KRIVNJU POKUŠAO PREBACITI NA SINOVE, OVO JE JEZIVO! Rasplet ubojstva u Srbiji: ‘Na sprovodu se čudno ponašao, novca mu nije nedostajalo’

Autor: D.V

Srbija je ponovno zgrožena novim detaljem, tj. raspletom monstruoznog ubojstva obitelji Đokić. U četvrtak je za nezapamćeni zločin priveden Goran Džonić (59), brat tete ubijenog Gorana.

Osumnjičeni ubojica, inače umirovljeni vatrogasac, i žrtve su, piše Blic, bili vrlo bliski i znali su se cijelog života te nikad nisu imali međusobnih problema. Džonić i njegova obitelj živjeli su samo četiri kuće od ubijenih Đokića, a obitelji su cijelog života bile bliske.

Često je Džonić prao Goranov automobil jer Goran navodno nije imao povjerenja u radnike praonice zbog sefova koje je držao u automobilu.

Šest mjeseci pratio obitelj

Međutim, kako se sumnja, Džonić je naumio uzeti Đokićevih 10.000 eura koje je uvijek imao kod kuće pa ga je, prema prvim informacijama, punih šest mjesci pratio, promatrao i kovao plan za svirepo ubojstvo.

Za dan likvidacije rođak je odabrao subotu, i to nakon što se obitelj vraćala od majke ubijenog Gorana, kod koje su ostali do ponoći. Svega nekoliko kilometara od kuće Goranove majke, nakon što su prošli pored lokalne auto-praonice, što su snimile sigurnosne kamere ovog objekta, sumnja se da ih je na žutom skuteru presreo Goran Džomić. Đokić je zaustavio svoj passat, a kako ga je namamio do šumarka i čime mu je Džonić prijetio još uvijek nije poznato. Nakon što je ubio svo troje članova obitelji, polio ih je benzinom i zapalio ih.

Nakon što je postalo jasno da se obitelj nije vratila kući, Džonić je 43.000 ukradenih eura zakopao u dvorištu jednog od svojih sinova i pojavio se na sprovodu rodbine.

Krivnju pokušao svaliti na sinove

Posljednji monstruozni potez osumnjičenog za ovaj zločin dogodio se nakon što je uhapšen. Policija je najprije došla do određenih dokaza koji su ukazivali da upravo Džonić ima veze sa zločinom, a kada je priveden on je monstruozno i besramno pokušao krivicu svaliti na svoju dvojicu sinova!

Međutim, ono čemu se bivši vatrogasac nije nadao je da će policija odmah poligrafski ispitivati i njegovu suprugu i dva sina i da će oni taj poligraf proći.









Čudno se ponašao na sprovodu

Srbijanski mediji doznaju i da se Džonić čudno ponašao na sprovodu obitelji. Svjedoci tvrde kako se na sprovodu pozdravljao s prisutnima, umjesto da je izražavao saučešće, a nakon što ga je sin upozorio da se čudno ponaša, odvratio je da ne zna što mu je.

“Skoro sam se onesvijestio kada sam čuo o kome se radi i da je u pitanju naš kolega. Džonić je bio šef vatrogasne službe u Aleksincu, sada je u penziji. Njegov sin radi kao vatrogasac u Nišu, jako dobar dečko. I oca znam kao dobrog čovjeka mada kada sam ga prije mjesec dana vidio, djelovao mi je čudno, jedva me je prepoznao. Kao da mu se nešto desilo. Oni su prilično imućni ljudi, nedavno je u Moravcu kupio veliku, lijepu kuću starijem sinu, dok je on s drugim sinom, ocem, unukama, živio u obiteljskoj kući, tu blizu Đokića… Novac mu nije nedostajao, zato mi je neshvatljivo da je ovo mogao učiniti. Svi smo u šoku”; ispričao je jedan od Goranovih kolega.