Krim gori: ‘Gdje je počelo, tu će i završiti’, eksplozije i u srcu Rusije

Ruskoj invaziji na Ukrajinu ne nazire se kraj, a posljednjih tjedana dolazi do promjena s obzirom da ukrajinski dronovi prelaze granice Rusije.

“Ruska protuzračna obrana uništila je 42 ukrajinske bespilotne letjelice iznad Krimskog poluotoka rano u petak”, objavilo je rusko ministarstvo obrane na Telegramu.

Devet bespilotnih letjelica je oboreno, a 33 druge su bile ometane opremom za elektroničko ratovanje i srušile su se bez da su dosegle svoje ciljeve, priopćilo je ministarstvo.

“Preko noći je spriječen pokušaj kijevskog režima da izvede terorističke napade bespilotnim letjelicama na teritoriju Ruske Federacije”, stoji u objavi ministarstva na Telegramu.

⚡️Overnight explosions were heard in Russia’s #Kaluga and Tula regions. #Moscow airports temporarily suspended operations.

The Russian Defence Ministry said an improved S-200 missile was allegedly detected and destroyed over the Kaluga region. pic.twitter.com/knMffae1w2

— KyivPost (@KyivPost) August 25, 2023