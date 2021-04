KREĆU NATJEČAJI ZA COVID MJERE: Predsjednik Udruge poduzetnika žali za nekoliko elemenata

Autor: M.V.

Milijardu i 650 milijuna kuna, na raspolaganju će biti za male i srednje kompanije u prerađivačkom sektoru, a novac je to iz covid fonda Europske Unije. Idućeg tjedna objavit će se prvi natječaj, a tvrtke će moći ostvariti i do 7,5 milijuna kuna. Natječaj će biti objavljen na stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja s rokom prijave do svibnja.

Gostujući u RTL-u Danas, Petar Lovrić, predsjednik Udruge nezavisnih poduzetnika rekao je kako je mjera dobro došla u ovom trenutku, ali i kako postoji mali problem oko iste. Ona naime isključuje tvrtke do 250 zaposlenika, što znači da se velike tvrtke ne mogu prijaviti, a uz to, ne uključuje ugostitelje.

“Ono što je dobro što ovo neće biti po principu najbrži prst”, dodaje potom.

Potpore Vlade

Upitan što država još može učiniti, govori kako ima puno toga što država može učiniti za poduzetnike, no ne ulazi u detalje. Govori kako veliku nadu polažu u turizam jer ako on stoji, stoje i poduzetnici pa priznaje kako je Zakon o strancima otežao dobivanje radne dozvole.

Govoreći o sredstvima za gospodarski oporavak na koja Hrvatska ima pravo u idućih deset godina, a radi se o više od 24 milijarde eura, Lovrić tvrdi kako država treba biti transparentna s tim novcem.









“Hoće. Samo država treba biti transparentna. Nažalost, svatko voli imati svoj holding i te se tvrtke pretvaraju u političke instrumente, a ne u tržišnu utakmicu”, govori, ali zaključuje da ta sredstva uvelike mogu pomoći poduzetnicima.