojevremeno je govorio kako se bavi poljoprivredom i uzgaja posebne ljubičaste krastavce.

Vraća li se u politički ring?

Ono što mnoge zanima jest vraća li se Pernar u politiku u narednom razdoblju izbornih ciklusa.

Kako saznajemo iz izvora koji su nekada s Pernarom žarili alternativnom političkom scenom, postoji ta mogućnost.

“On je pomalo luckast, ali nije glup. Prošao je svašta u životu, a nema ni 40 godina! Pričao sam nedavno s njim, mi ga šesto ‘brecnemo’ da se aktivira na izborima. Pa šta bi falilo da ode u Europski parlament i pokaže im tko je gazda”, rekao nam je izvor blizak Pernaru.

Također, analitičari koji pokušavaju dokučiti i prokužiti fenomen zvan Ivan Pernar, smatraju kako dramu oko uhićenih Hrvata u Zambiji i svojeg velikog aktivizma oko tog slučaja želi iskoristiti za povratak u politički ring…