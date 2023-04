‘KREŠO, JESI POPI*DIO?’ Beljak ‘desničario’ kod Bujanca, oprao sve redom: Postalo je burno oko Bleiburga i ZDS, a onda je otkrio kako su mu napali majku

Autor: Dnevno.hr

Saborski zastupnik i šef HSS-a Krešo Beljak mnoge je ostavio bez teksta nakon što se jučer pojavio u TV emisiji ‘Bujica’, Velimira Bujanca.

“Mislite li da ste vidjeli sve “sukobe” između ljevice i desnice u Hrvatskoj?”, zagolicao je Beljak brojne pratitelje na svom Facebook profilu, objavivši fotografiju s Bujancem te najavom gostovanja u emisiji.





Sam Beljakov nastup bio je dinamičan, čak je i Bujanec priznao da se nikad nije dogodilo da ovako probije vremenski okvir emisije, a ovo je posebno zanimljivo ako se u obzir uzme kontekst, odnosno da su ova dvojica iz svjetonazorski radikalno drugačijih pozicija.

“Spominjali ste me bar 20 puta, zvali ste goste koji su gluposti pričali, ali hvala što imam priliku reći svoje odgovore na neka pitanja”, rekao je Beljak uvodno u emisiji u kojoj ga je na početku dočekala kompilacija njegovih izjava, počevši od ispada u Saboru, zbog kojeg ga je sa sjednice na dva dana udaljio Jandroković, do svojevremenog hvaljenja Marijane Petir, nekad kolegice, a trenutno ljute protivnice.

“Moja mana je što mi je jezik češće brži od pameti. Oko bratstva i jedinstva, tko se jedini nije smijao, Pupovac i Plenković, to je išlo njih. Danas imamo bratstvo i jedinstvo, zar nije koalicija Pupovca i Plenkovića bratstvo i jedinstvo”, objasnio je Beljak zašto je govorio o ‘bratstvu i jedinstvu’ na božićnom domjenku Pupovčeva SNV-a, rekavši da je mislio na aktivnosti Milorada Pupovca i Andreja Plenkovića.

“HDZ je produkt UDBA-e, ja sam uvjeren u to, prvi predsjednik je trebao biti Veselica, ne Tuđman. Imali smo politička ubojstva, Gotovac je isprebijan, na robiji je bio 12 godina, a na vlast je došla ekipa bivših komunista koji nisu htjeli da se zločini nakon 1945. istraže. Nakon mirne reintegracije je uvjet bio da se ide u aboliciju. Tada su abolirani i zločinci, to je najveća tragedija. Da samo išli u vojnu operaciju oslobađanja Podunavlja, stradalo bi puno vojnika, Tuđman je bio mudar pa je procijenio da je lakše da se neke stvari, recimo to tako, ekskulpiraju koliko je to moguće”, rekao je Beljak.

Jedan djed ustaša, drugi partizanski prvoborac

Bujanec ga je pitao zašto je napao Bleiburg na Twitteru.

“Poslije rata se događaju stvari kakve se događaju. Bleiburg je zločin, tamo su stradala djeca. Uvijek sam govorio isto, tim više što svi koji su se tamo našli nisu bili zavezani i predani partizanima. Predali su se oni koji su bili nevini”, rekao je Beljak, na što ga je Bujanec pitao je li istina da mu je jedan djed bio ustaša, a djed po majčinoj strani partizanski prvoborac.









“Istina je, ubili su ga partizani 1943. Nije se predao. U mojoj obitelji se to nikad nije postavljalo kao tema. Djed kojeg sam upoznao je 1980. dao napraviti bačve za vino s prvim bijelim poljem na hrvatskom grbu, partizanski prvoborac je to napravio. Nisu ga mogli uhapsiti jer je bio nositelj spomenice”, tumačio je Beljak.

Je li za komemoraciju na Bleiburgu?

Je li Beljak za to da se vrati komemoracija na Bleiburgu?

“Došao je čovjek iz Samobora, graničnih intelektualnoj sposobnosti, govorio da Hitler nije baš bio loš i kompromitirao cijelu državu. Austrijanci i Nijemci su etiketirani, moraju dokazivati da su najveći antifašisti. Ja sam za to da se svakoj žrtvi oda počast i da se to ne može zabraniti, ali kada se to zloupotrebljava…”.









A što s onima koji dolaze u Kumrovec s komunističkim obilježjima koji neke mogu vrijeđati, pitao je Bujanec.

“U Hrvatskoj je moguće sve, Kumrovec, ulice Francetića, spomenici četničkim vojvodama. Za vrijeme Jugoslavije se to jednostavno rješavalo, to nije ok, ali negdje se mora povući granica”.

Zatim ga je Bujanec pitao kako Beljak ideološki paše s, primjerice, Sačićem, kada je jednom rekao da mu je vizija “ustaše u zatvor, vjeronauk u crkve i priziv savjesti u privatne klinike”.

“Mislim na svakoga tko kaže da je ustaški režim bio dobar. Ne možemo vući paralele s komunizmom, on nije bio dobar, no zahvaljujući partizanskom pokretu smo ostali na pobjedničkoj strani. Mi smo premala država da bi krojili svjetske politike, ovisili smo o volji pobjednika u Drugom svjetskom ratu”.

‘Ideološki moratorij predložio sam prije Raspudića’

Prvi sam predložio ideološki moratorij, tvrdi Beljak. Napominje, to je učinio prema Davoru Bernardiću, rekavši mu da bi im trebala velika koalicija koja ima veću vjerojatnost dobili izbore.

“Grmoja i Bernardić su burno reagirali tada, Plenković je dobio izbore. Saada je Raspudić predložio ideološki moratorij, ja sam o tome govorio četiri godine prije. Ja to podržavam. Bio sam s Grmojom na kavi, imamo sve bolji i bolji odnos, prije smo se svađali, on je napredovao, možda je najozbiljniji političar u Saboru. Ako imamo s jedne strane ideološke podijeljene stranke, mi s druge strane imamo osuđenu kriminalnu organizaciju. Pupovca kojeg ništa ne smeta dok dobiva novac. Zato sam rekao da ne možemo imati ideološke izbore jer Pupovac krinkom zaštite Srba uzima novac iz proračuna. Plenković pod krinkom demokršćana vrši pljačku Hrvatske”, oštar je Beljak.

Široku koaliciju bez ideološkog predznaka Beljak je branio primjerom Račana i Budiše, gdje su skupa onaj koji je hapsio i onaj kojeg su hapsili. Priznao je, to je završilo loše, no ne znamo kako bi ovo završilo bez da je počelo.

Bujanec mu je rekao da on s njim u takvom slučaju ne bi imao zajednički cilj i da ne bi koalirali.

‘Petir je čekala da se sam ubijem’

Zatim je govorio o Marijani Petri, nekadašnjoj stranačkoj kolegici.

“Ja sam postao predsjednik HSS-a u ožujku 2016. godine, Petir je bila zamoljena da se kandidira, pobijedila bi, no rekla je ne. Zašto? Saznao sam poslije kada sam vidio dugove u stranci, a ona je to znala. Prihoda nema, stečaj nam je prijetio. Podla ideja je bila da me podrži. Čekati da se sam ubijem, da je znala da će nekoliko mjeseci nakon toga doći izvanredni izbori, nikad me ne bi podržala. Za tranzistore mene optužuje žena koja je uštedjela pet milijuna kuna? Bila je nezaposlena neko vrijeme, odakle je zaradila?”, pita se Beljak.

Kratko je komentirao grijehe iz mladosti.

“Zovite ma pajser, nemam problema s tim, ako sam najveći kriminalac zbog toga, imao sam 28 godina, napravio sam glupost. Ja imam hrabrosti doći tu i reži da je Tito bio pozitivna ličnost, a ona je bila glasnogovornica Mesiću, zamjenica Marine Lovrić, u koaliciji za Račana, a sada je s HDZ-om. To sve govori o njoj”.

Buajnec je na to rekao da je Tito jedan od 10 najvećih svjetskih zločinaca.

“Protiv sam zabrana, ne zato što sam za to da ‘Za dom spremni’ bude ponosan starohrvatski pozdrav. nego zato što je to kontraproduktivno”, izjavio je Beljak i dodao da mi nismo Ukrajina, nama nisu dali oružje već nam udarili embargo.

“Zašto je Tuđman zabranio HOS? Zato jer je dobio nalog izvana, rekli su mu ‘nikad nećete dobiti međunarodno priznanje dok tolerirate postrojbe koje se pozivaju na ustašluk”, odgovorio je Bujancu Beljak, na što mu je, pak, voditelj rekao da je onda taj isti Tuđman uveo kunu i nije naštetio Hrvatskoj.

“Slažem se da su neke stvari licemjerne, treba neke stvari pustiti”, rekao je Beljak. “Ja to neću pustiti, meni je to zanimljivo i kad se proganja i kada ne”, odgovorio mu je Bujanec.

O Katarini Peović: Ne vjerujem da je ‘zveknula’ supruga

Beljak dijeli saborski klub s Katarinom Peović iz Radničke fronte. Kako ona gleda na neke njegove izjave? Beljak odgovara, pitala ga je kako je mogao stati o obranu Sačića, spominjala je neke ratne zločine.

“Pitao sam ju zna li ona što znači biti u ratu i koja je pobjednička vojska sudila svojim generalima”.

Voditelj je zatim pitao – jel’ točno da je njegova kolegica Peović optužena za obiteljsko nasilje nad suprugom.

“To su bedastoće, ona je divna osoba, da bi digla ruku na nekoga, smiješno je to. Ona se nasmijala, rekla je da je to neka budala prenijela, vjerujem Katarini da to nije točno”, tvrdi šef HSS-a koji je odbio previše komentirati slučaj Zambija, iako je rekao da ne smatra da je neka Afrička zemlja ispred nas, na što mu je Bujanec rekao da to zvuči rasistički.

“Teško mi je povjerovati da u Hrvatskoj postoji organizirano trgovanje djecom, možda ja ne želim to vjerovati da živim u takvoj državi, da takvi monstrumi i zvijeri žive ovdje”.

Majku su mu napali migranti

Rasprava u studiju bila je na trenutke vrlo burna, posebno kada se govorilo o Bleiburgu i pozdravu ‘ZDS’. Na kraju emisije Beljak je ispričao kako su mu majku u Samoboru napali migranti.

“Nisu napali nego opljačkali, rekla je da to nisu bili ‘domaći ljudi’. Ona ima 75 godina, išla je na groblje, u torbici je imala samo krpu za brisanje spomenika. Usred Samobora je bila napadnuta od troje ljudi, oteli su joj torbicu, počela se derati i vrištati, jedva su joj iščupali. Pala je na pod, srećom joj se ništa nije dogodilo. Bilo je to za vrijeme prošlog saziva. Bio sam gradonačelnik kada su migranti počeli pristizati, vidio sam da nešto nije u redu. To je bio prvi val kada su prolazili kroz Hrvatsku, Mi smo ih dočekivali jer znamo za iskustvo ljudi koji moraju bježati. Donijeli smo im vodu i hranu, no kada sam ja vidio da ti ljudi odbijaju vodu, da su puni novaca, da su im novci papiri, vadili su buntove, taksisti su samo vozili Bregana- Zagreb, 90 posto ih je bilo muškaraca između 18-25 godina. Ja sam to već ranije rekao, to nisu imigranti, to je kolonizacija Europe”, ustrajan je Beljak.

Na kraju je Bujanec u emisiju pozvao i predsjednika Zorana Milanovića.

Pljušte komentari

Na Beljakovom profilu osvanuo je niz komentara, mahom šoka i nevjerice što je otišao u Bujančevu emisiju.

“Jel’ ovo zaostala šala za 1.travnja? Ovo ti čak ni ja kojem si jako drag ne mogu razumjeti. Lik po mom mišljenju živi od sijanja mržnje i netolerancije”, napisao je njegov bivši politički kolega, nekadašnji SDP-ov ministar Gordan Maras.

“Cijenim te ali to ti nije trebalo i neću gledati”.

“Krešo, jesi popi*dija?. Da nisi na propuhu bio pa ti pamet propuvala. Dosad si svaki put dobio moj glas, ali izgubit ćeš puno ovom glupošću”, samo su neki od ljutih komentara ispod Beljakove objave.