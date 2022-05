KRIK IZ AZOVSTALA, NE VJERUJTE ŠTO PRIČAJU! Kakav obrat, Rusi dali veliko obećanje koje bi moglo spasiti stotine života

Ruske snage na Istoku, slažu se stručnjaci, napreduju mic po mic i njihov napad sada izgleda puno organiziranije nego na početku rata. Međutim, taj napredak prati i jedna za njih vrlo loša vijest. Ukrajinci su pokrenuli protuofenzivu kod Harkova i to je potencijalna katastrofa za rusku vojsku ukoliko se ubrzo ne pobrinu za tu situaciju. Sjedinjene Države su objavile kako Rusija planira provesti aneksiju Donjecka i Luganska sredinom svibnja. Čim je u nedjelju završila evakuacija civila, ruske snage su bombardirale čeličanu Azovstal. Europska unija bi do kraja ovog tjedna trebala najaviti zabranu uvoza ruske nafte, iako je Mađarska već najavila kako je protiv te zabrane. EU razmišlja da zbog toga iz te odluke izuzme Mađarsku i Slovačku, koje su tradicionalno jako ovisne o ruskim energentima. Ruski ministar Sergej Lavrov rekao je kako kraj operacije ne ovisi o Danu pobjede 9.5.

22:30 Britanci: Ruska vojska nastavlja gađati nevojne ciljeve u Ukrajini

Britansko ministarstvo obrane priopćilo je da ruska vojska nastavlja gađati nevojne ciljeve u Ukrajini. Oni tvrde da to pokazuje spremnost Rusije da cilja civilnu infrastrukturu u pokušaju da oslabi ukrajinsku odlučnost.

22:20 Bugarska će popravljati ukrajinsku vojnu opremu, ali neće slati oružje

Bugarska je pristala na niz zahtjeva ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, uključujući popravak vojne opreme, ali neće isporučivati ​​oružje Kijevu, odlučili su u srijedu zastupnici. Parlament je odobrio niz zahtjeva ukrajinskog predsjednika, uključujući izvoz ukrajinskih žitarica preko bugarske crnomorske luke Varne, daljnju humanitarnu pomoć i potporu ulasku Ukrajine u Europsku uniju. Paket pomoći Ukrajini usvojen je velikom većinom od 200 glasova za, samo 16 glasova protiv i jednim suzdržanim, a nastao je nakon kompromisa sa socijalistima koji su dio koalicijske vlade, ali se protive pružanju vojne potpore Ukrajini usred ruske invazije.

22:10 Sirene u nizu ukrajinskih gradova





Sirene za zračnu uzbunu oglasile su se u nizu ukrajinskih gradova – od Lavova na krajnjem zapadu zemlje do Dnjepra, Čerkasija i Zaporižje na jugoistoku. Čuju se eksplozije. Jedan projektil pogodio je centar Dnjepra, rekao je gradonačelnik.

22:00 Vode se teške borbe u čeličani

Zapovjednik bojne Azov unutar tvornice Azovstal potpukovnik Denis Prokopenko rekao je da se unutar kompleksa vode teške bitke nakon što su ruske snage probile njegov perimetar. “Neprijatelj je ušao na teritorij tvornice. Vode se teške i krvave bitke”, rekao je.

22:00 Azovstal nije pao

Zapovjednik Azova, potpukovnik Denis Prokopenko poručio je kako čeličana Azovstal još uvijek nije pala pod ruske ruke.

21:45 Zelenski zatražio je od glavnog tajnika UN-a pomoć









Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski zatražio je od glavnog tajnika UN-a Antonija Guterresa da pomogne evakuirati ljude koji su još uvijek zarobljeni u čeličani Azovstala. “Životi ljudi koji se i dalje nalaze tamo su ugroženi. Svi oni su nam važni. Pomozite nam da ih spasimo”, rekao mu je Zelenski.

21:20 U kazalištu poginulo 600 ljudi

Oko 600 ljudi je ubijeno kada je Rusija bombardovala kazalište u Mariupolju u ožujku, pokazuje analiza novinske agencije Associated Press. Riječ “djeca” bila je ispisana divovskim slovima na tlu ispred zgrade, koja se koristila kao sklonište. Vjeruje se da je napad prouzročio najveći gubitak života u jednom napadu od početka invazije, a AP-ova istraga procjenjuje da je broj poginulih otprilike dvostruko veći od prethodne procjene od 300. Novinska agencija razgovarala je s 23 preživjela, spasiteljima i onima koji su upoznati s korištenjem kazališta kao skloništa. Napravili su i 3D model tlocrta zgrade te pregledali fotografije i video zapise kazališta prije, tijekom i nakon događaja.









21:00 Otvara se humanitarni koridor

Ruska vojska kaže da će otvoriti humanitarne koridore iz opkoljenog čeličnog kompleksa Azovstal na tri dana od četvrtka, javlja Reuters. Vojska je priopćila da će se rute iz tvornice u Mariupolju otvoriti od 8 do 18 po moskovskom vremenu (GMT+3) 5, 6. i 7. svibnja. Tijekom tog vremena ruske snage će prekinuti vojne aktivnosti i povući jedinice na sigurnu udaljenost, objavila je vojska u objavi na internetu. Od ukrajinskih dužnosnika još nismo čuli ništa o potencijalnim evakuacijama. Deseci civila evakuirani su iz tvornice Azovstal krajem prošlog tjedna, a velika skupina njih otputovala je u Zaporožje pod kontrolom Ukrajine.

20:45 Napadi diljem zemlje

Sirene za zračnu uzbunu oglasile su se u nizu ukrajinskih gradova – od Lavova na krajnjem zapadu zemlje do Dnjepra, Čerkasija i Zaporižje na jugoistoku. U potonja tri grada začule su se eksplozije.

20:00 Rusi ušli u čeličanu

Ruske snage ušle su u područje čeličane Azovstal u Mariupolju, rekao je predsjednik klub zastupnika ukrajinske vladajuće stranke David Arahamija u srijedu navečer za Radio slobodna Europa/Radio Liberty. “Pokušaji zauzeća čeličane nastavljaju se drugi dan. Ruske snage već su na području Azovstala”, citira RFE/RL zastupnika Arahamiju.

19:30 Putinu prijeti državni udar?

Ruski predsjednik Vladimir Putin mogao bi se suočiti s državnim udarom svojih najviših vojnih i obavještajnih šefova, smatraju stručnjaci. Analitičar Alexey Muraviev rekao je za Sky News Australia da bi pokušaj smjene Putina mogao biti vrlo vjerojatan. “Mislim da je došlo do napetosti između Rusije i obavještajne zajednice i ruskog predsjednika Vladimira Putina”, rekao je.

U međuvremenu, ruski sigurnosni stručnjak Andrej Soldatov kaže: “Ruski predsjednik se pripremao za državni udar već nekoliko tjedana jer je bio suočen s žestokim kritikama zbog svoje ‘specijalne operacije’ u Ukrajini i maknuo je oko 150 svojih špijuna zbog stalnih neuspjeha”, rekao je za Centar za analizu europske politike. Soldatov je rekao da su dvojica visokih časnika u FSB-u stavljena u kućni pritvor od strane Putina prošlog mjeseca, što je potez za koji je rekao da je pokazao da je predsjednik zabrinut da bi njegove vlastite obavještajne snage mogle raditi protiv njega.

19:00 Objavljene snimke bombardiranja

Na društvenim mrežama objavljen je video koji prikazuje višestruke eksplozije u čeličani u Mariupolju. Snimku je objavio MVD DNR, medij pod kontrolom proruskih separatista iz Donjecke Narodne Republike. BBC nije mogao neovisno provjeriti datum kada je video snimljen, ali se smatra da je to bilo negdje nakon 3. svibnja. Više od 100 ljudi uspjelo je pobjeći iz Azovstala u proteklih nekoliko dana, no mnogi su ostali unutar kompleksa koji humanitarne spasilačke skupine opisuju kao “pakao”.

A staff member at #Azovstal betrayed 🇺🇦 and told russians about underground tunnels that lead to the plant. That's why they launched their attack yesterday and currently the russians are trying to force their way onto Azovstal territory. #Mariupol pic.twitter.com/jtMCe27SVK — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) May 4, 2022

18:45 Branitelji Azovstala se još drže

Ukrajinski šef diplomacije Dmitro Kuleba odbacio je ruske tvrdnje prema kojima je razoreni grad Mariupolj u potpunosti pod kontrolom ruskih snaga. U live streamu na Twitteru rekao da se čeličana Azovstal, posljednje uporište ukrajinskih branitelja, i dalje drži. “Ruske snage napadaju borce i civile u čeličani svakog dana”, rekao je Kuleba, dodavši da bombardiranje i granatiranje Azovstala “traje bez prestanka”.Nedavna evakuacija stotinjak civila iz Azovstala, izvedena pod nadzorom UN-a, dokazuje da su evakuacije moguće “kad postoji politička volja u Rusiji”, rekao je Kuleba. “Ali isto tako vidimo da vrlo nevoljko puštaju ljude da odu. Svaki sljedeći potez zahtijevat će puno rada i puno pritiska na Rusiju”, kazao je ukrajinski šef diplomacije.

18:00 Hrvatska šalje 5 milijuna eura

Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o upućivanju humanitarne pomoći stanovništvu Ukrajine u povodu Međunarodne donatorske konferencije, s doprinosom u iznosu od 5.000.000 eura, priopćeno je.

17:50 Mađarska stavlja veto

Mađarska će staviti veto na prijedlog EU o zabrani uvoza ruske nafte, rekao je glasnogovornik mađarske vlade Zoltan Kovacs.Kaže da je prijedlog Europske unije “neprihvatljiv” te dodaje da bi embargo na rusku naftu “uništio mađarsku ekonomiju”. Njegove izjave dovode u pitanje novi paket sankcija EU Rusiji, s obzirom na to da ga mora odobriti svih 27 članica Unije. “Da, uložit ćemo veto. Morate se sjetiti kako EU funkcionira. Ovaj prijedlog dolazi iz Bruxellesa. To je administrativni, birokratski centar EU. Ne dolazi od zemalja članica. Oni jako dobro znaju da to što predlažu ide protiv mađarskih interesa. To nije ostvarivo na terenu. Ako pristanemo na taj prijedlog, potpuno ćemo uništiti mađarsku ekonomiju”, rekao je Kovacs.

17:00 Uvode sankcije Kirilu

Europska komisija predložila je zamrzavanje imovine poglavara Ruske pravoslavne crkve, patrijarha Kirila, u sklopu šestog kruga sankcija Rusiji. Patrijarh je tako dodan predloženom nacrtu koji je poslan veleposlanicima na procjenu, tvrde dva izvora koji su vidjeli potpune dokumente. Imena se u ovoj fazi mogu ukloniti ili dodati prema nahođenju država članica, rekao je izvor iz Europske komisije. Patrijarh Kiril (75) vatreni je pristaša Vladimira Putina.

16:40 ‘Vraćamo mir u Mariupolj’

Ruski ministar obrane Sergej Šojgu rekao je da ruska vojska potpuno kontrolira Mariupolj, grad koji je potpuno uništen bjesomučnim ruskim napadima koji su trajali dva mjeseca. Tvrdi da ruska vojska “vraća mir” u taj grad. Dodao je da su preostale ukrajinske snage u Mariupolju blokirane u čeličani Azovstal. Navodi da ruske snage pokušavaju “uvjeriti ukrajinske borce da oslobode zatočene civile i polože oružje”.Rekao je o da ruska vojska i njihovi saveznici, proruski separatisti u regijama Luhansk i Donjeck, zauzimaju sve više teritorija na istoku Ukrajine.

16:30 Napali papu Franju

Ruska pravoslavna Crkva kritizirala je papu Franju jer je pozvao ruskog patrijarha Kirila da ne bude “ministrant” Kremlja. Upozorio je Vatikan da će takve izjave naštetiti dijalogu između dviju Crkvi. Papa Franjo rekao je u intervjuu za talijanski list Corriere Della Sera da Kiril, koji je podržao rat u Ukrajini, “ne smije postati Putinov ministrant”.Ruska pravoslavna Crkva ocijenila je da je žalosno da je Papa mjesec i pol nakon što je izravno razgovarao s Kirilom nastupio takvim tonom

15:50 Nema šanse da Putin objavi rat 9. svibnja

Ruski predsjednik Vladimir Putin je napad na Ukrajinu do sada nazivao “specijalnom vojnom operacijom”. Zapadni političari nagađali su da bi idući ponedjeljak mogao proglasiti nešto važno, rat ili pobjedu.Upitan o tome hoće li Putin 9. svibnja proglasiti rat Ukrajini glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov je rekao: “Nema šanse. To je glupost”.Dodao je da ljudi ne bi trebali vjerovati niti nagađanjima da će objaviti opću mobilizaciju. “To nije istina. To je glupost”.

Međutim, Rusi su i tijekom najave invazije na Ukrajinu govorili i da su to gluposti.

15:20 Izgubili kontakt

Gradonačelnik Mariupolja Vadim Boičenko izjavio je kako je izgubljen svaki kontakt s ukrajinskim borcima u čeličani Azovstal.”Danas se žestoke borbe vode na području naše utvrde, čeličane Azovstal. Naši hrabri momci brane utvrdu, ali stanje je vrlo teško jer Rusi napadaju teškom artiljerijom i tenkovima, udaraju i iz zraka, a i ratni brodovi su se približili kopnu i otvorili vatru na čeličanu”, kazao je Boičenko.Dodao je i kako se u Azovstalu nalazi 30-ak djece koja čekaju evakuaciju.”Nažalost, danas nemamo kontakt s našim momcima pa ne znamo što se točno događa”, rekao je Boičenko.Sky News istovremeno javlja kako je ugledni ukrajinski reporter javio da su ruske snage upale u čeličanu te da se borbe upravo vode na području Azovstala.

14:45 Još civila ostalo je u Azovstalu?

Ukrajinska zastupnica Kira Rudik za Sky News je rekla kako je u Azovstalu ostalo još 30 djece iako je ovih dana bio prekid vatre i mnogo civila je izašlo iz Azovstala.Rekla je da je 156 ljudi iz čeličane stiglo na sigurno u Zaporižje.

“Možete zamisliti da smo svi bili u suzama kad je prva grupa stigla na sigurno. Nevjerojatan je napredak da smo te ljude izveli van”, rekla je dodajući da je “glavni cilj” sada evakuirati svu djecu koja su ostala u postrojenju, zajedno sa ženama, starijim i ozljeđenim osobama.”Glavni cilj nam je sada da izvedemo svu djecu, još ih je oko 30 tamo. Najkompliciranije će biti s ranjenim vojnicima jer Rusi ne dopuštaju da odu”, rekla je.

14:00 Nastavlja se napad na čeličanu Azovstal

Borbe oko postrojenja čeličane u Mariupolju se nastavljaju, kaže gradonačelnik.Vjeruje se da je u području koje je zadnje uporište ukrajinskih snaga još uvijek oko 200 civila koji se skrivaju u podzemnim bunkerima.

Jučer je potvrđeno da je više od 100 civila uspjelo napustiti postrojenje i da su stigli u Zaporižje.Gradonačelnik Vadim Bojčenko kaže kako je izgubljen kontakt s ukrajinskim vojnicima u čeličani. U međuvremenu, ukrajinski ministar obrane kaže kako Rusija pokušava pojačati tempo ofanzive u istočnoj Ukrajini. On kaže kako je Moskva jučer izvela oko 50 zračnih napada.

13:00 Mađarska i Slovačka izuzete iz embarga

Mađarska i Slovačka izuzete su od embarga, pa će te dvije članice EU-a moći nastaviti kupovati rusku sirovu naftu do kraja 2023. prema postojećim ugovorima, izvijestio je Reuters.To znači da bi obje zemlje mogle imati koristi od embarga na rusku naftu koji je predložila Europska komisija.

12:55 NATO transport oružja smatrat ćemo metom

Svaki transport NATO-ovog oružja i opreme koji stiže na teritorij Ukrajine smatrat ćemo legitimnom metom”, izjavio je ruski ministar obrane Sergej Šojgu, kako prenosi agencija RIA. Dodao je da se ukrajinski vojnici zabarikadirani u čeličani Azovstalj u Mariupolju drže u sigurnosnoj blokadi, nakon što je predsjednik Vladimir Putin naredio da ih se ondje hermetički zatvori.Istovremeno, Ministarstvo obrane priopćilo je da su ruske podmornice u Crnom moru ispalile dvije krstareće rakete Kalibr na mete u Ukrajini.Rusija je prošli mjesec prvu put objavila da koristi podmornice za napade na ukrajinske snage.

12:30 Moldavija se priprema

Moldavska predsjednica Maia Sandu izjavila je u srijedu da pravi planove za nepredviđene situacije za pesimistični scenarij usred straha da bi mogla biti uvučena u sukob u susjednoj Ukrajini. Na konferenciji za novinare s predsjednikom Europskog vijeća Charlesom Michelom, Sandu je rekla da Moldavija ne vidi neposrednu prijetnju nemirima koji će se preliti iz rata u Ukrajini unatoč “provokacijama” proruskih separatista u otcijepljenoj regiji Pridnjestrovlja, koji su tamo izvijestili o brojnim napadima i eksplozijama za koje su okrivili Kijev. Sandu i njezina vlada za incidente su okrivili “proratne” separatističke frakcije.

Europska unija razmatra dodatnu vojnu potporu Moldaviji, rekao je predsjednik Vijeća EU Charles Michel tijekom posjeta Kišinjevu.

12:15 “Blokirali smo preostale militante u Azovstalu”

Ruski ministar obrane Sergej Šojgu izjavio je za agenicju RIA da su preostale ukrajinske snage u čeličani Azovstal u Mariupolju blokirane. U skladu s uputama vrhovnog vrhovnog zapovjednika, ostaci militanata koji se nalaze u industrijskoj zoni tvornice Azovstal blokirani su duž cijelog perimetra ovog teritorija. “Nacionalisti ignoriraju ponovljene prijedloge da puste civile i polože oružje uz jamstvo spašavanja života i pristojnog postupanja u skladu s normama međunarodnog prava. Nastavljamo s tim pokušajima”, rekao je Šojgu.

12:00 Gdje su mehanizimi za podjelu tereta i zajedničke nabave?

Zabrana uvoza ruske nafte koju je predložila Europska unija ne uključuje mehanizme podjele tereta i zajedničke nabave iz drugih izvora, izjavio je u srijedu češki ministar industrije i trgovine Jozef Sikela.

11:30 Kojim putem krenuti nakon embarga?

Zeleni i ljevica smatraju da je ubrzanje zelene tranzicije najbolji odgovor na posljedice rata u Ukrajini i sankcija uvedenih Rusiji, dok su zastupnici s desna poručili u srijedu na plenarnoj sjednici Europskog parlamenta kako bi takva politika značila dodatni pad životnog standarda građana.

11:00 Evakuacija u Mariupolju

“Danas, uz potporu Ujedinjenih naroda i Crvenog križa, evakuiramo civile iz regije Azov u Zaporižje. Autobusi su već krenuli iz Mariupolja”, navodi se u objavi ukrajinskog guvernera Donjecka Pavla Kirilenka na Telegramu.

Kirilenko kaže da će biti zaustavljanja u mjestima Lunacharski, Tokmak i Vasilivka, te da postoji mogućnost pridruživanja konvoju privatnim prijevozom u Tokmaku.

10:30 Presreli ruske rakete prema Odesi

Na jugu, Rusija je rekla da je raketama pogodila vojnu zračnu luku u blizini crnomorske luke Odese, uništavajući dronove, oružje i streljivo koje je isporučio Zapad. Ukrajina je priopćila da su tri projektila ispaljena na regiju Odese, ali da su svi presretnuti.

10:00 Rusija rasporedila 22 bataljunske taktičke skupine

U dnevnom izvješću o zonama sukoba, britanska vojna obavještajna služba rekla je da je Rusija rasporedila 22 bataljunske taktičke skupine u blizini istočnog ukrajinskog grada Izjuma u nastojanju da napreduje duž sjeverne osovine regije Donbas, i dodala da je vjerojatno da su ruske snage namjeravale zauzeti gradove Kramatorsk i Sjeverodoneck.

Reuters nije mogao odmah provjeriti izvješće.

Ukrajinski glavni stožer rekao je da su njegove snage odbile pokušaj ruskog napredovanja kroz Dovgenke, oko 108 km istočno od Harkiva, drugog najvećeg grada Ukrajine.

9:00 Ursula von der Leyen najavila embargo na rusku naftu

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen u Europskom parlamentu predstavlja prijedlog šestog paketa sankcija Europske unije Rusiji, koji uključuje i embargo na uvoz ruske nafte.

“Jasno ću reći: To neće biti lako. Neke države članice su jako ovisne o ruskoj nafti. Ali jednostavno moramo nešto učiniti po tom pitanju. Predlažemo zabranu ruske nafte. Bit će to potpuna zabrana uvoza svih vrsta ruske nafte, morskim putem ili plinovodom, sirove ili rafinirane nafte. Pobrinut ćemo se da istisnemo rusku naftu na uredan način, na način da osiguramo alternativne pravce opskrbe i umanjimo učinak na globalna tržišta. Zbog toga ćemo prekinuti isporuku ruske sirove nafte unutar 6 mjeseci, a rafiniranih naftnih proizvoda do kraja godine”, najavila je Ursula von der Leyen.

8:30 Prekinuto primirje oko Azovstala?

Stižu informacije da je prekinuto dnevno primirje oko čeličane Azovstal u Mariupolju, iz čijih je ruševina je tijekom tri dana izvučeno oko sto civila. Još nekoliko stotina njih navodno je i dalje zatočeno u podzemnim bunkerima posljednjeg stalnog uporišta ukrajinske obrane u Mariupolju.

8:00 Ukrajinci tvrde da su srušili ruske rakete

Ukrajinske vlasti tvrde da su srušile krstareće rakete kojima su gađani Kijev i Vinnica.

“Očito je da je ruska vojska krajnje nervozno reagirala na naše današnje uspjehe. Više gradova ponovno je postalo metom ruskih raketa: Lavov, Vinica, kijevska oblast, dnjipropetrovska oblast, Odesa, Harkiv i okolica. Opseg današnjih bombardiranja upućuje na to da ona nisu imala neku posebnu vojnu svrhu”, rekao je Volodimir Zelenski, predsjednik Ukrajine.

7:50 I noćas bombardiranja

Niz ukrajinskih gradova u utorak navečer je pod paljbom ruskih raketa koje su, između ostalog, uništile tri elektrane u Lavovu, sada djelomično bez struje.

„Tri električne centrale su oštećene u raketnom napadu“, objavio je gradonačelnik Lavova Andrij Sadovji na mreži Telegram, dodajući kako su zbog toga prestale raditi i crpne stanice.

7:30 Otvaraju se humanitarni koridori

Četiri humanitarna koridora planiraju se u srijedu od opkoljenog Mariupolja do ukrajinskog grada Zaporižja “ako to dopusti sigurnosna situacija”, objavila je zamjenica ukrajinskog premijera Irina Vereščuk.

Humanitarni koridori planirani su iz Mariupolja, Lunačarskog kruga, Tokmaka i Vasilivke, rekla je Vereščuk u najnovijoj objavi na društvenim mrežama.

Evakuacija će početi od 8 sati, dodala je.

7:00 Rusija bojkotira sastanak Vijeća sigurnosti UN-a

Rusija je rekla da će bojkotirati sastanak Vijeća sigurnosti UN-a zakazan za srijedu s političkim i sigurnosnim odborom EU-a.

Prema ruskom diplomatskom izvoru koji je anonimno razgovarao za AFP, odluka Moskve povezana je sa situacijom u Ukrajini. Zapadni diplomat rekao je novinskoj agenciji da se ne sjećaju da je Rusija bojkotirala sastanak Vijeća sigurnosti otkako je napala Ukrajinu 24. veljače.

6:30 Ukrajinska protuofenziva kod Harkiva

Značajna ukrajinska protuofenziva potisnula je ruske snage otprilike 40 km istočno od grada Harkiva, objavio je institut za proučavanje rata u svom najnovijem obavještajnom izvješću.

Protuofenziva bi mogla postaviti uvjete za širu operaciju kojom bi se Rusi otjerali s većine njihovih položaja oko grada, dodala je organizacija.

#Kharkiv Update: A significant #Ukrainian counteroffensive pushed #Russian forces roughly 40 km east of Kharkiv City. The counteroffensive could set conditions for a broader operation to drive the Russians from most of their positions around the city.https://t.co/MIKDf2mo08 pic.twitter.com/atqFqSnrwQ — ISW (@TheStudyofWar) May 3, 2022

6:00 Član njemačke oporbe na sastanku sa Zelenskim

Friedrich Merz, predsjednik njemačke konzervativne stranke koja je u oporbi, sastao se u utorak u Kijevu s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, pojačavajući tako pritisak na kancelara Olafa Scholza koji još nije posjetio Ukrajinu i kojeg se prozivalo jer nije slao teško naoružanje u Ukrajinu.

“Velika hvala, dragi Zelenski, na srdačnom dočeku te na nesvakidašnjem ozračju i sadržaju razgovora. Njemačka je uz Ukrajinu i uz njezin hrabri narod”, napisao je na Twitteru čelnik kršćanskih demokrata (CDU), stranke nekadašnje kancelarke Angele Merkel.

Objavu je popratio fotografijama na kojima je s ukrajinskim predsjednikom u maskirnoj odjeći.

“Zahvalan sam što sam imao prigodu razgovarati danas s predstavnicima ove zemlje. S predsjednikom parlamenta koji me pozvao, ali i s premijerom i s predsjednikom Republike te najposlije s gradonačelnikom ovoga grada”, rekao je u utorak predvečer obraćajući se novinarima u Kijevu.

