KREĆU POTRESI U HDZ-u! Hoće li ovaj čovjek biti prva žrtva WhatsApp afere koja je uzdrmala HDZ?

Autor: Dnevno

Ovih dana sastat će se zagrebačka organizacija HDZ-a te će donijeti odluku o sankcioniranju desetak članova. Jedan od njih je, neslužbeno se doznaje, Marijan Banelli.

U razgovoru za N1, Banelli odbija povezanost sa spornim porukama.

“Ja s gnušanjem i rezignacijom odbijam bilo kakvu screenshot poruku koja me stavlja u bilo kakav negativni kontekst prema bilo kojem dužnosniku stranke ili stranke kao takve, jer svi znaju koliko radim za stranku i koliko sam, nazovimo to tako, na liniji onih koji vode ovu stranku. Prema tome, svaki komentar na ovo je suvišan, a jako dobro znamo da je ovo neko namještanje zbog nekih drugih ljudi. Tako da ja apsolutno odbijam svaku ovakvu namještaljku”, kazao je Banelli.

“Gledajte, u grupi je 230 ljudi, netko me ne voli ili je nekome rečeno da me ne voli i ja ne mogu tu ništa pomoći. Ja nikome nikad ništa nažao u tome smislu nisam napravio. Svi jako dobro znaju tko sam, što sam i kakva su moja mišljenja o svemu. Prema tome, ovo je najgnjusnije podmetanje koje samo u životu vidio. No, cest la vie. Tako mi Bog pomogao”, zaključio je Banelli u razgovoru za N1.