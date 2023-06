Kosta konačno otkrio jezivi motiv svog krvavog pira! Istražitelji ostali frapirani, bio je bahat i vidno nervozan: ‘Trebalo je naći način da se približe monstrumu’

Autor: Dnevno.hr

Dječak ubojica (13), Kosta K., koji je u Osnovnoj školi “Vladislav Ribnikar” na Vračaru u Beogradu ubio devetero učenika i zaštitara, počinio je krvavi pir kako bi “natjerao vlastitu majku da pati”, doznaju srpski mediji iz izvora bliskih istrazi, piše Republika.

On je uhićen odmah poslije zločina, 3. svibnja i prebačen na Kliniku na neurologiju i psihijatriju za djecu i omladinu. Gotovo istog trenutka su najiskusniji operativci policije započeli istragu, pokušavajući iz mozga najmlađeg masovnog ubojice izvuku ključnu stvar – motiv monstruoznog čina.

“To je bio mukotrpan posao. Naše kolege dosad nisu imale priliku da se sretnu s takvim slučajem, mada su se svega u karijeri nagledale. Trebalo je naći način da se približe monstrumu, da dopru do njega, ali se to ispostavilo kao pakleni zadatak”, otkrio je sugovornik za Republiku.





‘Policajcima se obraćao s visine, s prijezirom’

Ni u jednom trenutku, kaže, kod dječaka nisu uočili ni trunku kajanja, što ih je šokiralo:

“Pokazivao je takvu bezosjećajnost i odsustvo empatije da je to bilo nevjerojatno.”

Usprkos tome što su pokušaji da se bilo što izvuče iz njega bili bezuspješni danima, istražitelji su bili ustrajni.

“Odbijao je bilo kakav razgovor i policajcima se obraćao s visine, s nekim prijezirom. Govorio im je da on nema što s njima pričati. Pitali su ga zašto je pobio prijatelje i čovjeka s kojim je, naglasili su, imao korektan odnos, ali im je odgovarao da ga ostave na miru i da mu ne pada na pamet da im objašnjava. Bio je bahat i vidno nervozan, ali sasvim svjestan da u tim godinama nije kazneno odgovoran i da ne može u zatvor”, otkriva izvor dobro upućen u dosadašnji tijek istrage.

Konačno priznao motiv

Na slučaju je radila čitava ekipa inspektora, a onda se Kosta odlučio povjeriti jednom od policajaca.

“Zašto baš njemu, ne znamo, tek u jednom trenutku je odlučio pričati bar ponešto. Rekao je da je ključni trenutak bio kada mu je prišao čuvar Dragan Vlahović i da je tada odlučio krenuti u masakr. Usprkos tome što je u ruksak spakirao sve što mu je bilo potrebno za krvavi pir – pištolj i Molotovljev koktel. Razmišljao je o tome da nazove majku i sve joj prizna, a onda se pojavio zaštitar koji ga je upitao zašto kasni na sat te mu rekao da bi trebao požuriti. Tada je pomislio da je otkriven, likvidirao je Vlahovića, a onda nastavio dalje ubijati. Tada ga je obuzeo strah”, kazao je sugovornik.









Sve je to ispričao sasvim ravnodušno, kao da se radi o nekom drugom. A tek onda je, dodaje izvor iz istrage, uslijedio pravi šok za istražitelje:

“Na sve to je dodao da mu je jedino žao što ne može vidjeti majku kako pati. I da mu je žao što nije vidio to kad je saznala što je napravio! Maltene je time rekao zašto je sve to učinio- da bi patila njegova majka.”