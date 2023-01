KRVAVE BITKE ZA SRCE UKRAJINE! O jednoj ključnoj stvari se ne govori, mogli bi stradati milijuni, analitičari složni: ‘Ovo nije gotovo’

Autor: Dnevno.hr/E.P.

Ruska invazija u Ukrajini bliži se godišnjici svojega početka. Prije nepunih godinu dana Ruska Federacija pod vodstvom Vladimira Putina započela je krvavi marš na susjednu zemlju, a ono što nazivaju “specijalnom operacija” najprije je bila usmjerena na udar na Kijev, da bi se danas borbe vodile diljem zemlje.

Iako se u medijima još samo kroz maglu spominje da je rat u Ukrajini započeo davne 2014. godine kad je anektiran Krim, jasno je da u toj zemlji nema mira već gotovo deset godina. Bogati istok zemlje je administrativno pripojen Rusiji, a regije Donjeck, Herson, Lugansk i Zaporožje Putin i Rusi sada smatraju novim granicama Ruske Federacije.

Ipak, na tim područjima i dalje nema mira te se vode krvave bitke između tamošnjih Rusa uz trupe koje su pristigle iz Rusije i Ukrajinaca koji ne pristaju na to odsad žive u Rusiji. I upravo se u tom dijelu te ogromne zemlje nalazi i grad Soledar, važna točka u regiji Donjeck gdje se ovih dana Rusi hvale novim osvajanjem.





Smrtonosne bitke

No, u velikoj kakofoniji informacija teško je razaznati što je istina, a što ratna propaganda pa tako objektivni analitičari s oprezom komentiraju vijesti o stanju na terenu. U srijedu je tako glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov upozorio da ne treba preuranjeno objaviti zauzimanje Soledara, ali je istaknuo da postoji “pozitivan trend”. “Uspjeh u vojnim operacijama bit će postignut kada ispunimo ciljeve koje je postavio vrhovni zapovjednik tijekom posebne vojne operacije”, dodao je.

Ipak, dan ranije su se zloglasni Wagnerovci pohvalili osvajanjem toga grada i iz svih ruskih medijskih kanala stizale su slavodobitne vijesti. S druge pak strane, ukrajinska vojska je demantirala navode da su ruske snage preuzele kontrolu nad tim gradom te su dodali da se intenzitet borbi u tom dijelu može usporediti s onima u Drugom svjetskom ratu.

Analitičari oprezni

A što o svemu kažu najeminentniji hrvatski stručnjaci za međunarodne odnose i znači li rezultat bitke u Soledaru početak nove ruske ofenzive, upitali smo Denisa Avdagića i Branimira Vidmarovića. Geopolitički analitičar Denis Avdagić smatra da treba pričekati da se slegne situacija da bi se sa sigurnošću moglo znati što nas čeka.

“Treba vidjeti koliko su pouzdane informacije. Borbe su teške, puno žrtava ima. Ne vidim da se ovdje vidi neka jasna ruska pobjeda i najava nove ofenzive. Ovdje vidim Wagnerovo pokazivanje moći, koliko je to za njih dobro ne mogu reći”, smatra Avdagić.

Ovaj stručnjak smatra da je Rusija sve bacila na grad Soledar i to vidi kao negativnu odluku za Putina. “Ovo je doista jedna bitka u koju su se bacili. Sam Soledar nije toliko ključan da možemo govoriti o nekoj prekretnici, pitanje je hoće li uslijediti i ukrajinska kontra ofenziva”, smatra Avdagić i dodaje:

“Jako je teško procjenjivati osim reći jasnu činjenicu da je ova bitka koštala jako puno žrtava i jednu i drugu stranu. Bez neke taktičke pobjede s bilo koje strane. Vrlo težak i upitan u bilo kakvom strateškom značenju potez da se napadne taj dio od strane Rusa. Treba pričekati je li to doista tako da su preuzeli Soledar”, rekao je Avdagić i prognozirao hoće li iz Bjelorusije krenuti ofenziva s obzirom na to da se u toj zemlji gomilaju ruske i bjeloruske trupe.









“Ne vjerujem da će iz Bjelorusije krenuti nešto jače. Mislim da bi to bilo vrlo riskantno za Lukašenka, to bi značilo početak njegovog kraja. Mislim da to služi da Ukrajinci moraju jednostavno paziti na granicu na toj strani i na taj način dio vojske trošiti na tom području, umjesto u borbi protiv agresora, no ovo nije gotovo”, zaključio je Avdagić.

Gomilanje vojske u Bjelorusiji

S druge strane, geopolitički analitičar Branimir Vidmarović pak napominje kako ruska mobilizacija nije ni blizu kraja te još može doći do opasnih akcija.

“Ja bitku u Soledaru jednostavno vidim kao jednu od operacija i nastavak onih borbi na terenu koje su se vodile i prije. Nisu dio ničeg radikalno novog s ruske strane. To nisu nove ofenzivne, to su i dalje borbe unutar granica Donjecke Narodne Republike. Jer ono što je anektirano nije pod ruskom čitavom kontrolom i zato se tu vode takve bitke”, rekao je i upozorio na šum u komunikaciji.









“Normalno da će se u ovim uvjetima dok je sve stalo svaka pobjeda predstavljati kao nešto veliko. Ukrajinci su to stalno radili, moguće da su i Rusi krenuli istom taktikom. Nije to ruska radikalna ofenziva, teško je to sada najaviti”, smatra Vidmarović.

Može li krenuti nova ruska ofenziva?

“Potencijal u zadnjih pola godine da se rusi skupljaju u Bjelorusiji, to je još uvijek potencijalna opasnost, ali mislim da nije velika”, rekao je i predvidio čeka li Ukrajinu novi ruski napad na srce zemlje – Kijev:

“Kijev – čini mi se da je to zatvoreno pitanje. Mislim da ništa od toga zasad, mislim da je to besmisleno. Mogu ga zasuti raketama, ali teško da može netko osvojiti Kijev. To su opet žrtve velike, stare zgrade, poveznica s Rusijom…. Nije nikome u cilju to razoriti”, rekao je i podsjetio na ono što se ne govori često:

“Mobilizacija u Rusiji nije gotova! Putin nikad nije potpisao kraj mobilizacije, stvoren je Odbor za mobilizaciju koji će dalje time baviti. Proširen je popis kategorija koji mogu biti mobilizirani. Moguće da ako će Rusima ići loše, pozvane će biti tisuće i tisuće ljudi na oružje”, zaključio je Vidmarović.