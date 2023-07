Krvavi obračun bandi u Meksiku: U bombaškom napadu ubijeno šestero ljudi, među njima i djeca

U blizini meksičkog grada Guadalajare, najmanje šest osoba je poginulo, a dvanaest je ozlijeđeno u seriji bombaških napada usmjerenih na snage sigurnosti.

Meksičke vlasti izvijestile su da je na cesti u saveznoj državi Jalisco bilo postavljeno osam improviziranih eksplozivnih naprava, od kojih je sedam eksplodiralo dok je prolazio policijski konvoj. Napadi su rezultirali smrću četiri policajca i dva civila, dok je među ozlijeđenima bilo i troje djece u dobi od 9, 13 i 14 godina.

“To je nešto što nikada prije nismo vidjeli ovdje”, rekao je guverner Jalisca Enrique Alfaro, koji je na čelu jedne od najnasilnijih saveznih država u Meksiku s 1095 ubojstava i 750 nestanaka od početka godine.

Guverner je osudio ovaj “brutalni teroristički čin koji predstavlja izazov za cijelu meksičku državu”, a za okrivio je neimenovanu skupinu za krijumčarenje droge. U Meksiku, naviklom na nasilje, napadi eksplozivom i dalje su relativno rijetki. Glavni tužitelj države Jalisco Luis Mendez kazao je kako su eksplozije bile toliko snažne da su ostavile kratere na cesti te uništile najmanje četiri vozila.

@POTUS @SenateDems @NRSC another bomb explosion in #Guadalajara Mexico. This is #terrorism! @DEAHQ @FBI @DOJNatSec

When will you deploy US troops to stop the cartels and arrest all the corrupted politicians that work for them? pic.twitter.com/JoOr5lgmgL

— Denuncia Ciudadana (@Denunciajalzmg) July 12, 2023