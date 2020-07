KREĆE VELIKA PLENKOVIĆEVA REFORMA: Otkrivamo što je točno obećao Charlesu Michelu za 22 milijarde eura!

Hrvatska više nema vremena, jasno je to svakome onome tko barem krajičkom oka prati gospodarsko rasulo koje se odvija u našoj zemlji, a koje je dodatno potaknula pandemija korona virusa. Da je Hrvatska po razvoju na začelju Europe, moglo se čuti tijekom kampanje za posljednje parlamentarne izbore bezbroj puta. I baš zato novi/stari premijer Andrej Plenković primoran se uhvatiti u koštac s problemima koji iziskuju cjelovite i konkretne reforme, na kojima uz ostalo inzistiraju europski lideri o čijoj financijskoj potpori ovisi opstanak države. Novac će nam dati, ali besplatna i bezuvjetna pomoć ne postoji, jasno su to dali do znanja i svojem simpatizeru Plenkoviću koji je prisiljen krenuti u odvažne promjene koje bi u hrvatskom društvu mogle rezultirati valom negodovanja.

Prva Plenkovićeva velika reforma, tako se u HDZ-u opisuju obrisi ideje koju bi trebao realizirati novi ministar uprave i pravosuđa Ivan Malenica, koji se trenutno bori s koronom.

Totalni apsurd

Mladi Šibenčanin morat će razmontirati glomazan sektor lokalne samouprave koji broji 20 županija, plus Grad Zagreb koji ima status županije. Tu je i 127 gradova, ali i 428 općina u kojima radi vojska ljudi. Godinama se u javnosti mogu čuti kritika na toliku masu administrativnih jedinica. Da one nemaju nikakvog smisla, potvrdilo se i u doba korone kada se uvidio besmisao ovakvog teritorijalnog ustroja, i to nakon što je Nacionalni stožer zabranio kretanje izvan mjesta prebivališta. Iz toga je proizašlo da ljudi zbog usitnjenog ustroja ne mogu do svoje pošte ili bankomata koji se nalazi u drugoj općini, i to je dovelo do apsurda s propusnicama koje su se štancale kao na traci. No, da i bez korone i propusnica Hrvatska ima problema s teritorijalnim ustrojem, u HDZ-u vrlo dobro znaju godinama. U tim lokalnim jedinicama zaposleni su oni koji tvore takozvani hranidbeni lanac hrvatske politike. Mahom se tu radi o ljudima iz dviju velikih stranaka koji rade na kojekakvim izmišljenim funkcijama, dok zauzvrat oni i članovi njihovih obitelji vodeće stranke održavaju na vlasti, što na lokalnoj, što na nacionalnoj razini. Da je situacija dramatična, potvrđuju i brojke. Naime, u Hrvatskoj od politike živi oko trideset tisuća ljudi, a zbog učestalih europskih packi, ali i činjenica da Hrvatska ovisi o europskim financijskim injekcijama, Plenković je odlučio taj hranidbeni lanac svesti na minimum neophodan za funkcioniranje države. Malenica je, kako saznajemo, već okupio neovisne stručnjake s kojima će pokušati procijeniti optimalnu teritorijalnu podjelu zemlje, pa je vrlo izgledno da se kreće u radikalnije smanjenje broja općina. Pritom izvori bliski Malenici upozoravaju da su za konkretnu reformu nužni brojčani pokazatelji koje pripremaju da bi uopće mogli krenuti o razmišljanja o konkretnom i finalnom broju općina. Ono što mladog ministra brine jest to što Europa s jedne strane očekuje žurno rješavanje ove problematike, a s druge strane ovako veliki koraci i izmjene iziskuju puno vremena i posla. Plenković pak za cilj ima rješenje ove problematike do lokalnih izbora kako bi svojim europskim kolegama dokazao da doista nešto poduzima.

Fragmentirana država

To za Malenicu znači da za provedbu reforme ima deset mjeseci. Rascjepkanost ili fragmentacija riječi su koje se u Europskoj komisiji od ulaska Hrvatske u Uniju s prijekorom spominju u ocjenama hrvatske javne uprave. To je opaska koja se ponavlja godinama pa je tako recimo briselska administracija još 2016. zabilježila da su lokalne jedinice ovisne o transferima iz opće države te je pružanje javnih usluga obilježeno regionalnim nejednakostima. Europski vođe uvjereni su kako teritorijalna i funkcionalna rascjepkanost otežava pružanje usluga učinkovitosti jave potrošnje, a osim toga smatraju i da brojne manje jedinice često nemaju resurse za pružanje usluga iz svoje nadležnosti. Niz se vlada promijenio od hrvatskog ulaska u Uniju. Sve su one na ovom polju jamčile reforme, no kao što je poznato, nijedna ih nije provela, ali je Plenkoviću voda sada uistinu došla do grla. Premda se ovih dana pohvalio dogovorom postignutim na Europskom vijeću, onima upućenijima u materiju jasno je da uz pomoć slijede naredni koraci koje će hrvatska strana morati ispuniti kako bi se novac doista slio na naše račune. Prvi konkretan rez Plenković je već najavio dajući do znanja da će se na dnevnom redu Vlade uskoro naći prijedlog zakona kojim bi se ukinula većina zamjenika gradonačelnika, načelnika i župana. Kako tvrde naši sugovornici iz Ministarstva uprave, namjera im je ukinuti čak 624 zamjeničke funkcije. Analiza za to navodno skoro je gotova, a prvi podaci daju naslutiti da je mali broj zamjenika iskoristiv u smislu da doista ponešto radi na svojem radnom mjestu. U gradovima koji imaju preko 35 tisuća stanovnika gradonačelnici bi mogli imati samo jednog zamjenika. Slično pravilo vrijedi i za županije. Osim toga razmišlja se i o definiranju maksimalne naknade za rad zamjenika, ali i generalno se razmišlja o definiranjima najviše naknade za lokalne političare.

Zamjenici na udaru

Na udaru bi se tako mogla naći četiri zamjenika koja ima bjelovarski župan Damir Bajs, dva su izabrana s njime, a dva su na poziciji iz redova nacionalnih manjina. U Vukovarsko-srijemskoj županiji tri su zamjenika župana, a bez posla bi mogao ostati onaj najplaćeniji – Damir Barna – koji ima plaću veću od 15 tisuća kuna. Uz njega poziciju zamjenika obavljaju Josip Dabro i Đorđe Čurić čija je pozicija također upitna. U Šibensko-kninskoj županiji bez zamjeničke pozicije mogao bi ostati Nikola Blažević, a osim toga šibenski župan ima dvije zamjenice, jedna od njih SDSS-ova Anja Šampraga koja odlazi u Sabor kao zamjenica SDSS-ova Borisa Miloševića koji je postao potpredsjednik Vlade. Druga je pak Darija Puljić o čijoj će se budućnosti tek trebati odlučiti. Tri zamjenika ima i Komadina kao primorsko-goranski župan, a njegov najplaćeniji zamjenik je Marko Goran Mandić kojemu se također ljulja fotelja.

Damir Mirković i Stjepan Bošnjaković zamjenici su brodsko-posavskog župana, a bez posla bi mogao ostati Mirković budući da je Bošnjaković uz ostalo i hrvatski branitelj. Dva zamjenika ima i splitski župan Blaženko Boban pa bi shodno tome bez posla trebali ostati Ante Šošić ili Luka Brčić koji s plaćom od skoro 16 tisuća kuna spada u skupinu najplaćenijih zamjenika župana u cijeloj državi. Sandra Ćakić Kuhar i Giuseppina Rajko dvije su zamjenice istarskog župana, a prema novoj Plenkovićevoj računici, uskoro na poziciji ostaje samo jedna. Za razliku od bjelovarskog župana, koji ima vojsku zamjenika, dubrovački župan ima primjerice samo dva zamjenika. Jedan od njih je Joško Cebalo iz HDZ-a te bi on na poziciji mogao i ostati, druga je zamjena Žaklina Marević koja bi bez pozicije ipak mogla ostati. Tri zamjenika ima sisački župan, jedan je manjinski Dušan Bjelajac, drugi je HDZ-ov Ivan Celjak, a treći Roman Rosavec, a jedan od posljednjih dvojice mogao bi ostati bez pozicije. Osječki župan Ivan Anušić do sada je imao dva zamjenika koja su se do sada birala neposredno s njime.

Pored toga jedan zamjenik biran je iz redova srpske manjine. On za svoju poziciju ne mora brinuti, a ne mora brinuti niti za egzistenciju budući da Radovan Čvarković zarađuje oko 14.100 kuna. S druge pak strane u pitanju je opstanak dvaju Anušićevih zamjenika, Gorana Ivanovića Laca i Petra Lagatora. Jasna Petek SDP-ova je zamjenica krapinskog župana Kolara, a pošto se radi o njegovoj kolegici iz stranke, njena pozicija nije upitna, no zato je Anđelko Ferek-Jambrek u nezavidnom položaju budući da je on zamjenik iz HNS-ovih redova. U upitnom je položaju i Nadica Žužak, jedna od dvoje zamjenika zagrebačkog župana. Nešto je sigurniji Hrvoje Frankić koji inače kao zamjenik župana zaradi preko 17 tisuća kuna. Kontroverzni požeški župan ima tri zamjenika. Miroslav Grozdan iz Demokratskog saveza Srba za svoju poziciju također ne mora brinuti, ali bi zato bez pozicije mogli ostati Vedran Neferović ili Žarko Jakopović. Pozicija je sigurna Vesni Hajsan-Dolinar, HDZ-ovoj zamjenici karlovačkog župana, no u ovoj županiji zaposlena je na poziciji zamjenika Martina Fujdek Hajdin, ali i Miro Martinović iz redova manjina.

U Međimurskoj županiji također su dva zamjenika. Radi se o Sandri Herman i Josipu Grivecu, a na narednim lokalnim izborima župan Posavec morat će se odlučiti za jednoga od njih. Robert Vugrin i Tomislav Paljak dva su Čačićeva zamjenika u Varaždinskoj županiji, a jedan od njih također uskoro ostaje bez pozicije. U Virovitičko-podravskoj županiji tri su zamjenika, jedan SDSS-ov Igor Pavković, ali i dva HDZ-ovca, Marijo Klement i Darko Žužak, pred kojima je neizvjesna budućnost.

Kada je pak o gradovima riječ, u upitnim su položajima zamjenici onih gradova koji imaju manje od 35 tisuća stanovnika, to znači da bi bez pozicije moglo ostati jedno od dvoje zamjenika opatijskog gradonačelnika, a moguće je da to bude Vera Aničić ili Emil Priskić. Tri zamjenika ima umaški gradonačelnik, govorimo o Mauru Jurmanu, Ivanu Belušiću te Floriani Bassandese Radin iz manjinskih redova, a s obzirom na broj stanovnika ovoga grada ta će se brojka morati reducirati. I Zaprešić ostaje bez jednoga od dvaju zamjenika, a moguće je da to bude Damir Benčević.

Đurđevac ima nešto manje od devet tisuća stanovnika, pa već sada imaju samo jednu zamjenicu što bi i po novom moglo ostati nepromijenjeno. U Petrinji, koja spada u najsiromašnije hrvatske gradove, dvoje je zamjenika, a pravi mali paradoks odvija se u Daruvaru – ondje naime gradonačelnika mijenja dvoje ljudi, jedan od njih je i manjinac Vladimir Bilek, električar s plaćom od 18 tisuća kuna. Ana Brajnović ili pak Hrvoje Gašparović kao zamjenici valpovskog gradonačelnika u upitnoj su poziciji u novoj Plenkovićevoj reformi pošto vrše dužnost zamjenika gradonačelnika čiji grad broji jedva 20-ak tisuća stanovnika.

U Jastrebarskom su također dva zamjenika – jedan je Stipe Bučar, a drugi Domagoj Šlat, no i ovaj bi grad s obzirom na brojnost stanovništva mogao ostati bez jednoga od dvaju zamjenika. Isto vrijedi i za Crikvenicu, Knin, ali i brojne druge manje gradove. Kada se pak govori o općinama, prvotni je plan ukinuti ekonomski neodržive općine, a to su one koje imaju više zaposlenika u lokalnoj administraciji negoli poduzetnika. Osim toga to se odnosi i na one općine koje više od pola primanja troše na održavanje vlastitog pogona.

Pasivni krajevi

Očekivano, prema tim kriterijima prvo će se pripajati općine na području Slavonije i Dalmatinske zagore, a zatim i ličke općine. Prema računici Ministarstva financija, ukupni troškovi za zaposlene u županijama, gradovima i općinama lani su iznosili 2,42 milijarde kuna, a u županijama je krajem prošle godine radilo 2206 zaposlenika. U Gradu Zagrebu radilo je preko 3000 ljudi. U svim gradovima u državi radi skoro 6000 ljudi, u općinama je zaposleno njih skoro 3000, sve skupa čak 14.058 ljudi zaposleno je u jedinicama lokalne uprave i samouprave. Na području Zagrebačke županije ukupno se nalazi 35 jedinica lokalne i regionalne samouprave u sklopu kojih radi 740 ljudi. U samoj županiji lani je poslovalo 143 ljudi. Najveći broj zaposlenika bilježi se u Velikoj Gorici u kojoj radi 168 ljudi.

U Krapinsko-zagorskoj županiji nalaze se 33 lokalne jedinice koje zapošljavaju 300 ljudi, u samoj županiji zaposleno je njih 75, najveći broj zaposlenika, njih 21, ima Krapina. U Sisačko-moslavačkoj županiji lani je radilo sto ljudi, a cijeli se teritorij sastoji od 20 lokalnih jedinica, u kojima radi mašinerija od 485 osoba, njih 112 zaposleno je u Gradu Sisku. U Karlovačkoj županiji radi 75 ljudi, na cijelom su području 23 lokalne jedinice u kojima radi 375 osoba, a njih 125 zaposleno je u samom gradu Karlovcu.

Na području Ličko-senjske županije 12 je lokalnih jedinica, u njima su zaposlene 274 osobe. U županiji radi njih 67, a u Gospiću je pak zaposleno 50 ljudi. Varaždinska županija zapošljava 87 ljudi, u 29 lokalnih jedinica zaposleno je 380 osoba, njih 103 radi u Gradu Varaždinu. U 26 lokalnih jedinica Koprivničko-križevačke županije posao za sebe pronašlo je 306 ljudi, u županiji radi 71 osoba, a u Koprivnici njih 65. Ništa bolje nije ni u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji koja broji 24 lokalne jedinice u kojima se skrasilo 314 osoba. U samoj županiji radi 82 ljudi, Grad Bjelovar zapošljava njih 79.

Više od tisuću ljudi radi u lokalnim jedinicama na području Primorsko-goranske županije, u 37 lokalnih jedinica zaposleno je 1214 ljudi, županiji radi njih 182, a u Gradu Rijeci zaposleno je 488 ljudi.

Virovitičko-podravska županija u svojih 17 jedinica zapošljava 224 osobe, njih 46 u županiji, a u Gradu Virovitici njih 45.

U Požeško-slavonskoj županiji na ukupno 11 lokalnih jedinica zaposleno je 175 ljudi, u županiji 45, a u Gradu Požegi njih 44. U Brodsko-posavskoj županiji 29 lokalnih jedinica zapošljava 326 ljudi, u županiji ih je 96, a u Slavonskom Brodu 86.

Na zadarskom teritoriju nalazi se 35 lokalnih jedinica u kojima radi 686 osoba, županija broji 115 službenika, a Grad Zadar 201. Na području Anušićeve županije nalaze se 43 lokalne jedinice, u kojima radi 825 ljudi. Sama županija zapošljava njih 219, dok u Gradu Osijeku radi 209 ljudi. Dubrovačko-neretvanska županija broji 23 lokalne jedinice, a zajedno u njima radi 583 ljudi, dok u samoj županiji radi njih 103 u Gradu Dubrovniku zaposleno je preko 200 ljudi. Šibensko-kninska županija zapošljava 77 službenika, u Gradu je zaposleno 98 ljudi, a u 21 lokalnoj jedinici njih 367.

U Vukovarsko-srijemskoj županiji zaposleno je 125 osoba, najviše u Vinkovcima gdje radi 101 osoba, na teritoriju županije nalaze se 32 lokalne jedinice s 504 službenika. U Splitsko-dalmatinskoj županiji nalazi se 65 lokalnih jedinica s 1704 zaposlenika, u Gradu Splitu radi preko 400 ljudi, u županiji njih 250, Istarska županija broji 170 zaposlenika, a Međimurska njih 69. Sve su ovo apsurdi s kojima se pod pritiskom europskih šefova mora suočiti Andrej Plenković i njegov trenutno oboljeli ministar Ivan Malenica.