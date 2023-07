Kosorica otkrila kako je zbog dečka ‘otkantala’ Tita i skoro dobila otkaz: Nije mi palo na pamet da bi pristao

Autor: Dnevno.hr/M.P.

“Više nikome ni za što ne odgovaram, ne moram misliti tko će što misliti o mojim postupcima i sebi ugađam”, kazala je u Briefingu bivša premijerka Jadranka Kosor koja će u četvrtak navečer i službeno predstaviti svoju novu knjigu ‘Kraljica’, čiji je podnaslov ‘Života ima i izvan politike‘, a u kojoj piše o svom životu.

Otkriva, cijeli život je strepila je li dovoljno dobra, a svako ugađanje sebi smatrala je nekom vrstom grijeha. Kaže, danas zna da je to bilo potpuno krivo, no pretpostavlja da je to posljedica odgoja i života u teškom siromaštvu u djetinjstvu.

“Najsretnija sam bila kada bih, kao novinarka i političarka, napravila neki rezultat, recimo kada sam se vratila s večere s Barackom Obamom kada je bilo jasno da on daje potporu Hrvatskoj za ulazak u EU. To je bila ta radost koja je meni dizala krila. Sada kada sam u mirovini, tražim nove džepove u kojima bih pronalazila radost, a velika radost su mi moj unuk i obitelj, moj sin koji mi je dao potporu u svemu pa i da pjevam kao kraljica”, rekla je Kosor.





‘Pisanje mi je pomoglo da ostanem na nogama’

Većinu nove knjige je, kaže, napisala, u zadnjih godinu dana, nakon smrti majke.

„Pisanje mi je pomagalo da ostanem na nogama, da pomognem samoj sebi u toj situaciji jer ja sam sada sama nakon što sam cijeli život živjela u obitelji. Moj sin blizu stanuje i svaki dan se vidimo, ali na kraju dana ostanem sama. Najbolje pišem ujutro i prijepodne. To mi je nova karijera”, ističe Kosor koja u „Kraljici” piše i o svojim mladenačkim ljubavima koje su, kaže, bile neobične i nevjerojatne.

Zbog ljubavi propustila Tita

Piše i kako je spletom okolnosti zbog jednog mladića kao mlada novinarka propustila napraviti intervju s Josipom Brozom Titom i za malo zbog toga dobila otkaz.

„Dobila sam tu priliku zahvaljujući vrlo popularnoj dječjoj emisiji ‘Četvrtkom!‘ koju sam vodila. Uz sugestiju svih urednika i direktora sam zatražila intervju s Maršalom bez ikakve ideje da bi on mogao pristati. Na kraju je pristao. Rado bih da sam razgovarala s njim”, priznaje Kosor dodajući da je u školi bila najsiromašnija djevojčica o čemu također piše u knjizi.

‘Da sretnem Angelu, pitala bih je za breskve’

Otkrila je i što bi napravila da sretne bivšu njemačku kancelarku.

„Da sretnem Angelu Merkel najprije bih je zagrlila i pitala je: ‘Kako si?‘ Pitala bih je sjeća li se naših breskvi na ručku u Zagrebu kojima je bila oduševljena”, ističe Kosor koja u knjizi iz vremena kada je bila premijerka opisuje i svoj prvi susret s tadašnjom njemačkom kancelarkom i njezinu neobičnu reakciju kada joj je pokušala prenijeti pozdrave Ive Sanadera.









Njih dvije, tvrdi, o njemu više nikad nisu razgovarale.

S Dolca teglila vrećice i dok je bila premijerka

Bivša premijerka često na Twitteru, osim komentara aktualnih političkih momenata, objavljuje fotografije jela koja kuha. Sada otkriva, najradije sprema starinska jela koja ju je naučila baka – noklice s jajima, granadirmarš, krpice sa zeljem, prisiljeno zelje.

“To najviše vole i moji, osobito sin jer je na tome odrastao. A unuk najviše voli bolonjez i karbonaru pa mu to kuham. Kuhala sam i dok sam bila novinarka i političarka. Moja mama je 30 godina, od 1991., živjela sa mnom i sa sinom, a ona je spadala u one žene koje istinski preziru kuhanje. Nije ni znala kuhati i stalno mi je govorila da me Bog blagoslovio što joj kuham. I dok sam bila premijerka sam išla na Dolac i sama nosila vrećice”, priča Kosor dodajući da su joj ljudi dobacivali da zašto joj djelatnici osiguranja ne pomognu, no ona im je odgovarala da su oni tu da je čuvaju, a ne da nose cekere.









Što se bivših kolega iz političkog svijeta tiče, kaže da je sa Stipom Mesićem prešla preko svađa u predsjedničkoj kampanji te da su danas u dobrim odnosima, kao i s Ivom Josipovićem.