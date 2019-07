Kraj hrvatskog turizma! Masovno se otkazuju rezervacije! Rapidno opadaju cijene smještaja

Autor: Dnevno

Kako piše Hrvatska udruga turizma, teško je predvidjeti kakvim će rezultatom završiti ova sezona, ali sada se bez ikakvih sumnji može konstatirati da je ova turistička sezona započela poprilično loše. Kako kažu iz udruge, tempo rezervzacija je usporen, a volumen smanjen u odnosu na prošlu godinu. Najviše pate apartmanska naselja. Ovo je vrlo blag izražaj s obzirom na ono što se može vidjeti i čuti kroz niz neformalnih kanala. Trenutno je situacija takva da se stotine apartmana, po nikad nižim cijenama nude na brojnim Facebook grupama unutar kojih iznajmljivači nude svoje usluge pa je tako u špici sezone moguće pronaći smještaj na Jadranu za svega 40 eura, što ranijih godina nije bio scenarij ni iz najgorih noćnih mora iznajmljivača. Uz to, ovih smo dana svjedočili i vapaju ugostitelja koji su otvoreno progovorili o problemima koji nagrizaju turizam, granu na koju se Hrvatska najviše oslanja kada je u pitanju gospodarski razvoj. Dodaju li se tome i sve glasnije poruke iznajmljivača i hotelijera zabrinutih za sezonu koja je pred nama jasno je da bas i nemamo razloga za optimizam.

Foto: Dopis s gospođom koja nudi cijeli kat kuće za 45 eura

Moramo naglasiti, ovo je samo jedan od primjera ponude u samoj špici sezone. U Facebook grupi “APARTMANI 2019. TRAŽIM/NUDIM, iznajmljivači svakodnevno očajnički objavljuju ponude za smještaj i to kao što smo već rekli, po iznimno niskim cijenama u odnosu na prethodne godine.

Da je sezona počela krivo, nije tajna. Mnogi mediji pišu o lošim rezultatima, a činjenica da se sve pokušava objasniti srpanjskom rupom upućuje na to da je voda zbilja došla do grla kada se govori o budućnosti hrvatskog turizma. Odgovore na konstatcije o srpanjskoj rupi ponudio je gastro portal Plava Kamenica koji u svojoj analizi nastoji prikazati da se ne radi o nikakvoj srpanjskoj rupi, već o kroničnom problemu hrvatskog turizma koji će kulminirati, kako kažu iz Plave kamenice, krahom hrvatskog turističkog koncepta.

Cijela problematika, mogla bi se široko uokviriti kroz tri ključne slabe točke hrvatskog turizma. Prvo, većina hotelskih tvrtki bavi se najmasovnijim, turizmom trećerazredne kvalitete, koji ne može privući zahtjevnije goste, dok se istodobno ne može natjecati s masovnim turskim i sjevernoarfičkim turizmom, jer će Turska, Egipat i Tunis uvijek biti jeftiniji. Drugo, nekontrolirana apartmanizacija dugoročno je oštetila dalmatinski turistički potencijal. Treće, država je poreznom politikom uništila restoransku industriju, bez koje nema turizma, dok hotelsku industriju čini nekonkurentnom. Plenkovićeva je Vlada stabilizaciju državnih financija svjesno provela na račun turizma.

Ova politika ruskog ruleta s turizmom, u kojoj tri godine sudjeluje Gari Cappelli, najgori hrvatski mininistar turizma svih vremena, sada dolazi na naplatu.

Također, treba nadodati svemu ovome i to da naši konkurenti s Mediterana itekako znaju podržati svoj turizam. Hrvatska ima najveći PDV na ugostiteljske usluge u ovom dijelu svijeta, a kao da to nije dovoljno, ionako relativno jefitna Grčka planira svoj PDV na ugostiteljske usluge srezati s 25 posto na 13 posto, a na hotelski smještaj s 13 % na 11 posto i to već slijedeće godine. S obzirom na to, možemo se zapitati, kakva će biti slijedeća sezona kada Grčka povuče još više gostiju?