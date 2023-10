Krenulo rešetanje Grlića Radmana, Bartulica i Raspudić u napadu

Autor: I.G.

Na 18. sjednici Sabora glavna tema rasprave je prijedlog oporbe, potaknut inicijativom Mosta, o izglasavanju nepovjerenja ministru vanjskih poslova, Gordanu Grliću Radmanu. Razlog je njegovo nenavedeno primanje godišnjih dividendi od tvrtke Agroproteinka, koja se bavi odvozom i zbrinjavanjem uginulih životinja. Valja napomenuti kako je Grlić Radman suvlasnik spomenute tvrtke.

Tijek događaja pratite uživo na portalu Dnevno

18.00 Orešković: Ova vaša ekipica je ta koja nema argumente





“Ova vaša ekipica je ta koja nema argumente i to ste sada pokazali. Nećemo danas raspravljati o tome je li ministar ispravno popunio karticu, o tome će odlučivati Povjerenstvo, ovdje je tema kakav je odnos HDZ-a prema građanima, poljoprivrednicima, Slavoncima i je li činjenica prikrivanja dividendi od Agroproteinke strah od gubitka izbora”, poručila je zastupnica Dalija Orešković iz Kluba Centra i GLAS-a.

17.55 Spajić: Kako mu je otac došao u vlasništvo te firme?

Danijel Spajić rekao je kako nitko Ramana nije pitao kako je njegov otac došao u posjed te tvrtke.

“U koje je to vrijeme bilo? To je bilo u doba privatizacije i dok su ljudi ginuli u ratu. Kako je baš njima dopala a ne mom ćaći koji je zadnjih 15 godina života na zavodu za zapošljavanje? Stid vas bilo”, rekao je Spajuć.

17.50 Napad na Benčić

Sandra Benčić iz stranke Možemo rekla je kako se ovdje radi ne samo o neprijavljivanju dividnede, već i o tome kako do te dividende dolazi.









“Agroproteinka je tvrtka koja ima monopol na hrvatskom tržištu i nisam vidjela da je agencija za zaštitu tržišnog natjecanja pokrenula postupak zbog koncentracije na tržištu, a suvlasnik tog monopoliste ministar vanjskih poslova”, rekla je Benčić.

Hrvoje Zekanović zatražio je povredu poslovnika:

“Važno je i ljudi me pitaju kako je kolegica Benčić 2001. godine to obavljala na Tomsilavcu. Je li to bilo onako transparentno ‘petarde, petarde’, ili je bilo onako ‘kužiš stari tri petarde deset kuna'”, rekao je Zekanović.









Josip Đakić iz vladajuće većine rekao je da Benčić omalovažava zastupnike:

“Da li bi vi, kao kolega Grlić Radman priznali svoju pogrešku? Hoćete li vi danas pred Saborom priznati da ste šverali petarde i da ste postali poznata pirotehničarka”, rekao je Đakić.

Benčić je odgovorila:

“Vidim da se Andrej plenković skriva iza leđa malih ljudi. To što sam ja radila na božićnom sajmu, i da to predstavljate kao argument govori ne samo o vama, već i o ovome koji se iza vas skriva”, rekla je Benčić.

17.35 Bartulica: Niste dali jasnu viziju

Stephen Bartulica iz Domovinskog pokreta rekao je kako je sporno da postoji monopolovakve vrste u Hrvatskoj.

“Mene više brine nedostatak jasne vizije o hrvatskom položaju u EU. Od kada ste ministar nisam čuo koherentnu i jasnu viziju o mnogim pitanjima. Izvrnuli ste nešto što kruži društvenim mrežama o tome kako treba gledati da se država pobrine za nas. Kamo sreće da drugi ljudi mogu zarađivati takve dividende, ali na žalost Hrvatska nije zemlja jednakih mogućnosti”, rekao je Bartulica.

17.22 Raspudić: Imamo prijedlog

“Imali smo svinjsku kugu. Donesena je odluka da se sve sumnjive svinje eliminiraju i onda se vidjelo da je tvrtka Agroproteinka monopolist i da je ministar Grlić Radman u sukobu interesa. Naš prijedlog je da država odmah osnuje firmu s javnim ovlastima koja će se baviti tim poslom, kako bi Grlioć Radman mogao ostati ministar. Ne može Agroproteinka biti monopolist u Hrvatskoj, a istovremeno je član Vlade suvlasnik te firme”, rekao je Mostov Nino Raspudić.

“U uputama za ispunjavanje imovinske kartice vrlo jasno stoji da u rubriku ostali prihodi ide i dividenda. Kako je onda moguće da 2.1 milijun eura dividende ministar nije prijavio? Je li to neozbiljno uzimanje u obzir onoga što je dužan činiti? Ili je to nekakvo prikrivanje?”, rekao je Raspudić.

17.15 Pavliček: Ništa nije slučajno

Prvi je stanku zatražio Marijan Pavliček iz Hrvatskih suverenista:

“Ministar Grlić Radman ostat će upamćen po dvije stvari. Po tome kako je čitao poeziju i govorio o dobroj duši šefa ruske diplomacije Lavrova, te time kako je u imovinsku karticu zaboravio unijeti 2.1 milijun eura prihoda o dividendi Agroproteinke. To je iznos koji 99.9 posto Hrvata nikada u životu neće vidjeti”, rekao je.

“To nije bilo slučano. Na kraju Grlić Radiman ima obraza reći kako je jedino on oštećen. Mogu li hrvati u BiH birati svog predstavnika? Ne mogu. Jesu li riješeni granični sporovi sa Srbijom? Nisu. Je li riješena komemoracija na Bleiburgu? Ništa od toga Radman nije ispunio”, rekao je Pavliček.

Saborski zastupnici raspravljaju o dva zakonska prijedloga vezana uz humanitarnu pomoć. Cilj je spriječiti moguće zlouporabe prikupljenih sredstava. Također, bit će riječi o povećanju nacionalne naknade za starije osobe s trenutnih 120,71 eura na 150 eura počevši od 1. siječnja iduće godine.

Podsjetimo, ministar Grlić Radman suvlasnik je tvrtke Agroproteinka koja ima koncesiju Ministarstva poljoprivrede za odvoz i zbrinjavanje lešina uginulih životinja. Od 2019. do 2023., primio je dividende u iznosu od 2,11 milijuna eura, koje nije naveo u svojoj imovinskoj kartici iako je trebao. Grlić Radman tvrdi da je propust tehničke prirode te da nema zbog čega snositi političku odgovornost.