KRVAVA BILANCA NAPADA NA AUTOBUS U JERUZALEMU: Najmanje osam ljudi ranjeno, među njima i trudnica

Najmanje osam ljudi ranjeno je, od kojih dvoje teško, u napadu na autobus u Jeruzalemu, objavila je spasilačka služba Magen David Adom (MDA) na Twitteru rano u nedjelju.

Osumnjičenik, Palestinac, uhićen je nakon što se predao nekoliko sati nakon napada, objavila je policija.

Gađan je autobus u Starom gradu, kao i parkiralište u blizini Davidova groba na Sionu, javljaju izraelski mediji.

Napad je prijavljen u 1,24 sati u nedjelju, rekao je MDA, izraelski ekvivalent Crvenog križa.

*MDA Spokesperson, Zaki Heller:* Update to the terror attack in the Old City in Jerusalem:

There are two scenes, including a bus.

MDA EMTs and Paramedics are treating and conveying 7 patients to hospital, 2 in serious condition and 5 in mild to moderate condition

— Magen David Adom (@Mdais) August 13, 2022