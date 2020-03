KOVAČ IRONIZIRAJUĆI PORUČIO: ‘Treba mi rječnik da bi razumio što poručuje Branko Bačić’

Autor: Dnevno

Kandidat za predsjednika HDZ-a i saborski zastupnik Miro Kovač u Kninu je komentirao unutarstranačke izbore u HDZ-u. Osvrnuo se na Plenkovićevu izjavu u kojoj je kazao kako mu je zamjerio

izjavu o tome da ljudi strahuju za svoj posao. “Sve što kažem, kažem jer neke stvari znam. Čujem puno toga. Govorim istinu, a meni nitko neće propisivati što ću ja govoriti. Najmanje moj

protukandidat, kolega Plenković”, kazao je.

“Rekao sam ono što je poznato. Međutim, očekujem da će ljudi biti slobodni. Da će 15. ožujka izaći na birališta i da će kao članovi HDZ-a preuzeti stvar u svoje ruke, da će preuzeti odgovornost i da će napraviti zaokret koji je HDZ-u potreban, a potreban je Hrvatskoj.

Ako su ljudi vezani za radna mjesta u općinama, gradovima, županijama, ako su zaposleni u državnim poduzećima naravno da moraju voditi o tome računa na koji način se izjašnjavaju. Mi ne očekujemo da se izjašnjavaju otvoreno za našu Opciju za promjene. Bitno je da 15. ožujka budu otvorena srca, svjesni odgovornosti pred kojom će stajati kao članovi HDZ-a i da će odlučiti napraviti zaokret sa najvećom, najozbiljnijom strankom u Hrvatskoj, a to je HDZ”, rekao je Kovač.

Proziva li on na taj način vlastitu stranku za klijentelizam?

“Ne, ja samo kažem ono što je realno. Govorim o normalnim situacijama ljudi i to je nešto što je normalno. Ali ponavljam, ljudi su zreli, ljudi su svjesni u kojoj se sada situaciji nalazimo u ovom trenutku i da je potrebno zaokret za stranku, ali i za Hrvatsku kao takvu. Moj protukandidat je danas dobio poruku. Danas je prvi dan službene izborne promidžbe i ja ga pozivam da predloži kada mu odgovara sučeljavanje o sadašnjosti i budućnosti HDZ-a. Neka predloži vrijeme i mjesto, ako neće on ja ću. Očekujem da bude zaista odvažan”, istaknuo je Kovač.

“O čemu god želi razgovarati gospodin Plenković ćemo razgovarati, a najviše o stranci. U kojem stanju se nalazi HDZ, koji su izborni rezultati, što je sve činio i nije činio i kako on vidi budućnost HDZ-a”, rekao je Kovač.

“Mi razgovaramo normalno. Sad zamislite da mi kažemo da ne smiju uopće biti održani parlamentarni izbori jer bi to, ne znam, destabiliziralo Hrvatsku. To je smiješno. Bili su neki dan i izbori u Velikoj Britaniji, unutarstranački izbori kod naših kolega Torijevaca, to su kozervativci u Velikoj Britaniji. Nakon toga je pobjedio Boris Johnson, imamo novi smjer u Velikoj Britaniji s novim predsjednikom Vlade koji je napravio što su oni htjeli, a to je Brexit, izlazak Velike Britanije iz Europske unije. Jel to naštetilo konzervativcima? Nije. Znači na vlasti su bili u tom trenutku, imali su unutarstranačke izbore i pobjedio je gospodin Johnson i postao novi predsjednik stranke i novi predsjednik Vlade.

U Njemačkoj u CDU je ista priča. Imamo gospođu Merkel kao predsjednicu Vlade, kao saveznu kancelarku koja nije predsjednica stranke, nije predsjednica CDU-a. Predsjednica stranke je najavila ostavku i bit će kongres stranke za dva mjeseca i isto tako imamo unutarstranačke izbore, a CDU je na vlasti, prema tome to su argumenti koji su izmišljeni. Koji pokazuju da postoji strah, strah od suočavanja s istinom, a istina jest da se HDZ nalazi u teškoj situaciji. U sendviču SDP-a koji raste na račun HDZ-a koji nije baš u najboljem stanju i stranke gospodina Škore koja je tek formirana. Prema tome, HDZ-u je potreban zaokret, novi smjer. Mi ga nudimo na ovakav način na koji trenutno funkcioniramo i na način da imamo stranku koja gubi svoj identitet ne možemo biti pobjednička stranka. Zato mi moramo vratiti HDZ na pobjednički kolosijek i vratiti HDZ-u okus i miris”, objasnio je Kovač.

“Ono što je najvažnije, ono što je HDZ izgubio s gospodinom protukandidatom kolegom Plenkovićem, to je vjerodostojnost”, dodaje.

Rekao je kako su u nedjelju imali “jedan jako lijep skup u glavnom gradu Splitsko-dalmatinske županije u centru Dalmacije, u Splitu”.

“Bilo je jako lijepo i žao mi je što nisu mogle TV kamere popratiti taj skup, ali možete naći na Facebooku snimke i onda ćete se uvjeriti da je bilo jako dobro, atmosfera je bila pobjednička i tako će biti i 15. ožujka”, ističe.

Osvrnuo se na Bačićevu izjavu kako ga ne shvaća ozbiljno jer govori neistine.

“Ja nisam čuo što je rekao gospodin Bačić, ali ću morati nabaviti rječnik da ga uopće razumijem. Mi smo opcija koja nudi ono što je HDZ-u potrebno i nudi ono što je bilo potrebno Hrvatskoj prije 30 godina. Znači – slobodu, demokraciju, borbu za istinu i borbu za bolju Hrvatsku. To mi nudimo i to bez kompleksa”, zaključno je kazao Kovač.