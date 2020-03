Kovač o sučeljavanju s Plekovićem: ‘Ja na tome inzistiram, da pred članstvom vidimo tko je bolji’

Autor: Dnevno

Miro Kovač, kandidat na unutarstranačkim izborima HDZ-a, je rekao da treba organizirati sučeljavanje kandidata za stranačke funkcije, osim na TV-u, i pred članstvom.

“Naš stožer je već prihvatio medijsko sučeljavanje jedne TV kuće, no predlažem da imamo i stranačko sučeljavanje, da glavni tajnik stranke kao nepristrana osoba, u dogovoru s oba stožera, organizira sučeljavanje prd članstvom HDZ-a u najvećim centrima, u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku“, rekao je Kovač.

“Ja na tome inzistiram, da pred članstvom vidimo tko je bolji”, dodaje.

Kovač navodi kako bi na sučeljavanju razgovarao o sadašnjosti, ali i budućnosti HDZ-a i Hrvatske. Dodaje kako bi razmijenio poglede na stvarnost. Kovač kaže da bi u prvom redu trebalo razgovarati o tome kako popraviti HDZ.

“Po trendovima smo na drugom mjestu, a naš je slogan uvijek prvi, a nismo prvi”, rekao je.

Kovač navodi da govori istinu, a dotaknuo se komentara kako je svojim izjavama u strahu od gubitka posla uvrijedio sve HDZ-ovce. “Kada smo kod isprika, rekao sam svoje, treba imati hrabrosti i preuzeti odgovornost za izborne rezultate i suočiti se s realnosti, a ne ići u nepotrebne kvalifikacije i napade kada je riječ o mojim kolegama iz stožera, koji su se razboljeli”, navodi Kovač.

Kovač se, također, osvrnuo i na izjave Andreja Plenkovića o njegovim kolegama Ivanu Penavi i Milijanu Brkiću koji su posljednjih dana imali zdravstvenih problema. “Plenković je rekao da se moj tim osipa. Od svojih sam roditelja, a i na vjeronauku, naučio da se bolesti drugoga ne raduje. To nije kršćanski ni ljudski, to se ne radi i to nije stil”, navodi.

Između ostalog, Kovač je rekao da unutarstranačke izbore doživljava kao natjecanje, a ne ratovanje. “Mi smo kolege, nisam nikada upotrijebio riječ oponenti. Kandidirali smo se zbog stanja u koje je HDZ doveden zbog politika aktualnog vodstva predvođenog Plenkovićem. Nakon naše pobjede ćemo se morati okupiti i pripremiti za parlamentarne izbore te povijediti”, navodi Kovač.

“Važno je da se dogode promjene, nas očekuju i izbori na lokalnoj razini iduće godine i HDZ mora trijumfirati“, zaključuje, piše N1.