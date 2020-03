KOVAČ NE SUMNJA U POBJEDU! Najavio i svoje daljnje poteze

Autor: Dnevno

Kandidat za predsjednika HDZ-a Miro Kovač rekao je u ponedjeljak u Zadru da Opcija za promjene želi jak HDZ i da će nakon pobjede na unutarstranačkim izborima 15. ožujka napraviti program za parlamentarne izbore i to su suradnji sa stranačkim članstvom.

“Prije pet godina bio sam šef stožera za predsjedničke izbore i pobijedili smo. Da sam bio šef stožera na prošlim izborima, opet bismo pobijedili. Žao mi je što se nismo tako postavili. U politici, kao i u životu, uvijek treba preuzeti odgovornost. Kada budem predsjednik HDZ-a, uvijek ću biti čovjek koji će preuzeti odgovornost, stati pred članstvo i reći što je dobro, a što nije”, rekao je Kovač prije druženja s članovima i predstavljanja kandidata Opcije za promjene u Zadru.

Želimo jak HDZ i provoditi reforme

Na pitanje smatra li da popularnost HDZ-a pada zbog podijeljenosti u stranci i alternative koju predvodi, odgovorio je kako oni žele jak HDZ, HDZ koji će biti glavna snaga hrvatske Vlade i Vladu koja će zaista provoditi važne reforme za budućnost ove zemlje.

“Nama treba nov izborni zakon koji će omogućiti puno jači kontakt između birača, građana i saborskih zastupnika. Treba nam drukčiji model izbora kandidata na listi HDZ-a za Sabor, trebaju nam strukturne reforme”, rekao je Kovač.

Dodao je i da treba vidjeti zašto sve zemlje jugoistočne Europe imaju veću kupovnu moć od Hrvatske, kako to da su Poljska i baltičke zemlje u 20 godina uspjele napraviti veliki iskorak, a Hrvatska nije.

“Znači, nismo bili dovoljno odlučni u provođenju reformi. To je ono što mi želimo”, poručio je.

Istaknuo je i da HDZ treba jasno izražavati svoje stavove i pridobiti natrag mnoge birače koji su odlučili – na zadnjim izborima za predsjednika Republike, ali i na europskim izborima – dati nekim drugim opcijama glas, opcijama koje nisu ideološki bliske HDZ-u.

Na pitanje misli li da pretjeruje s napadima na Andreja Plenkovića, odgovorio je da nikoga ne napada osobno.

“Uvijek govorim o stvarima, o procesima i političkom sadržaju. Nikoga ne napadam osobno. Ako mene netko napada osobno, ja mu ne uzvraćam”, rekao je dodajući da je najbolji primjer za to njihov program.

Više zastupnika za iseljeništvo u Hrvatskom saboru

U tom programu, dodao je, važna komponenta je iseljeništvo i želimo više zastupnika za iseljeništvo u Hrvatskom saboru.

Osvrnuo se također na poticajne mjere koje bi trebale vratiti u Hrvatsku ljude koji su otišli, što je najavio premijer Plenković.

“Te mjere uopće ne postoje, mi to uopće ne shvaćamo ozbiljno. Sve su to reakcije na naše smjernice – mi smo rekli prvi da nećemo nikakvu veliku koaliciju sa SDP-om, a onda se javlja glasnogovornik njihove kampanje i kaže da nema velike koalicije. Prije toga se vrijeđao Miroslav Škoro i na osobnoj razini, mi smo rekli da idemo u koaliciju sa srodnim strankama, i sad se javlja druga strana i govori o mogućnostima koaliranja sa gospodinom Škorom. Sve su to samo reakcije na naše vrlo jasne stavove i ideje”, ustvrdio je Kovač.

“Ako netko nudi nadu, model za pobjedu na izborima za Hrvatski sabor, onda smo to mi, jer na ovakav način nema budućnosti HDZ-a na sljedećim izborima”, zaključio je.

Zamoljen da komentira najavu Hrvatskih suverenista da će brisati antifašizam i nacionalne manjine, Kovač je rekao da će Opcija za promjene nakon pobjede na parlamentarnim izborima predložiti savjetovanje o tome kakav je naš politički sustav.

“Tu mislim na to koje su reforme potrebne kako bi Hrvatska mogla napraviti iskorak na planu gospodarstva, zdravstva, pravosuđa, državne uprave, teritorijalne podjele. Nećemo ići parcijalno, nego sveobuhvatno”, istaknuo je.