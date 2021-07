‘KUĆA JE POSKOČILA’ Potres pogodio okolicu Siska, nemirno tlo hrvatsko nikako da se smiri: ‘ČULA SE EKSPLOZIJA’

I dok se činilo kako subota prolazi mirno, nešto prije 18 sati tlo se na Banovini ponovno zatreslo.

Na sreću, potres je bio magnitude 2,4 po Richteru, javlja EMSC.

Epicentar se nalazio pet kilometara jugozapadno od Siska.

Kako je napisao jedan stanovnik Petrinje “čula se eksplozija i jako lagana vibracija”. Drugi je dodao da je njemu “cijela kuća poskočila!”

Map of felt reports received so far following the #earthquake M2.4 in Croatia 42 min ago pic.twitter.com/FtDiamZGRK

— EMSC (@LastQuake) July 3, 2021