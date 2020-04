KRALJICA ELIZABETA OBRATILA SE JAVNOSTI! ‘Uskrs nije otkazan, trebamo ga više nego ikada’

Kraljica Elizabeta II. naglasila je za vrijeme svog uskrsnog obraćanja važnost pridržavanja mjera karantene zbog koronavirusa.

“Tako što smo odvojeni, činimo druge sigurnima”, naglasila je kraljica. “Uskrs nije otkazan, naprotiv trebamo Uskrs više nego ikad”, dodaje.

Kraljičina audio poruka objavljena je na službenim stranicama kraljevske obitelji, kao i službenim profilima na društvenim mrežama.

“Neka nam živuća vatra uskršnje nade bude siguran vodič dok se suočavamo s budućnošću”, zaključila je kraljica.

Uskršnju poruku poslala je samo nekoliko dana nakon petog specijalnog obraćanja naciji, javlja BBC.

The Queen speaks of light overcoming darkness, and the hope that Easter symbolises, in a special message recorded to mark the Easter weekend. pic.twitter.com/fTFCOSVBtT

— The Royal Family (@RoyalFamily) April 11, 2020