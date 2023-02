KREĆU VELIKE LIJEČNIČKE DEMONSTRACIJE? U Beroševom resoru nastavljaju obračun: Ministar ulazi u rat s onima koji rade privatno

Autor: Iva Međugorac

Ministar zdravstva Vili Beroš svako se malo nađe na udaru kritika, no unatoč tome posljednju rekonstrukciju Vlade uspješno je preživio. Oni koji s Berošem surađuju svjedoče pak kako njegova pozicija bez obzira na sve javne kritike nije nimalo jednostavna.

”Beroš na sebi nosi uteg svojih prethodnika koji do sada nisu marili za zdravstveni sustav” komentira to jedan od njegovih suradnika pa napominje da je ovo jedan od najzapuštenijih resora u državi u kojem je reformu odavno trebalo provesti. Sve ovo što Beroš trenutno nastoji provesti u njegovom se resoru naziva svojevrsnom borbom s vjetrenjačama.

Beroš je u zategnutim odnosima s Plenkovićem

”Beroš je u vrijeme pandemije visoko poletio, a kako je vrijeme počelo odmicati tako je i njegov rejting počeo padati pa se zato ni ono dobro što predlaže više ne čuje. Nitko nije reagirao na njegove prijedloge za reformu zdravstva, a on je zbog toga ušao u ozbiljan sukob s liječnicima, kojih ionako nedostaje. Sustav je sam po sebi u potpunom kolapsu, i tu Beroš nema previše prostora za manevre, a osim toga ni njegovi odnosi s premijerom Plenkovićem nisu idealni”, komentira naš sugovornik koji je uvjeren da Beroš ne uživa premijerovo povjerenje.





No, isto tako treba znati da je u ovom trenutku praktički nemoguće naći osobu koja je spremna zamijeniti Beroša, djelomice zato što HDZ-u nedostaje adekvatnih kadrova, a drugim djelom radi toga što se nitko ne želi uhvatiti u koštac s problemima koji na svakom koraku guše zdravstveni sustav. O jednom od problema u zdravstvu ovih su dana o progovorili u Slobodnoj Dalmaciji koja je objavila kako su zdravstveno-inspekcijski nadzori koji su nedavno provedeni u zagrebačkom i splitskom KBC-u te u dvjema privatnim ustanovama u Zagrebu i trima u Splitu utvrdili niz nepravilnosti koji se odnose na radne odnose.

Inspekcije pročešljale bolnice

Inspekcija je naime u Zagrebu utvrdila sedam težih povreda iz radnog odnosa, šest ih se odnosi na rad bez odobrenja i izvan svoje ustanove tijekom radnog vremena, a jedno na odsustvo s posla tijekom radnog vremena. U Splitu je utvrđeno čak 12 prekršajnih postupaka, ali i 18 težih povreda obaveza iz radnog odnosa- 15 za rad bez odobrenja i rad izvan ustanove u tijeku radnog vremena te još tri za odsustvo s posla u tijeku radnog vremena. Neslužbeno se saznalo kako je riječ o 18 liječnika. Podaci su ovo na koje su prilično burno reagirali u Beroševom resoru.

”Prekovremeni rad, liste čekanja i ostali izazovi u zdravstvenom sustavu ovise o nizu faktora, a ponajprije zahtijevaju potpuno ispunjavanje radnog vremena u javnoj zdravstvenoj ustanovi. Upravo zbog pacijenata i svih savjesnih djelatnika u javnom zdravstvenom sustavu, ne želimo zatvarati oči pred tim nepravilnostima stoga su pojedini slučajevi upućeni nadležnim prekršajnim sudovima, a o istom su obavješteni i ravnatelji ustanova radi poduzimanja mjera sukladno Zakonu o radu“ izjavio je pak Beroš, a njegovi suradnici najavljuju još sustavnih nadzora, uz napomenu da je Berošu u cilju da u potpunosti uredi rad bolničkih liječnika u privatnoj praksi.

Beroš svjesno ulazi u rat s liječnicima

”Beroš je svjestan da će zbog toga ući u rat s liječnicima, on je već u tome, ali isto tako smatra da je krajnje vrijeme da se u taj sustav uvede red, i da se to regulira kako pacijenti ne bi ispaštali što je sada slučaj, i u čemu trenutno i vidi razlog za dio problematike koja se odnosi na liste čekanja”, otkriva naš sugovornik uz napomenu da ministru nije u cilju zabraniti dopunski rad već urediti to područje tako što će zdravstveni djelatnici zaposleni u javnom sustavu moći i do sada raditi u svoje slobodno vrijeme u privatnoj ustanovi uz odobrenje ravnatelja ustanove u kojoj je zaposlen, ali uz to da je preduvjet za takav tip rada ispunjenje radnih obaveza prema pacijentima u javnoj zdravstvenoj ustanovi što se misli regulirati kroz revidirani Pravilnik o mjerilima za davanje odobrenja zdravstvenom radniku za sklapanje poslova iz djelatnosti poslodavca.

Dok Beroš kuje velike planove, među liječnicima tinja nezadovoljstvo, i to do te mjere da se u njihovim krugovima već počeo spominjati potencijalni štrajk. Nezadovoljstvo liječnika vidljivo je i iz ankete koju su nedavno provele krovne liječničke organizacije koje su na uzorku od preko 14.000 liječnika došli do odgovora od njih 5700 među kojima je njih 97 posto nezadovoljno svojim radnopravnim statusom. Da se u liječničkim organizacijama promišlja o prosvjetnim aktivnostima i javnim prosvjedima jasno je iz toga što takav oblik iskazivanja nezadovoljstva prema ovim podacima podupire njih 94 posto. Liječnicima je kako sami tvrde dosta praznih obećanja, vječne kupovine vremena i odgađanja nužnih promjena te PR predstava, a o svojim aktivnostima trebali bi se izjasniti kroz nekoliko dana kada bi trebalo biti jasno stižu li pred Banske dvore nakon nezadovoljnih učitelja i nezadovoljni liječnici.