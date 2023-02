‘KOSOVO JE SRBIJA, TAJVAN JE KINA, KRIM JE RUSIJA!’ Moskvom se orile poruke podrške ‘srpskoj braći’, stotine okupljenih poručilo: ‘Rusija mora podržati Srbe’

U povodu 15. godišnjice proglašenja neovisnosti Kosova, u petak se u Moskvi, pred srpskom ambasadom okupilo se nekoliko stotina ljudi kako bi pružili Srbiji podršku.

Portal Abzac prenosi kako su se na skupu mogle čuti poruke da “Rusija mora podržati Srbe koji su blizak narod”.

Naime, oko 250 navijača moskovskih nogometnih klubova, uz prisustvo ruske nacionalne organizacije Dvoglavi orao, sudjelovalo je na mitingu podrške Srbiji.

Oni su pred ambasadom Srbije istaknuli veliki transparent na kojem je na ćirilici pisalo “Kosovo je Srbija”.

Kako su naveli, okupili su se s ciljem da “podrže srpsku braću u borbi za očuvanje svoje zemlje”, priopćio je Nogometni klub Crvena zvezda.

Kako prenose pojedini ruski mediji, “stotine brižnih građana došlo je ispred zgrade ambasade Srbije u Moskvi kako bi pružili podršku Srbiji na dan kada je tzv. Kosovo proglasilo jednostranu neovisnost”.

Osim “Kosovo je Srbija”, na skupu su se mogli vidjeti i transparenti na kojima je pisalo “Krim je Rusija”, “Tajvan je Kina” i “Kosovo je Srbija”.

Također, okupljeni pred srpskom ambasadom su podsjetili da je Srbija ostala jedina zemlja u Europi koja još nije uvela antiruske sankcije, usprkos pritiscima Zapada.

Moscow tonight, in front of the Serbian embassy: “Kosovo is Serbia”

🇷🇸🇷🇺 pic.twitter.com/3N3i1z8e1g

— Based Serbia (@SerbiaBased) February 17, 2023