KOSOR UPOZORAVA: Ovo je svima promaklo, predsjednica je učinila nešto nedopustivo! Bivša premijerka otkrila i neispunjiva obećanja kandidata!

Autor: Dnevno

Bivša predsjednica Vlade i nekadašnja kandidatkinja HDZ-a za predsjednicu Republike, Jadranka Kosor u emisiji RTL Danas komentirala je utrku za Pantovčak.

Drugi je dan prikupljanja potpisa, glavni protagonisti Kolinda Grabar-Kitarović i Zoran Milanović još jučer su poručili da su prikupili potrebnih 10 tisuća potpisa, ali već su se i posvađali.

Kosor kaže da je to normalno i logično, a da se pravi okršaji očekuju kad kampanja i službeno počne. Nada se i okršajima pred kamerama, na televizijskim sučeljavanjima, ali kaže kako se boji da će neki kandidati to izbjegavati.

Predsjednica danas nije davala izjave, čuli smo samo premijera. Kosor smatra da je to loše.

“Koliko znam predsjednica je danas pozvala novinare na druženje s građanima, a onda je otišla bez izjave. Kao neka vrsta glasnogovornika pojavio se premijer, i to nije prvi put. Mislim da nije dobro da on govori umjesto nje. To se vrlo često čini. Jučer je govorila, nije to bilo osobito slavno. Nije mi se svidjelo kad je o slučaju borbenih aviona rekla da je nekoliko puta o tome razgovarala s DORH-om. Ona kao predsjednica nema o čemu razgovarati s DORH-om ili USKOK-om koji su neovisne institucije“, kazala je Kosor.





Upitana kako Plenkovićev rejting utječe na predsjednicu, Kosor kaže da se ovdje radi o sustavu spojenih posuda.

“Rejting jednog utječe na rejting drugog. Vidimo da rejting predsjednica blago iz mjeseca u mjesec pada. Bilo bi logično, s obzirom da ulazi u veliku trku, da je stabiliziran. Došlo smo do vrlo zanimljivog podatka da su rejtinzi stranaka i kandidata međusobno podjednaki. Međutim, treba voditi računa da HDZ ima dobro organiziranu stranačku infrastrukturu i mašineriju, govorim o tome kao nečem pozitivnom i to može biti presudno.”

”Neobično mi je da je predsjednici glavni konkurent Škoro, a oni se međusobno nekako čuvaju. Ali samo jedno od njih može ući u drugi krug.”

Branimir Glavaš danas je napravio neočekivani potez i dao svoj potpis Zoranu Milanoviću. Kosor kaže da će vrijeme pokazati zašto je to napravio, ali i da je dobio svojih pet minuta slave. Milanovićeva reakcija, koji se od Glavaša ogradio, ju ne čudi.

“Činjenica je da Glavaš ima teret procesa protiv sebe. Bilo je zanimljivo vidjeti reakciju premijera kojeg je to izgleda naljutilo. S druge strane aktualna predsjednica ima čvrstu potporu Milana Bandića koji je također optuženik pred hrvatskim pravosuđem”, kazala je Kosor.

Kad je riječ o Mislavu Kolakušiću, Kosor kaže da on obećaje stvari koje ne može ostvariti ni ako postane predsjednik, ali vjeruje da može iznenaditi brojem osvojenih glasova.

“Predsjednik države ne može nikoga trpati u zatvor. Nije korektno to što obećaje, isto kao što nije korektno obećavati nova radna mjesta ili veće plaće što radi Grabar-Kitarović”, kazala je Kosor.

I za Škoru kaže da najavljuje stvari koje ne može ostvariti zbog ograničenosti predsjedničkog mandata jer o nekim stvarima odlučuje Vlada odnosno Sabor. Iznenađuje je i što o nekim temama, koje su relevantne za kampanju, ne želi izjasniti.