KREĆE NAJVEĆI POKRET AMERIČKIH BORBENIH AVIONA PREMA EUROPI! Ovako nešto nije viđeno desetljećima: ‘Zelena’ Njemačka crveni se od srama

Autor: Mario Stefanov/7dnevno

Zeleno senzibilna Njemačka koja upravo zatvara svoje nuklearne elektrane objavila je da će tijekom velikih zrakoplovnih vježbi sa SAD-om i drugim saveznicima pod nazivom “Air Defender 2023” u svojim bazama ugostiti američke borbene avione F-35, kakvi od 2027. godine trebaju biti isporučeni Njemačkoj s primarnom svrhom nošenja i upotrebe američkih nuklearnih bombi koje su pohranjene na njemačkom teritoriju.

Njemački vojni dužnosnici s američkim i saveznicima iz NATO-a dogovaraju posljednje detalje velike zrakoplovne vojne vježbe “Air Defender 2023” koja će se održati u Europi od 12. do 22. lipnja. Najavljuje se da će se tijekom vježbe izvršiti najveći pokret američkih borbenih aviona prema Europi u posljednjih nekoliko desetljeća.

Amerikanci će na vježbu uputiti 100 borbenih aviona baziranih u SAD-u prema Europi, uključujući borbene avione F-35 Lightning II, F-15C, F-16 i jurišne avione A-10 Thunder bold II, kao i avione tankere za popunu goriva tijekom leta KC-46 Pegasus. Prema najavama, bit će to najveći transatlantski borbeni zračni most od hladnoga rata do danas. Cilj je demonstrirati sposobnost američke zrakoplovne Nacionalne garde (US Air National Guard) za brzo razmještanje zrakoplovnih snaga diljem Europe u slučaju potrebe ratnog djelovanja NATO-saveza.





Primarna zadaća

U pripremama vježbe neposredno sudjeluje i zapovjednik njemačkog ratnog zrakoplovstva (Inspekteur der Luftwaffe), general Ingo Gerhartz. U vježbama će sudjelovati 60 borbenih aviona njemačkog ratnog zrakoplovstva. Još 60 borbenih aviona na vježbu će uputiti ostale članice NATO-a, tako da će u “Air Defender 2023” ukupno sudjelovati 220 borbenih aviona NATO-a.

Na vježbama će prvi put sudjelovati i Finska kao nova članica NATO-a. Kako još nije primila naručene američke borbene avione F-35 Lightning II pete generacije, na vježbu će poslati svoje borbene avione F/A-18 Super Hornet.

Za trajanja vježbe američki F-35 bit će bazirani u njemačkoj bazi Spangdahlem. To će biti prilika da se njemačko zrakoplovno osoblje, uključujući i pilote i tehničare, upozna s borbenim avionom koji će Njemačkoj biti isporučen umjesto borbenih aviona “Panavia Tornado”. Njemačka je prošle godine od SAD-a naručila 35 borbenih aviona F-35 u vrijednosti od 8,3 milijarde eura. Procjenjuje se da će ukupna cijena biti oko 10 milijardi eura. Njemačka planira uvođenje u naoružanje F-35 od 2027. godine.

Primarna zadaća aviona F-35 u njemačkom naoružanju bit će nošenje i uporaba u slučaju ratnog sukoba američkih nuklearnih bombi koje su raspoređene u njemačkim bazama.

Sklopljenim koalicijskim sporazumom od 24. studenoga 2021. godine na temelju kojeg je oformljena vladajuća većina i formirana vlada Zeleni su se složili da će njemačko sudjelovanje u nuklearnom aranžmanu NATO-a ostati na snazi i u budućem periodu. Štoviše, Zeleni su snažno podržali agendu jačanja i rekonstrukcije njemačke oružane sile i nuklearnog potencijala ustupljenog od SAD-a kroz modernizaciju u Njemačkoj raspoređenog nuklearnog oružja i nabavku novih borbenih aviona za njemačko ratno zrakoplovstvo, sposobnih za nošenje i borbenu uporabu američkih nuklearnih bombi.

Kodni signal

Odluka njemačke vlade o nastavku sudjelovanja u NATO-ovu nuklearnom odvraćanju izazvala je odobravanje Washingtona, NATO-a i Europske unije jer je time, kako se navodi, Njemačka potvrdila svoju odlučnost aktivnog sudjelovanja “u pripremama za sustavno nadmetanje s autoritarnim državama”.









“Dobra je vijest da ostajemo na istom kursu”, izjavio je Christian Mölling, geopolitički analitičar berlinskog think-tanka German Council on Foreign Relations (DGAP), opovrgavajući ranije strahove saveznika da bi Njemačka mogla odbaciti ključna načela svoje vanjskopolitičke doktrine, uključujući i sudjelovanje u NATO-ovu nuklearnom odvraćanju nakon odlaska kancelarke Angele Merkel.

Na njemačkom teritoriju u zrakoplovnoj bazi Büchel u blizini granice s Luksemburgom, u podzemnim skloništima sposobnim za skladištenje ukupno 44 američke nuklearne bombe tipa B61, uskladišteno je, prema procjenama, 15-20 takvih nuklearnih bombi. Riječ je o klasičnim gravitacijskim bombama, čije je prenošenje do ciljeva i uporaba bila povjerena njemačkom ratnom zrakoplovstvu. Nuklearne bombe su vlasništvo američke vojske i pod jakim osiguranjem američkih postrojbi. Kao i za sve američko nuklearno oružje, dozvolu za uporabu u slučaju rata donijela bi američka administracija, odnosno američki predsjednik. On šalje kodni signal za otključavanje nuklearnih bojnih glava na američkom strateškom, operativnom i taktičkom nuklearnom oružju. U slučaju takvog razvoja događaja, američko osoblje u bazi Büchel nakon dobivenog signala primilo bi određenu kombinaciju kodova, a nakon njihove usporedbe s vlastitim tajnim kodovima i provedenog kriptografskog postupka dobili bi konačni kod za “otključavanje” nuklearnih bombi. Nakon toga bombe bi osposobili za uporabu i predali njemačkom ratnom zrakoplovstvu. Bombe bi preuzela postrojba Taktisches Luftwaffengeschwader 33 (TaktLwG 33) njemačkog ratnog zrakoplovstava (Luftwaffe).

Veća preciznost

Do preustroja Luftwaffea u listopadu 2013. godine nosio je naziv Jagdbombergeschwader 33 (JaBoG 33). Formacijski raspolaže s 45 borbenih zrakoplova “Panavia Tornado IDS”, osposobljenih za nošenje i upotrebu američkih nuklearnih bombi B61.









Nakon pokretanja borbenih misija njemački zrakoplovi bi u ekstremno niskom letu, za koji je zrakoplov “Tornado” osposobljen, u stilu “kamikaza” uletjeli u neprijateljski zračni prostor i na odabrane ciljeve ispustili bombe. Za hladnoga rata cilj je bio SSSR, a danas Rusija. Jedini način korištenja gravitacijskih američkih bombi B61 u napadu na ruske protuzračnom obranom zaštićene ciljeve upravo je prodor u branjeni prostor u ekstremno niskom letu. Tada je umanjena mogućnost uočavanja protuzračne obrane i rušenja zrakoplova. Njemački borbeni zrakoplovi tebali bi na taj način prodirati duboko u zračni prostor protivnika. Uvođenje u upotrebu za te misije borbenih aviona F-35, zahvaljujući njihovim stealth osobinama, trebalo bi višetruko povećati njihovu učinkovitost i mogućnost preživljavanja u uvjetima pretpostavljene jake ruske protuzračne obrane.

Osim toga, moderniziracija bombi B61 na standard B61-12 omogućit će veću preciznost pogađanja ciljeva i dodatno povećati mogućnost preživljavanja zrakoplova koji ih borbeno koriste. Naime, modernizacijom se ugrađuju suvremeni sustavi za samonavođenje koji će tim klasičnim gravitacijskim bombama bez pogona omogućiti ispuštanje s 30 kilometara udaljenosti od cilja, a vjerojatnost pogotka bila bi u okviru kruga promjera 10 metara. Nakon ispuštanja sa zrakoplova bomba bi se u početnoj fazi usmjeravala prema cilju uz pomoć inercijalnog sustava vođenja, odnosno unaprijed zadane putanje, a u završnoj fazi bi koristila usavršeni GPS prijamnik koji bi je navodio precizno na cilj. Za razliku od oružja koje koriste laserske ili IC sustave navođenja, GPS sustav ne ovisi o vremenskim uvjetima kao što su magla ili kiša koje umanjuju djelotvornost laserskih i IC sustava. Zbog velike preciznosti, usavršene bombe B61 imale bi mogućnost uništavanja dobro zaštićenih i duboko ukopanih neprijateljskih ciljeva, kao što su zapovjedna mjesta većih postrojbi ili logistički centri koji su dovoljno isplativi za korištenje nuklearnog oružja.

Ispušni plinovi

Luftwaffeov TaktLwG 33 ili nekadašnji JaBoG 33 jačine zrakoplovne pukovnije od svog osnivanja imao je zrakoplove sposobne za duboke prodore na neprijateljski teritorij. Od osnutka 1956. godine postrojba je koristila američke borbene zrakoplove Republic F-84F Tunderhunderstreak, od ljeta 1962. godine prelazi na američke zrakoplove F-104 Starfighter, a od svibnja 1985. godine u naoružanje uvodi europske zrakoplove “Panavia Tornado IDS”.

Paradoksalno djeluje činjenica da u kontekstu priprema njemačkog ratnog zrakoplovstva za eventualnu ratnu primjenu nuklearnog naoružanja koje je već raspoređeno na njemačkom teritoriju njemačka vlada istodobno, u jeku energetske i financijske krize, zatvara jedine tri preostale svoje nuklearne elektrane. Još jedan primjer kako je vojna tehnologija, uključujući i nuklearnu, prešutno zaobiđena velikom zelenom transformacijom gospodarstva i društva i još jedna potvrda da je “New Green Deal” zapravo isključivo usmjeren na građane. Dok se njihovim automobilima mjeri ispuštanje CO2 u atmosferu, zračnim prostorom zelene Europske unije šaraju borbeni avioni od kojih je dio predviđen za uporabu nuklearnog oružja. Njihovi ispušni plinovi i naoružanje koje nose očito imaju certifikat povoljnog utjecaja na okoliš.