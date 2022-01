Kovačevićeva odvjetnica: Dragan Kovačević nije dobio nikakvo mito niti za to postoji bilo kakav dokaz

Autor: D.D.

Dragan Kovačević je po odvjetnici Jeleni Batarelo oštro opovrgnuo sumnje USKOK-a da mu je poduzetnik Krešo Petek dao više od šest milijuna eura mita.

“Oštro opovrgavamo sumnje koje je iznio USKOK prema objavljenim informacijama, jer isti još nije zaprimio nikakvo pismeno, te temeljem toga navodno proširio istragu koja traje već gotovo godinu i pol bez kakvih rezultata, te bez dokaza o ranijim sumnjama.

Dragan Kovačević nije dobio nikakvo mito niti za to postoji bilo kakav dokaz, te se i do sada iznesene sumnje, a i sada objavljene čine apsurdnima i na ničemu utemeljene, gdje si on s pravom postavlja pitanje što je pozadina ovoga.

Kako je već sve ovo što se stavlja na teret Draganu Kovačeviću demantirano i osporeno u spisu, ponovno se diskreditira Dragana Kovačevića bez ikakvih dokaza od strane Uskoka, ako je vjerovati ovoj objavi.

Ponovit ćemo ono sto smo već i stavili u spis i temeljem toga osporili sve neistinite teze od strane Uskoka, a to je da Dragan Kovačević nije uzeo nikakvo mito jer za to nema niti jednog dokaza.

Drugo, Janaf d.d. nije u sustavu javne nabave od 2008. godine i na njega se ne odnosi Zakon o javnoj nabavi pa stoga Dragan Kovačević ne može biti osumnjičen za pogodovanje u javnoj nabavi kada ona i ne postoji.

Nabava se u Janafu d.d. obavlja kao i u svim drugim poduzećima koja nisu u sustavu javne nabave i da još bude transparentnije provodi se i nadmetanje da se dobije što bolja ponuda. Dragan Kovačević je u svom mandatu od 8 godina podigao prihode 2,5 puta i dobit 4,5 puta i to je svrha bila Uprave – što bolje poslovanje Društva.

Investicijski plan ne donosi Uprava nego Nadzorni odbor i sve je napravljeno prema pravilima.

Elektrocentar Petek kao značajan poslovni subjekt koji zapošljava oko 500 ljudi visokospecijaliziran za poslove koji su se radili u Janafu, radio je u Janafu i prije nego što je Dragan Kovačević postao Predsjednik Uprave. Uprava Janafa d.d. je mogla angažirati bilo koju firmu koja može napraviti vrlo zahtjevne poslove jer nije u sustavu javne nabave i ne podliježe Zakonu o javnoj nabavi. Dragan Kovačević ne samo da nikada nije primio mito nego je radio na najbolji način za Društvo što je vidljivo iz poslovnih rezultata Janafa d.d.”, stoji u priopćenju odvjetnice Dragana Kovačevića.









Istraga u tijeku

Podsjećamo, Uskok je nakon policijske prijave ponovno proširio istragu u aferi Janaf, a ovoga puta poduzetnika Krešu Peteka tereti da je bivšem direktoru Janafa Draganu Kovačeviću dao preko šest milijuna kuna mita kako bi mu osigurao poslove s tim javnim poduzećem.

Uz Kovačevića Petek je po sumnjama istražitelja dao i oko 550 tisuća kuna mita bivšem direktoru sigurnosti u Janafu Vladi Zoriću te najmanje 600 tisuća direktoru Janafova transporta nafte Vladimiru Vrbancu.

Petoosumnjičen je Vatroslav Sablić, osnivač tvrtke Luvis Projekt koja se također okoristila na dogovorenim poslovima s Janafom.

U trećem proširenju istrage koja je pokrenuta na jesen 2020. petero osumnjičenih branit će se sa slobode.









Policija i Uskok osumnjičene osim za davanje i primanje mita terete i za nezakonito pogodovanje te pomaganje u tom nedjelu.

Uskok policija u priopćenju, ne otkrivajući identitete osumnjičenih, ističu da se Petek dogovorio s Kovačevićem, Zorićem i Vrbancom, da pogodovati kako bi poslove s Janafom dobili Petek i njegovi suradnici.

Time je Petekovoj tvrtki „osigurana prednost u procesima nabave vrijednima” preko 64,4 milijuna kuna dok su Kovačević, Zorić i Vrbanac „ostvarili nepripadnu imovinsku korist” od ukupno 7.35 milijuna kuna.

Sablić je osumnjičen da je Vrbanca poticao da prilagodi javnu nabavu čime je njegovoj tvrtki „dodijeljena nabava IT usluga” vrijednosti 5.86 milijuna kuna.

Zbog afere Janaf Kovačević je već dva puta bio u istražnom zatvoru, a istragom je obuhvaćeno niz osoba, od poduzetnika koji su mu davali mito, do bivšeg HDZ-ova gradonačelnika Velike Gorice Dražena Barišića i gradonačelnika Nove Gradiške, bivšeg člana SDP-a, Vinka Grgića koji se našao i na meti europskog tužitelja.

U istragu je zbog skrivanja Kovačevićeva novca ušao i suprug zagrebačke tužiteljice koja je tada podnijela ostavku, ali se kasnije našla na meti istražitelja zbog otkrivanja podataka iz istrage u slučaju Agrokor.