KOVAČ I STIER KOALICIJA ZA RUŠENJE PLENKOVIĆA: ‘U kontaktu sam sa Stierom, ovo nije avanturizam’

Autor: Dnevno

HDZ-ov zastupnik Miro Kovač u Saboru je komentirao stanje i previranja u toj stranci.

“Imamo statut svoje stranke, on je jasan, treba ga poštivati i nepoštivanje statuta značilo bi raditi protiv interesa HDZ-a. To ne dolazi u obzir, nema tu nikakvih manipulacija, ne smije ih biti, čuli smo gospodina Bačića, koji govori razumno da se unutarstranački izbori moraju održati na proljeće. HDZ-u treba rekonstrukcija, trebamo se posložiti, to ću napraviti nakon unutarstranačkih izbora i nakon toga će presloženi HDZ pobijediti na izborima”, rekao je Kovač.

“Nama su birači na europskim izborima i na predsjedničkim izborima jasno rekli da su nezadovoljni. Mi smo dvaput posrnuli, trebamo nešto promijeniti, ja sam o tome javno govorio, te će se promjene dogoditi nakon izbora u HDZ-u i nakon toga ćemo presloženi, rekonstruirani, obnovljeni imati potencijal za pobjedu na izborima za Hrvatski sabor. To je pravi put”, poručio je Kovač.

Istaknuo je da je u kontaktu i s Davorom Ivom Stierom, ali i s drugim stranačkim kolegama, no nije ih imenovao. “Ovo nisu avanturistički pothvati, mi smo ozbiljni ljudi, želimo da HDZ bude čvrst, snažan, programatski jasan, da se zna što je HDZ. Ne možemo biti supermarket, moramo jasno poručiti svojim biračima da ćemo ih vratiti u svoje okrilje, s jasnim porukama i vrijednostima. Mi ćemo u tome uspjeti”, rekao je Kovač.

Što se tiče koalicije s HNS-om, Kovač je rekao da je prije tri godine bio za to da se nakon raskida koalicije s Mostom ide u nove izbore, a ne u koaliciju s HNS-om te da je bio protiv toga da HNS dobije Ministarstvo obrazovanja. “Tada bismo sigurno dobili na izborima”, kazao je Miro Kovač.