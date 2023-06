Krvava sudbina medvjeda koji su dopali u ruke krčkim lovcima, ljudi ogorčeni: ‘Kakvo smeće moraš biti za ovo?’

Autor: Lucija Brailo

Nakon što smo otkrili početkom tjedna kako lovci na otoku Krku namjeravaju ubiti medvjedicu s mladuncima, koja je, kako su oni potvrdili, doplivala do otoka, gdje je navodno uočena na području općine Vrbnik, pitali smo ih zašto te kontaktirali Ministarstvo poljoprivrede o ovom slučaju, kao i Veterinarsku inspekciju te od njih doznali kako, suprotno tvrdnjama predsjednika lovačkog društva Orebica Krk, Antona Bolonića, nikako ne smiju odstrijeliti medvjedicu i njezine mladunce.

A upravo prije nekoliko tjedana ubijen je medvjed u Kostreni, koji je ulazio ljudima u dvorišta, no za razliku od medvjedice s Krka, za koju se mnogi nadaju da neće dopasti u ruke krčkim lovcima, za medvjeda iz Kostrene, prema riječima Veterinarske inspekcije, nažalost nije bilo drugog načina, “budući nikakve mjere odvraćanja od naselja nisu dale rezultata, pa je pokrenut postupak interventnog odstrjela kojeg je izvršio lovo ovlaštenik.”

Međutim, vratimo se na Krk. Kako smo doznali, nije ovo prvi put da lovci s tog otoka kreću u hajku na medvjeda. Naime, iako je medvjed strogo zaštićena životinja u Hrvatskoj još od 2013. godine, lovci su u Baškoj na Krku krajem 2021. godine, iako s dozvolom nadležne institucije, na posebno okrutan i malo je reći odvratan način, paradirali po otoku s nesretnim medvjedom razapetim između dva kolca te se hvalisali i trofejno ga pokazivali otočanima, kao da su napravili nešto hvale vrijedno.





Lovac: ‘To je 12. grlo koje smo ikada odstrijelili na otoku’

O tome svjedoče i uznemirujuće fotografije, koje, ako imate želudac, možete pogledati ovdje, a upravo isti lovac koji nam je vezano za medvjedicu s mladuncima bahato kazao kako ju mora odstrijeliti te nas pitao “a što bi vi napravili” i zaključio kako je “sve što hoda, a zove se medvjed, nepoželjno na Krku”, odgovarajući pritom na pitanje je li i medvjedićima namijenjena ista zloslutna sudbina kao njihovoj majci, tada je o nesretnom trofejnom medvjedu kazao za 24sata:

“Za nas su medvjedi nezavičajna, odnosno alohtona divljač, i mi prema odluci skupštine naše županije imamo nalog da svaku takvu divljač možemo odstraniti. To se odnosi i na divlje svinje, a lovimo kroz cijelu godinu jer nam prave velike štete”, kazao je Anton Bolonić, predsjednik lovačkog društva Orebica Krk te dodao:

“Medvjed se našao u blizini jednog ovčarskog imanja, primijetila ga je gospođa ujutro, a njen sin koji je isto lovac, ga je i ustrijelio. Potom su došli i ostali lovci te ga uspješno odstranili. Medvjed je lukava životinja, a u raslinju ga je jako teško loviti. Znamo njegovu rutu, ljudi nam često dojave da su ga vidjeli, pa mi dođemo, ali već nestane. Nedavno je čovjeku skoro usmrtio magarca, a velike štete radio je i ovčarima.”

Osim toga, Bolonić, kojemu je medvjed, čini se, najgori neprijatelj ponosno je kazao te 2021. kako je nesretni medvjed kojega su vrebali “12. grlo koje su odstrijelili na otoku ikad”, a prisjetio se i kako se “prvi medvjed na Krku pojavio još negdje 1968. godine”.

‘Kakvo smeće moraš bit da ovo napraviš?’

No, upitan tada o tom hvalisanju lovaca po otoku s razapetim medvjedom i pokazivanju otočanima, što je vidljivo na uznemirujućim fotografijama, Anton Bolonić je tvrdio kako je to “svojevrsni uspjeh” te kako je “takvog medvjeda jako teško uloviti”. Govorio je i kako je medvjed na otoku radio štetu dulje vrijeme, dok su neki mještani tada govorili kako taj medvjed nije bio niti posebno velik.

“Čujte, to je uspjeh, odstraniti medvjeda i to na Krku. To nije tako jednostavno, zna se kako se lovi medvjeda, na hranilištima ga se mami i tako dalje i potrebno je puno vremena i strpljenja. Normalno je da je lovac ponosan kad ustrijeli nešto i da se dokaže stočarima, s obzirom da ljudi uvijek vole za sve kriviti lovce. Kod nas je malo drukčija situacija, mi ne gospodarimo medvjedima jer je alohton, a i radi se o vrlo lukavoj životinji”, govorio je 2021. Bolonić.









No, ono što je ljude posebno tada zasmetalo, ružna je simbolika odstrijela ovog medvjeda, budući je to učinjeno baš dan uoči Svjetskog dana borbe protiv lova.

“Jučer je član (ili nekoliko njih) lovačkog društva Kamenjar u Dragi Bašćanskoj ubio medvjeda. Zatim ga je razapeo i ponosno provozao Baškom da se ljudi dive ili povraćaju, kako je već kome leglo. Kakva simbolika za sutrašnji Svjetski dan borbe protiv lova”, pišu tada u statusu na Facebook stranici ‘Psi laju, karavane prolaze’.

Ispod objave nizali su se komentari: “Kakvo smeće moraš bit da ovo napraviš”, “Užas! Jadni medo”, “Niti stanovnici Krka nisu autohotni….pogledajte samo prezimena…A ni turisti nisu autohotni”, “Prestrašno”….









‘Sve što hoda, a zove se medvjed na Krku je nepoželjna divljač’

Kao što se može zaključiti iz ovoga, ne bi ovo bio prvi put da je na Krku ni kriv, ni dužan stradao najveći grabežljivac koji živi na našim prostorima, no ovu medvjedicu s medvjedićima, prema riječima Veterinarske inspekcije i Ministarstva poljoprivrede, krčki lovci nemaju dozvolu ubiti, unatoč njihovim tvrdnjama kako “imaju obvezu” to učiniti.

Na naše pitanje što će se dogoditi s mladuncima medvjedice, lovac Anton Bolonić nam je odgovorio: “Sve što hoda, a zove se medvjed na Krku je nepoželjna divljač. Mi imamo odluku županijske skupštine da je to nepoželjna divljač koju treba odstraniti s otoka Krka. Prema tome, mi imamo nalog, zadatak i obvezu da to odradimo. Ako ih nađemo, mi ćemo ih odstrijeliti.”

Objasnio je nama Bolonić i kako medvjedi stižu na Krk, budući smo pretpostavili da zasigurno ne prelaze preko Krčkog mosta, pa smo doznali kako je lovcima s Krka vrlo dobro poznata ruta kojom plivaju na otok, a zanimljivo je i da lovac znalački tvrdi da je to “utaban put, kuda dolaze i odlaze s Krka”.

“Ona pliva, tamo gdje je najuže, tamo iz Jadranova gdje je svjetionik. To je utaban put, kuda dolazi i odlazi s Krka. Već je tu redovan gost, mi ju vidimo i ne vidimo, dođe i ode. No, nepoželjan je na Krku, prema odluci Skupštine županije, mi to moramo odraditi jer bismo inače mogli izgubiti lovište”, kazao nam je Bolonić.

Inspekcija: ‘Dogodi li se nešto medvjedici, kazneno će odgovarati’

Informacija koju smo neslužbeno dobili od Veterinarske inspekcije jutros, je da su reagirali u ovom slučaju te upozorili lovačko društvo da se medvjedici, kao i njezinim mladuncima, ne smije ništa dogoditi, a kamoli da bude odstrijeljena.

Osim toga, kazali su nam i kako su upozorili lovce ukoliko dođe do takvog nečeg, kazneno će odgovarati.

A u općini Vrbnik, na čijem je području životinja navodno i uočena, nisu znali ništa o tome, što je potvrdio i načelnik Dragan Zahija (HDZ).

“Medvjedica s medvjedićima u blizini Vrbnika? Iskreno, prvi put čujem za to. Sad ste me malo uhvatili na krivoj nozi, ne znam što pametno reći na to”, kazao nam je Zahija.

Sve češće dojave o medvjedici i njezinom mladuncu na Krku građani dojavljuju i putem mobilne aplikacije “Budi i ti rendžer”, organizacije Ranger – Čuvari prirode Hrvatska koja okuplja više od 2500 članova, među kojima i lovce, veterinare, biologe i slično te koji su prvi objavili informaciju o uočenoj medvjedici na Krku.

Obavijestili smo sve službe koje imaju ovlasti za ovakve slučajeve – ističu, pa dodaju da koliko se god digla euforija u javnosti oko ove teme, “morali bi ipak znati da naši stručnjaci, prije svega interventni tim za medvjede znaju šta rade.”

“Ako je ikako moguće oni će prvi zaštititi medvjeda”, dodaju.