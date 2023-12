Kruzer u Sjevernom moru naletio na monstruozan val: Pogledajte snimku koja ledi krv u žilama

Norveški kruzer, MS Maud, bio je prisiljen na privremeno zaustavljanje svoje plovidbe u četvrtak, nakon što se suočio s izazovima uzrokovanim snažnim vjetrovima u Sjevernom moru. Prema izvješću danskih pomorskih vlasti, brod je izgubio struju nakon što su snažni vjetrovi razbili staklene prozore, uzrokujući propuštanje vode i privremeni nestanak električne energije.

Hurtigruten Expeditions (HX) pružio je svoju perspektivu događaja, tvrdeći da je privremeni gubitak struje nastao nakon što je brod naišao na snažan val. Brod MS Maud, koji je prevozio 266 gostiju i 131 člana posade, bio je na putu prema Tilburyju, Ujedinjenom Kraljevstvu, nakon polaska iz norveškog Florøa.

A Norwegian cruise ship MS Maud sailing in the North Sea on Thursday lost its ability to navigate after it was hit by a rogue wave during a storm. All 266 passengers and 131 crew members are reported to be safe..#Norwegian #cruiseship #MSMaud #storm #roguewave #Sea pic.twitter.com/cfQFgA5vSO

