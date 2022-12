KREĆE MAMIĆEVA APOKALIPSA! Sve će ih zgaziti: HDZ će se tresti! Tko su političari koje je financirao?

Autor: Iva Međugorac

Zdravko Mamić nema se namjeru predati bez borbe, a ta borba vrlo bi lako mogla biti dobivena jer on o onima koji ga nastoje eliminirati iz Dinama ima previše podataka. To su ljudi koje je on stvarao i financirao, tim riječima priču o posljednjim događanjima u Maksimiru započinje naš dobro upućeni sugovornik blizak Mamiću te naglašava da to ujedno i jest povod konferencije za medije koju je Mamić zakazao za ovaj petak, sada već pomalo tradicionalno u mostarskom hotelu Mepas.

Kao što je poznato, borba za prevlast u Dinamu traje već neko vrijeme, a ona je praćena sukobima između struje koju Mamić predvodi iz Međugorja, i struje kojom u Zagrebu ordinira Krešimir Antolić bivši policijski službenik kojega Mamić i jest prije par godina doveo u Dinamo.

Mamićevo oružje u borbi s Antolićem

”Mamić je spreman na sve ili ništa, on ponovno otvara svoju crnu teku kao što je to učinio sa osječkim sucima. Zgaziti će sve koji mu se nađu na putu, Antolića je spreman do kraja eliminirati otkrivajući kako je koristio policijsku službu za svoje obračune s navijačima, odnosno sa Bad Blue Boysima, ali za Mamića je Antolić ionako sporedan lik, on je daleko kivniji na Mirka Barišića koji mu je okrenuo leđa i koji na sve strane lobira za njegovo rušenje”, otkriva naš sugovornik te dodaje da Mamić sve ovo što mu se događa uspoređuje sa udbaškim poslovima, ali ipak treba znati da to što je Izvršni odbor odbio prijedlog Skupštine za Antolićevim razrješenjem ni izbliza ne označava kraj Mamićeva utjecaja u Dinamu.





”To je i u Izvršnom odboru bila tijesna borba, a većina u Skupštini je ionako na Mamićevoj strani, a Mamićev je plan da makne sve one koji mu nisu skloni i da bivši šef HUP-a Damir Zorić preuzme upravljanje Dinamom i sve to uz pomoć novog Statuta kojega priprema Miroslav Rožić koji mu je naklonjen i koji vodi Nadzorni odbor kluba”, kaže naš sugovornik. Kako za sada stvari stoje saga na Maksimiru mogla bi potrajati do proljeća, točnije do ožujka za kada je zakazana redovna Skupština kluba, ali nije nemoguće da se Skupština održi i prije toga redovnog roka, baš kao što je evidentno da je pred Dinamom period u kojem će i jedna, i druga strana pokušati iskoristiti sve svoje adute u borbi za opstanak.

Planovi za prevlast u Dinamu

”Jedna od Mamićevih namjera je da se u međuvremenu razriješi cijeli Izvršni odbor kako bi u njega instalirao svoju većinu i time uklonio Antolića, ali je Antolićeva struja već u akciji oni su pokrenuli postupak kojim će utvrditi legalnost Dinamove Skupštine u kojoj već je Mamićeva većina”, tumači naš sugovornik koji kaže da je Mamić posebno ogorčen radi toga što se u priču o puču u Dinamu upetljala politika.

Evidentno je da zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević podržava Antolićevu struju s kojom kreće u gradnju stadiona, a u tome svemu sudjeluje Plenković.

”Mamić je godinama bio financijer HDZ-a, donirao je obilno kampanju bivše predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović, a spominjane su i donacije za crne fondove stranke, ako on o tome progovori biti će svega, i to za vladajuće neće dobro završiti. Plenković možda nije sudjelovao u tome, ali jesu ljudi koji ga okružuju. Svi su oni donedavno pljeskali Mamiću dok je on bio na vrhuncu moći, HDZ će se tresti kada i ako Mamić krene govoriti o njima”, najavljuje se iz Međugorja.

Istina je da Plenković s Mamićem nema nekog doticaja, još na početku svojeg prvog mandata on se nastojao ograditi od njegova utjecaja na vladajuću stranku pa se shodno tome u njegovim mandatima gazda Dinama nije pojavljivao na stranačkim skupovima na kojima mu se u mandatu njegova prethodnika Tomislava Karamarka klicalo.

Plenković ne želi da ga se povezuje s Mamićem









U Mamićevom krugu sumnja se da je baš to što je on bio u korektnim odnosima s Plenkovićevim prethodnicima jedan od razloga premijerove distance od njega. No, izgleda da je Plenković i mimo toga preko Marijana Kustića koji je nakon Davora Šukera kao premijerov kadar preuzeo HNS odlučio uvesti reda u hrvatski nogomet, u kojem je Mamićev utjecaj zamjetan i mimo Dinama.

Nije međutim Mamić posljednjih godina svoj utjecaj gradio samo u nogometu svoje ljude imao je u pravosuđu, policiji i na svim ostalim utjecajnim razinama uključujući i politiku znajući da bez nje teško može uspjeti u svijetu u kojega je ušao.

”Mamić nije previše mario za to tko je, iz koje stranke. On je takav tip da jednostavno u izravnom kontaktu ulazi pod kožu, ima nevjerojatno razvijenu tu socijalnu inteligenciju i kao takav bio je dobar i sa lijevima, i sa desnima, i sa Milanovićevima, i sa Karamarkovima, i sa Mesićevima.









Ta njegova prodornost mu i je osigurala status kojega je uživao, a osim toga treba reći da je on bio u fantastičnim odnosima s vlasnicima medijskih kuća, bez obzira na to što je povremeno znao izvrijeđati novinare. Zna se da je on dobar dio njih i njihovih šefova imao na svojoj strani, a o njegovom utjecaju na pravosuđe ionako su ispisane stotine, i stotine stranica”, kaže naš sugovornik koji napominje da je Mamiću zasigurno koristio kako korektan odnos s Karamarkom koji slovi za njegovu poveznicu s Mesićem, tako i korektan odnos s dugogodišnjim zagrebačkim gradonačelnikom Milanom Bandićem koji se smatra najzaslužnijim za prve Mamićeve proboje i prvo stjecanje kapitala kroz unosne transakcije s Gradom Zagrebom koji je na Dinamo iz proračuna potrošio preko 200 milijuna kuna u svega nekoliko godina.

”Zlatne godine Mamić je proživio u Sanaderovo doba, ali njegov utjecaj nije umanjen ni u Milanovićevom mandatu mada je Željko Jovanović najavljivao isušenje nogometne močvare, on je i prije kraja mandata ostao bez ministarske fotelje, a Mamić je svoje kadrove i u to doba imao u SDP-u, ali i u HNS-u, uz to kada se govori o politici treba spomenuti i to da je on u dobrim odnosima i sa Milijanom Brkićem, ali i sa pojedincima iz postojećeg HDZ-ova vodstva”, komentira naš sugovornik nadalje.

Sada kada su mu politika i ljudi iz Dinamove uprave odlučili okrenuti leđa, Mamić odlučno kreće u nove bitke koje zasigurno neće biti ugodne i koje bi na vidjelo mogle iznijeti mnoštvo neugodnih podataka koji se kriju u njegovoj crnoj teki koja bi se ponovno mogla preliti na njegov fejs profil preko kojega je prije par mjeseci kompromitirao osječke suce.