KREĆE CIJEPJENJE BEZ NAJAVE! GRAĐANI POHRLILI: Donosimo upute i raspored! Capak otkrio što trebate ponijeti!

Autor: N.K

Hrvatska cjepiva sada ima u izobilju te se cijepiti može tko god želi i to bez najave. Cijepit će se Pfizerom.

Od ponedjeljka do srijede možete se cijepiti bez najave u Školi narodnog zdravlja “Andrija Štampar” u Zagrebu, javlja HZJZ.

Pozvani su svi građani Hrvatske

“Uz tri lokacije u Zagrebu, na kojima će cijepljenje provoditi Nastavni zavod za javno zdravstvo “Dr. Andrija Štampar”, građani će moći primiti prvu dozu cjepiva od ponedjeljka i u Školi narodnog zdravlja “Andrija Štampar” u Rockefellerovoj ulici 4. Cijepljenje organiziraju Hrvatski zavod za javno zdravstvo i Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu od 9 do 15 sati”, priopćio je HZJZ.

Upute za dolazak

Prvo će se, od 9 do 11 sati, cijepiti osobe u dobi od 65 i više godina te osobe s kroničnim bolestima, a od 11 do 13 osobe u dobi od 40 i više godina te od 13 do 15 sati mlađi od 40 godina. Isti je raspored i u utorak, 29. lipnja 2021., dok je u srijedu predviđeno cijepljenje prije i poslije podneva.

U jednom terminu može se cijepiti najviše 1000 ljudi. Na cijepljenje ponesite osobnu i zdravstvenu iskaznicu. Capak je poručio građanima da se odjenu lagano, ponesu vodu i adekvatnu zaštitu od sunca.