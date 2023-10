Kosovar Hrvatici izbio sve zube, smrskao lice i izbo ju nožem pred četvero djece: Iznio ogavnu obranu

Autor: I.G.

Kadri B. (43), držaljanin Kosova, u utorak je došao pred Županijski sud u Zagrebu, šest mjeseci nakon što je počinio pokušaj teškog pokušaja ubojstva svoje 45-godišnje supruge u stanu u Sesvetama i to još pred očima četvero maloljetne djece.

Kako piše Jutarnji list, optužen je i za povredu djetetovih prava te prijetnje smrću. On se od tog kobnog dana nalazi iza rešetaka remetinečkog zatvora, a iz zatvorske ćelije obitelj je zvao na telefon te im je pisao pisma, što ih je dodatno uznemirilo.





Kaže da nije kriv

Kadri B. je odbacio krivnju, a ako se ona utvrdi, prijeti mu višegodišnji zatvor. Na teret mu se stavljaju zločini od 12. travnja ove godine, kada je oko 22 sata nakon cjelodnevnog maltretiranja, odlučio iskaliti sav svoj bijes nad suprugom. Bilo je to dva dana nakon što mu je najavila da želi rastavu braka i da je suživot, nakon 20 godina postao nepodnošljiv na što joj je on odgovorio da se mogu samo na groblju rastati.

Navodno je potegao nož te je supruzi uputio jezive prijetnjama smrću, čemu je svjedočilo njihovo četvero mališana. Tužiteljstvo ga tereti da je postupao s namjerom da usmrti suprugu koju je brutalno prvo pretukao a potom joj nanio niz ubodnih rana nožem. Ona je zatim u teškom stanju prevezena u KB Dubrava, a on se dao u bijeg.

Nakon 17 sati bijega, uhićen je 13. kolovoza oko 15.15 sati nadomak bivšeg graničnog prijelaza Goričan dok je bježao iz zemlje. Vozio se u autobusu stranih registarskih oznaka koji je zaustavljen a on je iz njega doslovno izvučen.

‘Spasio me sin’

“Od sigurne smrti spasio me 14-godišnji sin. Kad pomislim na sve to što se dogodilo, tresem se. Digla sam se s kreveta nakon scene s mobitelom kojeg mi je sakrio te sam otišla do vrata stana i rekla mu da ide napolje. On je skočio s kreveta, zgrabio me i počeo bacati pa sam odletila i udarila glavom o zid. Otvorenim dlanom me tukao, razbio mi je nos, razvalio vilicu, smrskao lice i izbio sve zube. Demolirao me i krenuo tražiti kuhinjski nož.

Čak je i kćeri rekao da mu ga nađe i donese. Na kraju je pronašao jedan manji bijeli nož koji mi je zario u desnu stranu abdomena. Tada se stanom prolomio dječji plač i krici, a on je samo šutio i divljao. Krv je iz mene liptila na sve strane. Ubrzo mi je zario i drugi ubod u lijevu stranu abdomena”, prisjetila se optuženikova supruga krajem kolovoza.

Na mjesto zločina u mislima ali i fizički, bilo joj se teško vratiti. Sin koji joj je spasio život, kaže da o masakru ne priča, a najmlađa kćer od pet godina radi proživljenog stresa gubi kosu i ćelavi.