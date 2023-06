Kotromanović usporedio Wagner sa zloglasnom srpskom postrojbom: ‘Ne ide to u istu rečenicu s HOS-om’

Autor: Ivan Grandov

Plaćenička vojska Wagner iznenadila je prošlog vikenda svojom dvodnevnom oružanom pobunom, ali ovo bi mogao biti samo početak većeg sukoba. Razlozi koji su potaknuli pobunu i dalje su prisutni te će se vjerojatnost daljnjeg izbijanja sukoba samo povećavati kako se bliži 1. srpnja.

Glavni povod za pobunu među članovima Wagnera bila je zapovijed ruskog ministra obrane Sergeja Šojgua izdana 10. lipnja. Zapovijed je naložila svim dragovoljačkim skupinama, posebno privatnim postrojbama, da do 1. srpnja potpišu ugovore s Ministarstvom obrane kako bi im se definirao njihov status. Umjesto pokoravanja ministru obrane, vođa plaćeničke skupine Jevgenij Prigožin je pokrenuo oružanu pobunu. Koja je doduše okončana jednako brzo kako je i krenula. Bivši ministar obrane Ante Kotromanović analizirao je za portal Dnevno propalu pobunu koju je Prigožin pokrenuo.

“Ovdje se po mojem sudu ne radi o puču, već o pobuni. Da bi bio puč, moraju postojati regularne vojne postrojbe. Ovo gore je jako zanimljiva situacija. Nevjerojatno je da se jedan Prigožin, koji je othranjen od strane ruske elite, sada pretvorio u jednu zvijer koja ih želi rušiti. Po njegovim prijašnjim izjavama nezadovoljan je stanjem u ruskoj vojsci te stanjem na bojišnici”, rekao je Kotromanović.





‘Igra prijestolja’ u Rusiji

Kako navodi, u Rusiji se odigrava prava ‘igra prijestolja’. Režim Vladimira Putina počinje pokazivati prve pukotine u svojem štitu, a ovo bi mogle biti prve naznake pada zloglasnog autokrata.

“Vidimo i da velike službe poput CIA-e nisu imale poseban komentar. Valja napomenuti da je ovo već treća formacija nakon Napeoleona i Hitlera koja je marširala na Moskvu. Za mene je to znak slabosti ruskog režima i samog Putina. To je i veliko poniženje za rusku vojsku. Jedan plaćenik i umjetno stvorena osoba smogla je hrabrosti i pobunio se protiv cijelog državnog vrha. Stari Putin bi to sve pohapsio. Znamo da je prošle godine masovno hapsio ljude koji su prosvjedovali protiv rata u Ukrajini.

Nije to više ta energija ni snaga. On je od samog početka svoje političke karijere gradio imidž jednog mačo tipa. Sada je postao baletan koji ne može kontrolirati stvari unutar države. Od čovjeka koji je kontrolirao sve od medija do vojske nastao je netko tko nema kontrolu nad niti jednim od tih segmenata. To je znak slabosti i poniženja. nemojmo zaboraviti da je Putin veoma tašta osoba”, rekao je Kotromanović.

‘Wagner podsjeća na Arkanove Crvene beretke’

Kaže kako nagađanja analitirčara, o tome kako je ovaj propali pokušaj puča na neki način povezan s propalom ukrajinskom protuofenzivom, nisu utemeljena u realnosti.

“Smatram da su to dva odvojena slučaja. Znamo kakva je bila Prigožinova uloga u ukrajinskom ratu. Njegove snage sudjelovale su u žestokim borbama i velik broj ih je umro na bojišnici. To su fanatični borci, koji su dobro naoružani i žele se tući. Kada se pokreće strateška operacija, moraju postojati određeni elementi koje ovdje nismo vidjeli. Tu su postojale manje formacije koje su napadale iz više smjerova. To je izgledalo kao ispipavanje ruske obrane. Za sada Ukrajinci nisu napali sa svojim punim potencijalom”, rekao je Kotromanović.

Rat u Ukrajini često se uspoređuje s Domovnskim ratom za slobodu hrvatske, a neki su analitičari čak otišli toliko daleko da usporede Wagner s postrojbama HOS-a. Kako kaže Kotromanović, ova usporedba nije utemeljena u realnosti.









“To se ne može usporediti. HOS-ovci su bili časni momci, vjerni domovini. Prije bih Wagner usporedio s Arkanom i njegovim Crvenim beretkama. Većina ljudi u tim postrojbama bili su kriminalci, kao i sam Arkan. Tako je i koncipirao da mu takvi dolaze u postrojbu. Takve formacije, koje su na kraju izvele ubojstvo Džinđiča, činile su slične zločine po cijeloj Srbiji, a naš HOS je bila borbena formacija i to vrlo efikasna i časna”, rekao je Kotromanović