KREĆU ISTRAGE PO CIJELOJ SLAVONIJI! U igri je dvoje ministara i jedan od najbogatijih slavonskih tajkuna

Autor: Iva Međugorac

Malo je u Slavoniji imućnih ljudi pa ne čudi stoga da je interes za njihove tajkune u tome kraju povećan. U kategoriju rijetkih slavonskih tajkuna zasigurno spada i Josip Galić, bogataš iz požeškog kraja poznat i kao kutjevački vinar u čije je prostorije nedavno upala policija. Prema pisanju lokalnih medija pretraga nije obuhvatila Galićevu trošnu kuću u kutjevačkoj Ulici Stjepana Radića koju je jedno vrijeme prijavio kao boravište.

Imućni otac i sin

Inače je pretraga Galićeva ureda obavljena po nalogu Županijskog državnog odvjetništva iz Slavonskog Broda, a povezana je s istragom Europskog ureda za borbu protiv prijevara- OLAF-a koji istražuje nezakonite radnje vezane uz izgradnju Galićeve kutjevačke vinarije koja je stajala 7,2 milijuna eura, a koja je djelomice financirana iz Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi. U sklopu policijske akcije pretražena je Galićeva kuća u Požegi koju je u međuvremenu prebacio na sina Inu Galića koji je usput rečeno vlasnik i direktor tvrtke Presoflex gradnja nad kojom je otvoren predstečaj, s tim da treba napomenuti da Galić stariji na elitnom zagrebačkom Tuškancu posjeduje luksuznu vilu u kojoj prema tvrdnjama njegovih sugrađana živi.

Sve u svemu Josip Galić smatra se poduzetnikom bliskim HDZ-u, a europske institucije već su nalagale da se poništi podjela sredstava koja su se odnosila na natječaj iz takozvane vinske omotnice. Ta sredstva ovom su kutjevačkom vinaru dodijeljena ranije putem Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi, a namijenjena su za podizanje nove zgrade vinarije upravo u Kutjevu čija je vrijednost procijenjena na sedam milijuna kuna.





Istragom koju je proveo OLAF utvrđeno je da je tijekom izgradnje vinarije došlo do malverzacija i zlouporabe kod odabira podizvođača radova pošto je jedan od podizvođača bila tvrtka Presoflex u vlasništvu Galićeva sina Ine. Odluka o tome da Galić mora vratiti deset milijuna kuna u njegovoj Vinariji izazvala je ozbiljan šok, nakon kojega je vinar krenuo u pravni obračun s odredbom koju smatra nezakonitom.

Veze sa požeškim HDZ-ovcima

Galića se inače smatra jednim od najimućnijih ljudi u Slavoniji, a u uređenje njegove vinarije uloženo je više od 50 milijuna kuna, što i nije neko iznenađenje kada se znade da ovaj poduzetnik ondje planira proizvoditi 330 tisuća litara vina. Nije Galićeva vinarija bilo što, ona je impresivno i moderno uređena u skladu s trendovima, a u konačnici nije ni Galić bilo tko.

U požeškom kraju nazivaju ga dijelom skupine kojoj pripada donedavni saborski zastupnik HDZ-a Franjo Lucić. Zanimljivo je kako je dobar dio ovih poduzetnika na popisu korisnika sredstava iz Plenkovićeva famoznog Projekta Slavonija pa je tako primjera radi Lucićev sin Tomislav koji se nikada ranije nije bavio poljoprivredom preko ovog fonda ubrao 14,8 milijuna kuna namijenjenih za poljoprivredu. Nešto manji iznos od oko 372.000 kuna dopalo je drugog Lucićeva sina Domagoja, a sredstva koja su kolala među HDZ-ovcima stigla su i do Danijela Tomaševića sina bivšeg župana Alojza Tomaševića koji je dobio nešto više od sto tisuća kuna. Ekipa je ovo iz čijeg kraja potječe i bivši ministar Josip Aladrović koji je spominjan kao nasljednik premijera Plenkovića sve dok vladajuće redove nije bio primoran napustiti radi istrage koja se splela oko njega.

I Aladrovićev otac Marijan bivši požeški župan u ovom se kraju smatra bliskim moćnom poduzetniku Galiću. Sve u svemu, ovo su samo neki od primjera toga kako se novac iz Projekta Slavonija, Baranja i Srijem na kojega je premijer Plenković iznimno ponosan dijelio među HDZ-ovcima.

Projekti pod povećalom

Upućeni tvrde kako je bivša ministrica Gabrijela Žalac jedna od onih koji su osmislili ovaj Projekt, koji se našao pod povećalom istražitelja koji su posebice zainteresirani za one projekte o kojima su odluke donosili Žalac, bivši ministar Tomislav Tolušić, ali i bivša ravnateljica Agencije za plaćanja u poljoprivredi Matilda Copić te aktualni ravnatelj spomenute Agencije Antun Vujić. Uz projekte u požeškom kraju, istražitelji su posebno zainteresirani za one u Vinkovcima, i Virovitici, pa bi stoga prema tezama naših sugovornika istraga moglo biti još podosta, a samim time i još novih uhićenja po skoro cijeloj Slavoniji.

Kada je o samim Galićima riječ treba napomenuti kako je Presoflex gradnji dodijeljen dio poslova na obnovi Banovine i to odlukom Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje. Priča je zanimljiva utoliko što je i Galić mlađi nepravomoćno osuđen zbog namještanja natječaja, no na to se kao što je vidljivo nitko nije previše osvrtao.









Zašto bi se i osvrtao kada je imućni otac Josip Galić osnivač i direktor 15-ak lokalnih tvrtki koje se bave različitim djelatnostima od građevine, do vinarstva i turizma. Nije nevažno spomenuti i to da je Galić jedan od izdašnijih donatora HDZ-ovih kampanja, a samo jedan projekt kojega je Presoflex odrađivao u Pleternici vrijedan je oko 135 milijuna kuna. riječ je o rekonstrukciji sustava otpadnik voda.

Tvrtka koja broji oko 180 radnika nerijetko radi na projektima koji se financiraju javnim novcem pa su tako primjerice lani radili na projektu obnove požeške Poljoprivredne škole vrijednom 643.414 kuna. Tu je i sanacija požeške gimnazije za što je izdvojeno nešto manje od milijun kuna. godinu dana ranije odnosno u 2021.godini ova je tvrtka radila na izgradnji Poljoprivredno-poduzetničkog inkubatora Brodski Stupnik, projekt kojega je naručila oprema vrijedio je 19.815.682,60 kuna. Radio je Presoflex i na rekonstrukciji te opremanju dvorca Janković Cabun čiji je naručitelj Virovitičko-podravska županija, a treba spomenuti i projekt izgradnje Edukativnog centra Orahovica Škola u prirodi čiji je naručitelj Grad Orahovica, a za kojeg je izdvojeno 52.671.629.70 kuna.