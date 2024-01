Kreću tajni pregovori i rat za poziciju koja će uzdrmati Hrvatsku: Milanović želi svog čovjeka

Godina koja je pred nama za premijera Andreja Plenkovića puna je izazova. Ne samo da se sa svojim HDZ-om priprema za parlamentarne izbore nego će morati donijeti i odluku o imenovanju sudaca Ustavnog suda kojima početkom lipnja ove godine istječe mandat.

Oni koji dobro poznaju Plenkovića i način na koji on donosi ovakve složene odluke tvrde da premijer ne misli ishitreno pristupiti ovim važnim imenovanjima pa dio njegovih bliskih suradnika kaže kako se već može pretpostaviti da desetak sudaca kojima 7. lipnja istječe mandat može računati na to da će još najviše šest mjeseci ostati na svojim pozicijama.

Kako tvrde upućeni, bit će to sutkinje Snježana Bagić, Lovorka Kušan i Ingrid Antičević Marinović te njihovi kolege Andrej Abramović, Mario Jelušić, Branko Brkić, Davorin Mlakar, Josip Leko, Rajko Mlinarić i Miroslav Šumanović. Sucima Goranu Selancu i Mati Arloviću te predsjedniku suda Miroslavu Šeparoviću mandati završavaju tek u listopadu 2025. godine, nakon čega se Šeparović planira umiroviti. No baš to što Šeparović tek nakon ove superizborne godine odlazi u mirovinu HDZ-ovcima otvara prostor za kalkulacije, a s imenima kalkuliraju i na Pantovčaku.

Kadrovska križaljka

S jedne se strane u vladajućim redovima tvrdi kako bi na čelo Ustavnog suda mogao doći aktualni HDZ-ov predsjednik zastupničkog kluba i bivši ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković, dok se s druge strane na Pantovčaku tvrdi kako je za tu poziciju zainteresiran i bivši SDP-ov ministar pravosuđa Orsat Miljenić, koji danas slovi kao ključni Milanovićev operativac na Pantovčaku.

Pitanje je, međutim, hoće li Plenković do imenovanja novog predsjednika Ustavnog suda obnašati dužnost predsjednika Vlade jer za to prije svega sa svojim HDZ-om mora pobijediti na nadolazećim parlamentarnim izborima, nakon kojih će trebati skupiti vladajuću većinu i formirati vladu. Ako se u tom slučaju odluči za ostanak u hrvatskoj politici, Plenković će biti u poziciji da vodi pregovore o imenovanju predsjednika Ustavnog suda, a dotad će i Milanović znati je li osvojio još jedan mandat na Pantovčaku jer se prvi krug predsjedničkih izbora održava u drugoj polovici prosinca ove godine.

Kako zasad stvari stoje, male su šanse da će bilo tko ugroziti Milanovićevu poziciju, a upućeni tvrde da, bez obzira na razinu sukoba između premijera i predsjednika, i jednom i drugom odgovara da nakon izbora ostanu na svojim pozicijama. Navodno bi tek nakon odrađenih izbora, osim o imenovanju u Ustavnom sudu, mogli postići i dogovore o imenovanju u diplomatsku službu. Kao dio kompromisa Milanović je spreman inzistirati na imenovanju Miljenića na čelo Ustavnog suda, a u tom slučaju dao bi Plenkoviću, ako on ostane na vlasti, širi prostor za odabir kandidata za diplomaciju.

Neki imaju male šanse da opstanu

Kada se pak govori o deset sudaca kojima mandat istječe početkom lipnja, Snježana Bagić i Mario Jelušić u Ustavnom su sudu već šesnaest godina, a iako formalne zapreke za broj mandata nema, male su šanse da oni opstanu na trenutnim pozicijama jer nitko dosad nije triput biran za suca Ustavnog suda. Kao kandidat za Ustavni sud spominje se Juro Martinović, aktualni državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa i uprave.









Upućeni tvrde da bi se, ako ne uspije realizirati svoje političke ambicije, za suca Ustavnog suda mogao kandidirati i aktualni europarlamentarac Mislav Kolakušić, a moguća su i razna druga iznenađenja.

U svakom slučaju, teško je očekivati da će Plenković do parlamentarnih izbora raspetljati kadrovsku križaljku na Ustavnom sudu jer je za izbor sudaca potrebna dvotrećinska parlamentarna većina, što podrazumijeva 101 zastupnički glas. Takvo što u ovom predizbornom periodu Plenković teško da može postići, a ako se parlamentarni izbori i budu održali prije europskih, u travnju, za formiranje vlade treba podosta vremena pa je izgledno da će se izbor sudaca Ustavnog suda prolongirati zbog parlamentarnih izbora. Pritom na umu valja imati i nadolazeće izbore za Europski parlament.

Prvi krug

U svim tim izborima značajnu ulogu ima funkcionalan Ustavni sud u koji su se suci dosad imenovali na temelju pregovora između vlasti i oporbe. Nekoć je situacija bila jasnija pa su uglavnom dogovore postizali HDZ i SDP koji su se, bez obzira na tenzije, o kadroviranju uvijek uspijevali dogovoriti. Dogovor bi sada podrazumijevao uključivanje ostalih oporbenih stranaka, što Plenkoviću također nije u interesu.









Bilo kako bilo, dogovor će se do kraja ove godine ipak s nekim morati postići jer ako dotad ne budu imenovani suci Ustavnog suda, u pitanje se dovodi i izborni sustav, odnosno održavanje prvog kruga predsjedničkih izbora, koji se održavaju u drugoj polovici tog istog prosinca.