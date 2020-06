Krstičević se oprašta od politike? Trenutno je u Dalmaciji, isključio je telefon i trenira

Premijer Andrej Plenković do samog je kraja objave nositelja HDZ-ovih lista po izbornim jedinicama držao otvorenom mogućnost da će na ovim izborima jednu od najvažnijih izbornih jedinica, desetu, predvoditi Damir Krstičević, no sada je napokon objavljeno da će to biti Vili Beroš. Krstičevićevu je ostavku premijer morao prihvatiti prije više od tri tjedna, no mnogi su očekivali da to ipak neće biti i potpuni izlazak tankoćutnog ministra obrane iz politike, objavio je Večernji list.

Branitelji bi ga nagradili Na prošlim je parlamentarnim izborima Krstičević osvojio vrlo velik broj preferencijskih glasova za HDZ, njih gotovo 33 tisuće pa je Plenkoviću Krstičevićev angažman bio zlata vrijedan. Bez obzira na to što su analize govorile da Krstičević vjerojatno više ne bi mogao povući toliki broj glasova jer bi sada, za razliku od 2016., nosio i breme afera i uzastopnog davanja ostavke što je neke birače moglo iživcirati.

Iste analize, međutim, pokazivale su da dio najčvršćih birača HDZ-a, kao i oni okupljeni oko braniteljskih udruga, njegov čin doista drže moralnim i bili bi ga nagradili glasovima i na ovim izborima.

Možda se pojavi na predizbornom skupu kao potpora

“Njega ljudi tamo vole i opet bi mu dali najviše glasova”, ističe jedan od njemu bliskih. Čude se kako to da Plenkoviću nije uspjelo “natjerati” Krstičevića na sudjelovanje na parlamentarnim izborima, pogotovu što će rat za glasove upravo tu biti najžešći, gdje će svi ratovati protiv svih, gdje će se potući tri desne opcije, HDZ, Škorina lista i Most, a o broju mandata odlučivat će sitnice. I gdje je, stoga, moguće da na ratu desnih profitira SDP. Plenković nije uspio vratiti Krstičevića u tim kao nositelja liste, a izgledno je da na njoj neće uopće biti ni kao “obični” kandidat. Možda se tek pojavi na nekom predizbornom skupu, kao potpora.

Plenkoviću je Krstičević bio važan i stoga što je on pomirivao interese splitskog i dubrovačkog političkog HDZ-ova klana, koji se stalno nadmeću čiji će čovjek biti nositelj. Trebalo je, dakle, opet pokušati pomiriti te interese pa je Plenković i odlučio da tamo na čelo liste postavi Vilija Beroša, ministra zdravstva koji je neobično vješto iskoristio sve mogućnosti brzog uzleta tijekom pandemije.

Nadalje, Beroš, rođeni Hvaranin, bio je jako pažljiv prema lokalnim HDZ-ovcima, Bobanu, Škoriću, epidemiolozima, čak i kada se ispostavilo da je u Splitsko-dalmatinskoj županiji najveći broj zaraženih te da postiže najgore rezultate i najveći broj umrlih. Sjetimo se samo afere s 18 umrlih umirovljenika iz doma.

Nedostaje ministarska ruka

To što nije “odletio” čak ni ravnatelj Škaričić, niti mu je padalo na pamet da barem sam da ostavku, sigurno je veći problem za predizbornu kampanju nego to je li na čelu HDZ-ove liste Krstičević ili Beroš. Problem je što su lokalni HDZ-ovi uhljebi i dalje tu i bit će na listama.

Isključio telefon, trenira… Krstičević je, inače, kao i uvijek kada se emotivno “sprži”, sada u svom rodnom kraju, u Dalmaciji, isključio je telefone i “trenira”, oporavlja se, trči, kao i obično, desetak kilometara. Čekat će očito izbore da vidi hoće li HDZ proći jednako dobro kao i kad je on bio nositelj, a kasnije će odlučiti hoće li se vratiti karijeri menadžera.

Povratak u politiku za sada se ne čini izglednim. No znalci kažu da njegova energičnost najviše nedostaje u MORH-u i HV-u. Nema ministra koji se volio baviti svime, i poslom ministra i vojnim poslovima Stožera, državni tajnici ne mogu i ne žele davati ritam, načelnik Glavnog stožera admiral Hranj ni prije nije bio sklon soliranju pa se ovdje ipak najviše osjeća da nedostaje ministarska ruka, piše Večernji list.