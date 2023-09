Kruži snimka brutalnog zlostavljanja konja u Hrvatskoj: Manijak se iživljava nad nesretnom životinjom

Autor: Dnevno.hr/M.P.

KAportal je dobio uznemirujuću snimku zlostavljanja konja koje se navodno dogodilo u štali u naselju Orlovac kod Karlovca.

Na snimci je vidljivo da konja mlate batinom i to nemilosrdno, a čuje se i glas koji govori “dobro je, nemoj ga više”, no to zlostavljača ne sprječava da ga i dalje ne nastavi tući.

Da stvar bude gora, vidi se da je zlostavljanje životinje prenošeno uživo na Facebooku.





Neki se smiju u komentarima

U komentarima je bilo i onih koji su na to reagirali sa smijehom.

Snimku je poslao čitatelj anonimno, no na upit zašto nije pozvao policiju, rekao je da nije on to snimio nego neka druga osoba.

O svemu je PU karlovačkoj poslan upit. Snimku možete pogledati OVDJE, upozoravamo da je uznemirujuća.