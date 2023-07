Kosta progovorio, kaje se: Evo što je rekao istražiteljima

Autor: I.G.

Kosta K. (13), dječak koji je počinio masakr u Osnovnoj školi “Vladislav Ribnikar” u Beogradu, u utorak je u Višem javnom tužiteljstvu u Beogradu rekao kako je oružje kojim je počinio zločin bilo osigurano, i da mu prvi kontakt s vatrenim oružjem nije omogućio njegov otac, izjavila je očeva odvjetnica Irina Borović, piše Nova.rs.

Kako pišu srpski mediji, dječak ubojica se ispituje u svojstvu svjedoka u postupku koji se vodi protiv njegovog oca, V. K. koji je osumnjičen da je počinio kazneno djelo protiv opće sigurnosti. V. K. se nalazi u pritvoru od uhićenja 3. svibnja, istog dana kada je njegov sin u školi ubio devet učenika i radnika osiguranja.

Irina Borović je dodala da je dječak prilikom saslušanja izrazio kajanje zbog onoga što je činio.





„Danas je saslušan maloljetnik povodom čijeg čina, tragičnog i strašnog, se vodi ovaj kazneni postupak protiv okrivljenog V. K.. Detaljno su ispitane sve okolnosti koje mogu biti važne za otkrivanje razloga zbog kojih je sve ovo učinio. Ono što mogu kazati jest da je potvrdio ono što je otac objasnio u pogledu načina na koje je oružje čuvano i skladišteno, dakle bilo je apsolutno sigurno. Detalje kako je on do oružja došao ne bih mogla reći, rekla je Borović.

No, više detalja ima izvor portala Blic.rs. Kako navode, dječak ubojica rekao je da njegov otac imao i dodatne mjere kojima je osigurao oružje, a koje nisu obavezne. Između ostalog, dječak je otkrio kako je njegov otac imao šifre na obaračima pištolja. Mediji navode i kako je Kosta K. potom detaljno objasnio kako je došao do oružja koje je bilo u sefu i zaštićeno šiframa. Rekao je da se dugo mučio kako razbiti te šifre i da je dugo pokušavao dokučiti kako doći do oružja, navodi izvor.

Dodaje se i da je dječak ubojica ispitivan gotovo 4 sata, putem video linka između psihijatrijske ustanove u kojoj se nalazi i Višeg javnog tužiteljstva u Beogradu.

‘Dječak nije kazneno odgovoran’

Punomoćnica oštećenih Zora Dobričanin rekla je danas da je dogovoreno da se proces odvija u sudnici, s ciljem da se ni na koji način, bilo kakvim iznošenjem, ne bi remetio postupak.

„Mi smo se dogovorili da se ovaj proces odvija u sudnici i to je ono što je interes ovog postupka, da ni na koji način, bilo kakvim iznošenjem, bilo tko remeti ovaj postupak. Jedino što možemo kazati je da danas jest ispitan svjedok maloljetni dječak“, izjavila je Dobričanin.

Dječak, sin osumnjičenog, koji u vrijeme spomenutih radnji nije imao navršenih 14 godina i kao takav nije kazneno odgovoran, izjavu je dao u svojstvu svjedoka u prisustvu zakonskog zastupnika, svoje majke, poručilo je Više javno tužiteljstvo.









Sva pitanja prisutnih upućena sinu osumnjičeno postavljena su preko postupajućeg javnog tužitelja.

Pokrenuta istraga protiv oca

Srpski mediji napominju da Više javno tužiteljstvo u Beogradu vodi istragu protiv V. K. zbog sumnje da je u prethodnom periodu obučavao svog 13-godišnjeg sina da rukuje vatrenim oružjem i streljivom, tako što ga je vodio u streljački klub kako bi uvježbavao gađanje meta iz vatrenog oružja, usprkos činjenici da dijete ima 13 godina i da takva aktivnost i obuka očigledno ne odgovaraju njegovoj životnoj dobi.

Također, V. K. je, kako se sumnja, postupio suprotno odredbi člana 32, stav 1, Zakona o oružju i streljivu i suprotno članu 2, stav 1, Pravilnika o prostorno tehničkim uvjetima za sigurno smještanje oružja i streljiva, jer nije osigurao uvjete za siguran smještaj i čuvanje oružja i streljiva tako da ono ne može doći u posjed neovlaštenih osoba, odnosno da bude zaključano i posebno odvojeno u sefovima, kasama ili sličnim ormarima koji se ne mogu lako otvoriti.









Sumnja se da je, uslijed ovakvog njegovog postupanja, 3. svibnja 2023. godine njegov sin uspio doći u posjed pištolja marke “CZ Shadow”, kalibra 9x19mm i pištolja marke Ruger MK kalibra 22 mm LR, za koje osumnjičeni Vladimir K. posjeduje dozvole nadležnog organa, a koje se nalazilo u nepravilno osiguranom metalnom sefu u ormaru koji se nalazi u predsoblju stana.

Dječak je oružje i streljivo ponio sa sobom u OŠ „Vladimir Ribnikar“ u Beogradu, gdje je ispalio veliki broj hitaca i ubio radnika osiguranja i devetoro učenika, a ranio petoro učenika i nastavnicu škole.