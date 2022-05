KRVAVI OTPOR JE GOTOV, AZOVSTAL PAO U RUSKE RUKE! Ranjene borce voze u grad pod ruskom kontrolom

Ukrajinska vojska objavila je u utorak da radi na evakuaciji preostalih vojnika iz njihovog posljednjeg uporišta u opkoljenoj luci Mariupolj, prepuštajući kontrolu nad tim gradom Rusiji. Evakuacija je vjerojatno označila kraj najdulje i najkrvavije bitke u ratu i značajan poraz za Ukrajinu. Mariupolj je u ruševinama nakon ruske opsade u kojoj je ubijeno više desetaka tisuća ljudi, tvrdi Ukrajina. Ukrajinsko ministarstvo obrane kaže da su 264 borca napustila čeličanu Azovstal i odvedena u područja koja drže pobunjenici koje podržava Rusija. Pedeset i tri teško ozlijeđena borca odvedena su u grad Novoazovsk, a još 211 u Olenivku, kaže zamjenica ministra obrane. Glavni stožer ukrajinske vojske kaže da su neki borci ostali zarobljeni u Azovstalu i da su napori za njihovo spašavanje u tijeku. Turski predsjednik Erdogan rekao je da Turska neće odobriti zahtjeve Finske i Švedske za pridruživanje NATO-u, optužujući ih za skrivanje terorista. Ruski predsjednik Vladimir Putinkaže da ulazak nordijskih država ne prijeti Rusiji, ali bi nova vojna infrastruktura na njihovom teritoriju izazvala odgovor. U međuvremenu, u Estoniji i Latviji održavaju se neke od najvećih vojnih vježbi NATO-a ikada na Baltiku.

08:15 Ukrajinski časnik: U Mariupolju još nije gotovo

Oleksandr Danylyuk, bivši šef ukrajinske nacionalne sigurnosti i ministar financija, koji trenutno služi kao časnik u ukrajinskoj vojsci, razgovarao je u emisiji Today na BBC Radiju 4 o situaciji u čeličani. Neće reći koliko ih je točno ostalo u tvornici, ali kaže da ih je tamo ostalo još puno, od kojih su neki ranjeni. “To je olakšanje, ali nije kraj”. Njihova glavna misija je završena i treba im spasiti živote, kaže. Rusija kontrolira Mariupol, ali ne kontrolira čeličanu, iako je strateška važnost tvornice u ovoj fazi minimalna, dodaje, pa je prilično simbolično da Rusija preuzme punu kontrolu nad gradom. “Ali ta će ih simbolična akcija koštati mnogo života”.

07:30 Ruski napad nedaleko od Lavova

Rusi su raketirali vojnu bazu kod Lavova, 15 kilometara od granice Ukrajine s Poljskom.

#Ukraine 🇺🇦: Russian missiles are targeting the city of #Lviv tonight.

Loud explosions have already been reported, residents are instructed tk head for the nearest bomb shelter.

— Thomas van Linge (@ThomasVLinge) May 16, 2022