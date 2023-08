Kotromanovićeve veze s obavještajcima: Za sitne novce otkrivao podatke o odbjeglom Gotovini?

Autor: Iva Međugorac/7Dnevno

Malo je u Hrvatskoj onih koji su imali bilo kakvog doticaja s Olujom, a koji neće reći kako je najzaslužniji za tu veliku vojno-redarstvenu akciju general Ante Gotovina, koji je hrvatskom narodu i mimo Oluje postao simbol požrtvovnosti i ljubavi prema domovini. Ta se požrtvovnost u slučaju omiljenoga generala koji se nakon povratka iz Haaga distancirao i od politike i od javnosti, okrenuvši se poduzetništvu i svojoj obitelji, ogleda baš u načinu na koji je general Gotovina završio u Haagu, iz kojega je kasnije, uz velike i dugogodišnje napore, izašao kao nevin čovjek. Dok je Gotovina bio u bijegu, VSOA, SOA, kriminalistička policija i MUP zajednički su vodili operaciju kodnog naziva Gotant kojoj je cilj bio, kako je to tadašnji predsjednik Sabora Vladimir Šeks rekao, “locirati, identificirati i transferirati” Antu Gotovinu u Haag. Sve se to odvijalo pod budnim okom tadašnje ozloglašene tužiteljice Carle del Ponte koja je vršila ogroman pritisak na politički vrh u Lijepoj Našoj.

Mreža suradnika

U to je vrijeme veoma važnu, ako ne i najvažniju ulogu u lovu na Gotovinu imala VSOA, kao vojna služba kojom je ravnao pokojni general Gordan Čačić. Nije ni čudo što je Vojna agencija imala najvažniju ulogu kada su u njoj bili okupljeni bivši pripadnici Hrvatske vojske koji su prije akcije identificiranja Gotovine bili aktivni i na planu uhićenja Mirka Norca.

U sklopu akcije Gotant bio je aktivan cijeli niz operativnih veza i suradnika koji su bili uključeni u pokušaj lociranja generala Gotovine ne samo u Hrvatskoj nego i u inozemstvu. Kako to obično biva u praksi i radu službi, operativno izučavanje osobe, selekciju izvora, provjeravanje, izradu profila i procjene rade oni iz bliskog okruženja te osobe koji bi mogli biti iskoristivi, pa je tako, prema tezama iz obavještajne službe, u toj akciji kao osoba najbliskija generalu Gotovini i njegovoj obitelji izabran bivši ministar obrane Ante Kotromanović, kojega je navodno SIS, odnosno tadašnji predsjednik Uprave SIS-a Davor Biščan, vrbovao još 2001. godine, te je tadašnji pukovnik, a kasnije general Kotromanović s njim nastavio suradnju. Kotromanović je navodno imao punu potporu Vojne agencije koja mu je skinula početne mjere kao objekta rada, a kasnije suradnje, a on je pak za rad dobivao i sredstva za posebne namjene.





Nakon te etape Kotromanović se pridružio SDP-u i uz blagoslov Stipe Mesića postao ministar obrane u Milanovićevoj vladi nakon što je odradio eliminaciju zamjenika ravnatelja Vojne sigurnosno-obavještajne agencije Ognjena Preosta, što mu je navodno i bio jedan od prvih zadataka.

Upravo je general i ministar obrane Ante Kotromanović bio glavni operativac u prihvatu haških povratnika generala Gotovine i Markača, što naši sugovornici iz obavještajne službe uspoređuju sa scenarijem iz kakvog srpskog filma.

Državni udar

Služba je prema ovim tezama stvarala uporišta kod osoba bliskih Gotovini, a Kotromanović koji je tih godina bio civilna osoba, profilirao se tako što je SOA dala pismeno odobrenje da se može aktivirati i služiti kao VSOA-in izvor, što je i učinjeno te je Kotromanović tako bio kvalitetan izvor informacija o generalu Gotovini ukazujući na moguća mjesta njegova boravka, što je umnogome pridonijelo njegovu lociranju.

Oni koji Kotromanovića poznaju reći će kako se on od buntovnog i gorljivog desničara naglo transformirao u saborskog zastupnika SDP-a te se domogao ministarske pozicije.

Priča s Kotromanovićem i njegovim transformacijama počinje u rujnu 2000., kada je Mesić objavio umirovljenje sedmorice generala HV-a. U to se vrijeme u večernjim satima u splitskom kafiću Albatros sastalo više časnika HV-a, među kojima i tada stožerni brigadir Kotromanović, s ciljem pozivanja svih zapovjednika i viših časnika s područja Splitsko-dalmatinske županije kako bi se dalo pismo podrške generalima koje je umirovio bivši predsjednik. Idućeg dana, 1. listopada 2000., časnici se u jutarnjim satima pozivaju na sastanak u splitskom hotelu Jadran, na kojem se okupilo 15 časnika među kojima se opet pojavio Kotromanović.

Tijekom diskusije nazočni se nisu usuglasili o tekstu pisma pa je na koncu nastao problem kako nastupiti prema ministru obrane i načelniku GS-a OS RH, zbog čega su se prisutni u konačnici složili da će odustati od svoje namjere jer su strahovali da će njihovi postupci biti protumačeni kao državni udar. Zbog uhićenja generala HV-a koji su i pred Međunarodnim sudom u Haagu bili osumnjičeni za zločine počinjene u vrijeme rata kasnije je osnovan Stožer za obranu digniteta Domovinskog rata kojem se Kotromanović pridružuje i s kojim sudjeluje na prosvjedu koji se održao na Trgu bana Jelačića u Zagrebu 20. listopada 2001. godine. Kotromanović je tada bio zapovjednik Zbornog područja Ston u statusu bolovanja.

Aktivna suradnja

Aktivnosti protiv tadašnje koalicijske vlasti i predsjednika Kotromanović je iskazivao i kao alkarski vojvoda tijekom održavanja 286. Sinjske alke u kolovozu 2001. godine, kada je zamijenio uhićenog Mirka Norca koji je iza rešetaka završio zbog optužbi za počinjenje ratnih zločina.

Kotromanović je iz Alke tada isključio one koji su odbili nositi bedž s natpisom “Svi smo mi Mirko Norac” koji je trebao simbolizirati podršku uhićenom generalu.

Prema tezama iz obavještajnih krugova, Ivić Pašalić, Kotromanović i još njih nekoliko – među kojima su bili Boško Ramljak, Mate Jukić, Ivan Zorica i Dinko Bošnjak – nekoliko dana prije te Alke našli su se na večeri na kojoj su dogovarali da se ondje izazvati incident i vrijeđa predsjednika Mesića i koalicijsku vlast, što se na koncu i dogodilo.

Iz vojske Kotromanovića miče Mesić 2002. godine baš zbog govora koji je održao kao alkarski vojvoda, ali i zbog podrške generalima s kojima se Mesić obračunavao.









U mirovini se Kotromanović nije odrekao svojih stavova, a njegova metamorfoza iz desničara u saborskog ljevičara kreće nešto kasnije pa mu 2003. godine alkari oduzimaju naslov vojvode zbog bliskosti s Uredom predsjednika, ali i zbog pomirljivog govora na Alci 2002. godine. Kad više nije imao kamo, Kotromanović se distancira i od Norca i od svojeg govora iz 2001. godine tvrdeći kako u to vrijeme nije imao pojma o politici, ne otkrivajući tko mu je pisao čuveni govor.

Bilo kako bilo, oprezno i diskretno Kotromanović se priključuje SDP-u i pokojnom Račanu kojega on nije previše zanimao, ali mu je ipak dobro poslužio kao dokaz da reformirani komunisti nisu protivnici branitelja. Kotromanoviću pravu priliku pruža Milanović te on na listi SDP-a ulazi u Sabor, s tim da je prije toga imenovan šefom SDP-ova savjeta za branitelje.

Premda je Gotovina i danas prijateljski povezan s Kotromanovićem, u obavještajnim krugovima tvrdi se kako je baš on imao nesebičnu i aktivnu ulogu u operaciji hvatanja odbjegloga generala s obzirom na to da je tijekom 2004. i 2005. bio pod velikim pritiskom i mjerama POA-e i VSOA-e, zbog čega je stupio u aktivnu suradnju sa službama te davao korisne informacije o mogućem kretanju, logističkoj potpori i drugim stvarima vezanima uz generala.









Organizacija predaje

S tim ciljem ostvario je niz kontakata s bivšim ravnateljem POA-e Tomislavom Karamarkom, ali i s Brkićem koji je 2001. godine kao šef specijalnih postrojbi Alfa odbio uhititi Norca i kojega je Karamarko doveo u POA-u. Osim toga, Kotromanović je kontaktirao i s ondašnjim glavnim državnim odvjetnikom Mladenom Bajićem, ali i s Jurom Kapetanovićem, bivšim šefom kontrole leta u Zagrebu, a zatim i u Splitu, koji je u to doba radio u Europskoj kontroli leta u Bruxellesu i navodno je uz dopuštenje tadašnjeg ministra vanjskih poslova Miomira Žužula i uz Sanaderov blagoslov obavljao poslove vezane za pripremu i organizaciju predaje odbjegloga Gotovine, koji se s njim navodno i sastao krajem 2004. godine u susjednoj BiH.

Protiv Kapetanovića se kasnije na zagrebačkom Županijskom sudu vodio kazneni postupak zbog lažnog predstavljanja i obećanja da će uspostaviti veze s Gotovinom, a u kontaktima s pripadnicima sigurnosnih službi Kotromanović je pak isticao kako one ne odrađuju dobro svoj posao, posebice u pronalaženju mjesta generalova boravka koji je po njegovu mišljenju mogao biti na prostorima na kojima se govori francuskim, talijanskim ili španjolskim jezikom.

“Službe ne rade kvalitetno svoj posao, umjesto da koriste osobe poput mene u pravcu pomoći i prikupljanja podataka, odnosno stvaranja profila osobe generala Gotovine, što bi bila vodilja postavljanja službi u pravcu traganja, službe grade svoj rad na principu poluistina”, otkrio je vojnoj službi Kotromanović.

I u VSOA-inim izvješćima iz 2005. godine spominje se operativno postavljanje vezano uz prikupljanje informacija o odbjeglom Gotovini pa tako, podnoseći izvješće, pukovnik Preost tvrdi da je s Kotromanovićem kao civilnom osobom i umirovljenim generalom kontaktirao 9. veljače 2005. godine. U razgovoru mu je Kotromanović otkrio kako je dva mjeseca bio u kontaktu sa spomenutim Kapetanovićem koji je tada u medijima spominjan kao osoba koja kontaktira s Gotovinom.

Gotovinin psihoprofil

Rekao je i da mu je Kapetanovićev broj mobitela dao umirovljeni general Damir Krstičević, kao i umirovljeni brigadir Čedomir Sovulj zvani Kennedy. Kao iskoristiv podatak navedeno je ime umirovljenog pripadnika HV-a Rodolfa Barrija Saavedre, Argentinca koji je iz Legije stranaca došao u HV, a kojeg je jedna australska tvrtka angažirala kao obavještajnog časnika u Iraku. Taj podatak, kako je navedeno, “operativno je interesantan s aspekta operativnog sagledavanja možebitnih tokova bijega generala Gotovine”. Sa službama je Kotromanović i nakon toga nastavio kontaktirati u vezi s Gotovinom pa im je jednom prilikom otkrio kako se on ne nalazi u Hrvatskoj, nego da bi zbog veza iz Legije stranaca mogao biti na francuskom, talijanskom i španjolskom govornom području, po njegovoj procjeni najprije na teritoriju Francuske ili na teritoriju na kojem ta država ima dominaciju jer ondje ima određene veze u vojnim i drugim miljeima.

Gotovinu Kotromanović i tada opisuje kao vuka, ali i kao specifičnu, pronicljivu i krajnje inteligentnu osobu kojoj naše službe nisu sačinile psihoprofil niti imaju kvalitetnu procjenu njegove osobnosti, zbog čega je Kotromanović odbacivao mogućnost da se general nalazi na području BiH. Za sastanke djelatnika službe s Kotromanovićem isplaćivani su operativni troškovi koji su po kontaktu, a bilo ih je podosta – imamo dokumente o četiri takva sastanka 2005. godine: 9. veljače, 15. veljače, 22. veljače i 16. ožujka – plaćani po nekoliko stotina kuna. Točnije, za prvi sastanak isplaćeno je 1200 kuna, za drugi 500, za treći 400 i za četvrti 700 kuna. Tim novcem plaćani su ručkovi i kave koje su konzumirali na sastancima, a dio novca dan je Kotromanoviću za njegove troškove, potvrdili su nam u službi. Tako ispada da je vojnu tajnu službu veoma malo stajalo odavanje Kotromanovićevih saznanja o generalu Anti Gotovini.

Rodbinske veze

Tako jednom prilikom Kotromanović spominje i generalova brata Boru Gotovinu tvrdeći da neki državni dužnosnici kontaktiraju s njime, ali da prijateljske i rodbinske veze odbjegloga generala ne igraju nikakvu ulogu jer on djeluje sam i nema nikakvih kontakata prema Hrvatskoj. Posebice je to Kotromanović naglašavao kada je krenula politička hajka na generala.

Otkrio je i kako Boro Gotovina ne razgovara s Dilberom, iako su u medijima Dilbera navodili kao Gotovinina pomagača.

Kasnije je Kotromanović javno izjavljivao, pa i u razgovoru za Večernji u studenome 2022., kako nije znao gdje se Gotovina nalazi niti ga je to zanimalo, ali i da ga je šokirala vijest da je uhićen iako su kružile priče da su ga naše službe locirale.

Komentar na ova saznanja zatražili smo od bivšeg ministra Kotromanovića koji i u poprilično smirenom razgovoru podsjeća na svoje izjave iz vremena kada je general Gotovina bio u bijegu. ‘Ja sam i tada javno govorio da je general Gotovina nevin, posjećivao sam ga i tijekom njegova boravka u Haagu, organizirao njegov povratak u Hrvatsku i do danas ostao s njime u dobrim odnosima.

To što se tvrdi su gluposti, ja znam svakog časnika HV-a od Čačića, do Grdića i Preosta’, nabraja Kotromanović ne odbacujući teze da je sa časnicima koji su kasnije završili u VSOA-i kontaktirao, no u svakom slučaju glupostima naziva teze o tome da je on otkrivao informacije o Gotovini. ‘Ja nisam niti znao gdje se Gotovina krije, nisam imao saznanja o tome i te podatke nisam niti mogao otkrivati’, navodi Kotromanović uvjeren u to kako ovi podaci stižu iz obavještajnog podzemlja, odnosno od Preosta ili Grdića.

‘Preost je o tome govorio i prije par godina, to su notorne gluposti obavještajnog polusvijeta, zna se gdje su ti ljudi danas i što su radili, a mene s Antom Gotovinom nitko i ništa neće posvađati’, naglasio je Kotromanović koji se s generalom Gotovinom i danas povremeno sastaje te ga je uspio zbližiti i sa predsjednikom Milanovićem.

Kotromanović je ujedno u razgovoru najavio i knjigu u kojoj će iznijeti svoju verziju priče o vlastitom ratnom putu, ali i svim događanjima u Domovinskom ratu pa lako moguće da tada podrobnije saznamo još detalja o obavještajnim službama, ali i detalje u najtežim danima generala Gotovine.