KREĆE SAMOTESTIRANJE UČENIKA: ‘Nije bilo dovoljno testova na slinu pa ih nismo mogli nabaviti’

Autor: Dnevno.hr

Kreće nova faza borbe s koronavirusom u hrvatskim školama.

Kako je već najavljeno, od ponedjeljka kreće nova mjera samotestiranja učenika koja bi trebala okončati ili radikalno smanjiti samoizolacije-

Ako žele, već sutra se prije odlaska na nastavu kod kuće može testirati više od 400 tisuća učenika.

To su u RTL-u Danas prokomentirali ministar obrazovanja Radovan Fuchs i predsjednik Školskog sindikata Preporod Željko Stipić.

‘Samotestiranje učenika je dobrovoljno’

Fuchs je rekao kako smatra da neće biti velikih problema ako bude velik broj djece koja se neće samotestirati, a prema preliminarnim informacijama, ne očekuju da će ih biti previše.

“Sva djeca koja se testiraju ili ne testiraju, idu u školu. Razlika je u tome što ako takvo dijete dođe u kontakt s nekim tko je obolio ili je zarazan, ide u samoizolaciju dok drugi ne idu. Stvar je potpuno dobrovoljna i nitko nikoga ni na što ne prisiljava”, poručio je ministar Fuchs.

Predsjednik Školskog sindikata Preporod Željko Stipić je prokomentirao potrebu da se ovakva mjera trebala donijeti ranije te smatra li da je ona dobra.

"Ako ta mjera poluči ono što se ističe kao njezin cilj, a to je da nam što više učenika pohađa nastavu uživo i ako ona nije previše rizična, onda ne bi trebalo biti kritika. Što se tiče učitelja mi ćemo sada vidjeti u kojoj mjeri će oni biti involvirani u provedbu cijele te mjere. Za sada ništa ne upućuje da će to biti preko neke mjere, ako bi to bilo to bi bila prilika da Sindikat reagira", kazao je Stipić.









‘Nismo mogli nabaviti dovoljno testova na slinu’

Sindikati su postavili pitanje zašto se ne uvode testovi na slinu koji su beskontaktni.

“Zašto se Sindikat bavi pitanjima koja nisu u njihovoj nadležnosti? Nismo se odlučili na njih jer nije bilo dovoljan broj testova na tržištu koji su se mogli nabaviti. Ne možete jednima dati da se testiraju iz sline, a drugima iz nosa. Nećemo raditi razliku. Da smo iz svjetskog tržišta mogli nabaviti sve potrebne testove iz sline, u dovoljno kratkom roku i u dovoljnoj količini, vjerujem da bismo išli na njih”, odgovara ministar.

Zaostaci u gradivu zbog online nastave

Epidemija je unazadila obrazovni sustav stoga se postavlja pitanje kako pokriti te rupe u znanju. Stipić kaže, sigurno su svi učenici dobili manje od onoga što je potrebno, a oni su predložili da se kao urgentna mjera promijeni status dopunske nastave koji sada ima u školama.

Fuchs kaže, dopunska nastava postoji i primjenjuje se, a od nastavnika su tražili da pokušaju utvrditi koje su rupe u znanju njihovih učenika.









“Neko generalno testiranje na razini RH je teško provedivo. Mi sada idemo u ova testiranja nacionalnih ispita koja će nam dati neki uvid. Da zaostajanja ima, ima. Nisu svi učenici jednako zaostali, neki više, neki manje. Nakon što smo malo relaksirali mjere, prošle smo godine dozvolili tu dodatnu i dopunsku nastavu, koja funkcionira tako da sudjeluje više učenika iz različitih razreda, što ranije nije bilo moguće zbog epidemioloških mjera. Ima tu još jedan problem u cijeloj toj priči. Prošli smo mjesec imali 1000 djelatnika škola koji su bili oboljeli od koronavirusa. Ljudi rade prekovremeno, učitelji su preopterećeni iako im se to honorira”, kazao je ministar.