Kosovski premijer Hrvatsku smatra drugom domovinom, a volio bi sresti svog prijatelja Gotovinu

Autor: Dnevno/Dr. K.

U razgovoru za Večernji list kosovski premijer Ramush Haradinaj osvrnuo se na nedavni berlinski summit posvećenom zapadnom Balkanu na kojem su ga pokušavali nagovoriti na kompromis sa Srbijom što je rezultiralo neuspjehom. “Dijalog koji je vodila visoka povjerenica Europske komisije za vanjsku i sigurnosnu politiku Federica Mogherini između Srbije i Kosova nije više u njezinim rukama i u njezinoj nadležnosti”, rekao je Haradinaj.

“Vođenje dijaloga između Srbije i Kosova preuzeli su njemačka kancelarka Angela Merkel i francuski predsjednik Emmanuel Macron. I to je veoma važno jer sada više ne govore o podjeli Kosova i razgraničenju”, istaknuo je kosovski premijer u razgovoru za Večernji list. O odnosima s Vučićem je rekao da poštuje i njega i premijerku Anu Brnabić jer ih je narod izabrao. Smatra i da bi Vučić, ako stvarno radi za srpski narod i Srbiju, trebao priznati Kosovo. “Ali ako samo želi biti na vlasti i zadržati je, zasigurno nikada neće priznati Kosovo.”

Na pitanje dokle je stigla istraga o ubojstvu srpskog lidera sa sjevera Kosova Olivera Ivankovića, s obzirom na to da Vučić za to ubojstvo optužuje Albance Haradinaj je rekao da svi dokazi i indicije u istrazi vode prema tome da su ga likvidirali Srbi. “Kako mi u žargonu kažemo – to su srpska posla”, zaključio je Haradinaj.

U intervjuu se kratko osvrnuo i na odnose s Hrvatskom.

Na pitanje kako ocjenjuje političku, ekonomsku i sigurnosnu suradnju između Kosova i Hrvatske rekao je da je ona svaki dan sve bolja i siguran je da će biti još bolja. Rado će se odazvati pozivu da posjeti Hrvatsku. “Ne laskam Hrvatima, ali ono što ću sada reći, reći ću od srca. Hrvatsku uvijek doživljavam kao drugu domovinu i stvarno se tako i osjećam dok boravim u njoj, no doista ne stignem”, rekao je Haradinaj.

U kontaktu je i s prijateljem Antom Gotovinom. Ako ne dobije poziv od premijera Plenkovića za službeni posjet, nada se da će ovo ljeto doći u Hrvatsku posjetiti Antu Gotovinu.