KOSOR ZA SUBOTIČKI TJEDNIK: ‘Vučić je fenomen! Na ovim prostorima nema tako visokopozicionarnog dužnosnika koji je sudjelovao u ratu!

Autor: Daniel Radman

Bivša predsjednica Vlade Jadranka Kosor dala je veliki intevju vojvođanskom informativno-političkom tjedniku “Hrvatska riječ” u kojem se osvrnula svoju političku karijeru, ali i aktualna politička pitanja, poglavito odnose između Hrvatske i Srbije.

Poseban naglasak stavila ja na predsjednika Aleksandra Vučića za kojeg je rekla da je jedini visokopozicionirani dužnosnik koji je sudjelovao u ratu.

“Smatram da je on neka vrsta fenomena, jer na ovim prostorima, ali i šire, nema tako visoko pozicioniranog dužnosnika koji je sudjelovao u nekom ratu. Podsjetit ću Vas samo da je 1995. godine u Glini rekao da to nikada neće biti Hrvatska. Pamtim ga i s puškom u ruci iznad Sarajeva. Zamjeram Europskoj pučkoj stranci što je Vučićevu stranku, prije nego što se on osobno ispričao za taj dio ratne prošlosti, primila u Europsku pučku stranku. O tome često govorim, jer mislim da je to nepravedno”, izjavila je, a potom se osvrnula i na njegov posjet Zagrebu.

Podsjetila je na tadašnje obećavanje o pronalasku nestalih koje je u međuvremenu palo u vodu.

“Što se tiče nestalih, mislim da je odgovor na većinu pitanja u arhivima JNA-a i Vučić može ako hoće otvoriti te arhive i riješiti jedan dio pitanja nestalih. Naravno da bi to povuklo kaznenu odgovornost za mnoge, ali samo tako možemo naprijed. Sjetite se njegovog dolaska u Hrvatsku i susreta s predsjednicom Kolindom Grabar-Kitarović kada je izmanipulirao nju i čitavu javnost tvrdivši kako je donio dokumente koji će riješiti tri slučaja, a pokazalo se da su ti slučajevi već odavno riješeni.”