Kotromanović poručio Krstičeviću: ‘Nije vrijeme za likovanje; neka nađe svoj mir’

Autor: Dnevno

Bivši ministar obrane Ante Kotromanović rekao je kako ga nije iznenadila ostavka Damira Krstičevića, ali da je očekivao kako premijer Plenković ostavku neće prihvatiti.

“Ja sam bio ministar obrane i shvaćam te emocije i probleme. Nije sada vrijeme za likovanje, teško se nositi se s tim, poginula su dva čovjeka. Pogotovo jer smo imali niz incidenata, od Afganistana, pada helikoptera, rezanja proračuna, neuspješna nabava. Potpuno razumijem čovjeka. Neka nađe svoj mir kao što sam ja našao mir u planinama, rekao je za RTL Kotromanović.

“Nije lako biti ministar obrane. Ministar je uvijek odgovorna soba i on je zbog toga dao ostavku. Vojni poziv je težak poziv, svaki novi dan je novo dokazivanje. Sustav je ogroman, tu su silne vježbe, to su naši heroji ratnici i ja im poručujem – ljudi držite se”, dodao je bivši ministar.

Na pitanje je li bilo propusta, rekao je kako će to istraga pokazati.

“Siguran sam da je Ministarstvo obrane osiguralo dovoljno sredstava za održavanje aviona. Ministar ne može odgovarati ako se dogodi nesreća. Vidjet ćemo je li bila pogreška pilota ili tehnički kvar”, odgovorio je.

Tko će sada voditi ministarstvo?

“Koliko sam shvatio premijera, to će biti državni tajnici. Ali mislim da to ne može po zakonu, jer ministar je odgovorna osoba. Ima dobrih kandidata u ministarstvu, recimo Tomislav Ivić. Ministar mora biti čvrsta i stabilna osoba, onaj tko ima previše emocija je u problemima.”

Kako će onda to izgledati do kraja mandata?

“Ipak se nadam da će to biti jedna osoba, makar i dva mjeseca. Ne znam kako to može funkcionirati bez čelne osobe. Zakon o obrani to ne predviđa”, zaključio je Kotromanović.