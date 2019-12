KOŠTALI SU NAS MILIJUNE, A ŠTO SU NAPRAVILI? Evo koji su saborski zastupnici bili najrastrošniji u 2019.godini

Osim pozamašnih mjesečnih plaća, zastupnici u Hrvatskom saboru godišnje imaju i još neke benefite koji im olakšavaju život. Poštujući pravo javnosti na uvid u financijske pokazatelje vezane uz rad saborskih zastupnika, Hrvatski sabor objavio je pregled troškova rada zastupnika u razdoblju od 1. siječnja do 18. prosinca 2019. godine.

U okvir ovih trošaka spadaju zastupnički paušal u iznosu od 1500,00 kuna mjesečno i naknada za odvojeni život u iznosu od 1000,00 kuna mjesečno, službeni stanovi u mjesečnom iznosu do 2.500,00 kuna na ime najma stana, kao i na naknadu režijskih troškova do 500,00 kuna mjesečno, dnevnice koja za službeno putovanje u zemlji iznosi 150,00 kuna, ali i naknadu troškova za korištenje privatnog automobila u službene svrhe (2,00 kune po prijeđenom kilometru) te naknada troškova prijevoza gdje im se mjesečno isplaćuju troškovi do 2500,00 kuna. Osim osobnog automobila, zastupnici čije je prebivalište udaljenije od 50 kilometara imaju pravo korištenja korištenje sredstava javnog prijevoza – autobusa, vlaka, zrakoplova, trajekta – a troškovi im se refundiraju uz predočenje računa.

U 2019.godini, naši su saborski zastupnici potrošili 8.614.274,80 kuna.

Ovogodišnji rekorder po potrošnji je HDZ-ov Miro Kovač (9.izborna jedinica), koji je potrošio 190.032,12 kuna, a od spomenutog iznosa, najviše je otpalo na troškove prijevoza zrakoplovom (108.012,00 kuna), dok je 57.104,93 kune potrošio na hotelski smještaj. Kovač je inače predsjednik Odbora za vanjsku politiku, član Odbora za europske poslove, član Odbora za međuparlamentarnu suradnju te član Izaslanstva Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini NATO-a, pa sukladno tome njegovi troškovi, odnosno česta putovanja i nisu toliko čudni.

Odmah iza njega, sa potrošenih 177.934,60 kuna smjestio se još jedan HDZ-ov saborski zastupnik, Ante Babić (10.izborna jedinica). Babić je prema pokazateljima najviše potrošio na automobil, 63.802,00 kuna, po 30 tisuća kuna uzeo je za avion i stanarinu, a dvije tisuće kuna manje potrošio je za potrebe hotelskog smještaja.

Treći saborski zastupnik po rastrošnosti je SDP-ov Domagoj Hajduković (4.izborna jedinica), koji je potrošio 170.195,58 kuna, od kojih najviše za avionski prijevoz (44.540,50 kuna), a potom su mu najveći troškovi stanarina te hotelski smještaj.

Među rastrošnijom zastupnicima ove godine su još i Đujić Saša koji je potrošio 145.764,74 kune, Panenić Tomislav potrošio je 134.866,31 kune, Raguž Željko potrošio je 134.628,15 kuna, Vidović Franko 130.904,19 kuna saborskih benefita.

Među zanimljivijim potrošačima svakako su i dva saborska zastupnika iz 3.izborne jedinice, koja obuhvaća Međimursku županiju, Varaždinsku županiju te Krapinsko – zagorsku županiju, područje koje gravitira u neposrednoj blizini Zagreba. Mostov Robert Podolnjak (Varaždinska županija) ove je godine potrošim 111.042,80 kuna, najviše od toga na stanarinu koju je trebao plaćati u Zagrebu, a u Saboru se ove godine oglasio 147 puta.

No, favorit i pobjednik u ovoj rastrošnoj priči je definitivno Mario Habek, bivši šef SDP-a Varaždinske županije koji je trenutno nezavisni zastupnik u Hrvatskom saboru. Habek je uz izdašnu plaću koju dobiva kao saborski zastupnik, potrošio još i 103.776,64 kune benefita. Najviše je potrošio na stanarinu (33.300,72 kune) te na avion (24.642,00 kune). Mario Habek ove se godine u Saboru oglasio – JEDNOM.

Svi troškovi naših zastupnika mogu se pronaći na službenim stranicama Hrvatskog sabora.