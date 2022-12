KRIVI SU BOMBONI I KONDOMI? Premlaćeni ‘Djed Mraz’ i njegov otac o brutalnom napadu: ‘Ne mogu spavati kao roditelj, svi plačemo’

Autor: M.P.

Policija rasvjetljava činjenice i okolnosti premlaćivanja mladića odjevenog u Djeda Mraza sinoć u Slavonskom Brodu.

Uhićeno je nekoliko osoba, među njima i pripadnik Hrvatske vojske. Mladić koji je bio odjeven u djeda Mraza zadobio je teške tjelesne ozljede te je nakon liječničke pomoći pušten kući.

Otac pretučenog “Djeda Mraza” ovu brutalnu snimku više ne može gledati.





“Ne mogu spavati kao roditelj, ja plačem, žena plače”, kaže Zlatko Ereiz iz Slavonskog Broda za HRT.

Još teže je njegovu sinu Kristijanu koji je pretrpio ozbiljne tjelesne ozljede na sam Badnjak.

“Žao mi je za sve što se desilo i ne znam više što bih više rekao. Ne bih htio da se ponovi. Stvarno se ne osjećam najbolje i to je to”, dodaje Kristijan Ereiz.

Napravljen mu je dijagnostički i brzi traumatološki pregled nakon čega je pušten kući. Liječnici su rekli da mu je dijagnosticirano puknuće lijevog bubnjića.

Građani Slavonskog Broda – šokirani, a poneki i u potrazi za istinom.

“Brutalno, ako ćemo onako, već je na podu, leži i da ga se onako lupi nogom, mislim, nemam riječi”, “Treba ispitati pozadinu zašto je nešto bilo, to je moje mišljenje. Uvijek je nekakav događaj koji se dogodio, prethodilo je nešto sigurno, nekakav…”, komentari su mještana.









Krivi kondomi i bomboni?

Unatoč ljudskoj znatiželji, za nasilje teško da postoji opravdanje. Svoju verziju događaja ponudio je otac Zlatko. Krivi su kondomi i bomboni.

“Iz kurtoazije djevojkama davao bombone, dečkima kondome, radi šale”, ističe Zlatko Ereiz.

“Nije bitno to sve što sam radio, to je palo u vodu, neće se više desiti i to je to”, kaže Kristijan Ereiz.









Policija provodi intenzivno kriminalističko istraživanje nad nekoliko muškaraca, a fokus je na 24-godišnjem vojniku koji je priveden zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela “Teška tjelesna ozljeda”.

MORH: Ako se dokaže krivnja, ide stegovni postupak

O svemu se još sinoć oglasilo i Ministarstvo obrane koje je najoštrije osudilo svaku vrstu nasilnog ponašanja. U priopćenju su dodali, ako se dokaže odgovornost pripadnika Oružanih snaga, slijedi pokretanje stegovnog postupka.

HRT neslužbeno doznaje, ovo mu nije prvi put.

Neslužbeno, vojnik je već prije dvije godine kazneno i stegovno odgovarao za nanošenje tjelesnih ozljeda i prijetnje smrću. Iz vojske nije izbačen, u međuvremenu je napredovao i primio nagrade.

Ovoj obitelji koja je za Božić došla iz Njemačke u svoj kraj – mir je nakratko oduzet, a čijom krivnjom – tek će se utvrditi.

“Mi nemamo kontakta, ne želim ga osuđivati, imamo pravo i sudstvo, odradit će svoje”, kaže Zlatko Ereiz.