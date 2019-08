KOSOR SPUSTILA BUJANCU I KOLINDI: Oprala ih oboje, pa se osvrnula na Tuđmana

Autor: Dnevno

Jadranka Kosor, bivša predsjednica Vlade za N1 je prokomentirala prijepore oko pozdrava “Za dom spremni”.

Upitana da komentira izjavu Miroslava Škore u Aljmašu, Jadranka Kosor rekla je da se on “služi doskočicama kada želi izbjeći neka važna politička pitanja”. Rekla je kako i ostali budući kandidati rade nešto slično. “Čini mi se da i drugi kandidati, odnosno budući kandidati u ovoj fazi predkampanje, koja se već zahuktala, nastoje na sve načine izbjeći sva ona pitanja koja bi ih na bilo koji način mogla dotaknuti ili oštetiti. Tako da se neka pitanja koja su osobito uzburkala javnost i posljednjih mjeseci zapravo ostaju gotovo netaknuta.”

Na pitanje koje se ticalo radikalne desnice i čini li joj se da je moguće da je Hrvatska skrenula toliko udesno politički da se većina bitnih političkih pitanja vodi na krajnjem desnom političkom spektru, rekla je kako joj se to ne čini, već kako kada pogledamo ukupan broj ljudi koji je glasao na prošlim predsjedničkim izborima prije gotovo pet godina i kada se izbroje ukupni glasovi za oba kandidata dolazimo do brojke od dva milijuna ljudi, dakle gotovo pedeset posto birača se nije izjasnilo o tome koga žele za predsjednika ili predsjednicu.

Tuđman stavio antifašizam u Ustav

“Ono što sada postaje središnja tema kandidata koji se percipiraju kao kandidati desnice, Grabar-Kitarović i Škoro jest nešto gdje mi vidimo svakodnevno kako se apsolutno i do krajnjih slučajeva relativizira povijesno značenje Za dom spremni. Dakle, da je to bio ustaški pozdrav kojeg je, nemojmo zaboraviti, osudio taj pokret, a i HOS-ovo uzvikivanje tijekom rata osobno predsjednik Tuđman”. Istaknula je kako je i bivši predsjednik Tuđman osudio taj pozdrav i njegovo korištenje tijekom Domovinskog rata te da je sam upisao antifašizam u Ustav kao jednog od temelja te je stoga sve što se trenutačno događa “neka vrsta zaista neobične situacije”. Što se tiče trenutačnih rasprava o navedenom pozdravu rekla je kako se njoj čini da je “to je sve apsolutno nepotrebno, jer Ustav Republike Hrvatske, najviši pravni akt, naša državna Biblija, jasno kaže da je to nedopustivo.”

“Protuustavni stavovi” Hrvatskog tjednika

“Ja sam bila od ’95. do Tuđmanove smrti dio i Predsjedništa HDZ-a i znam koliko je žestoko i koliko puta reagirao na bilo kakve naznake koketiranja s ustaštvom, zato danas za mene intervju aktualne predsjednice u Hrvatskom tjedniku gdje o Paveliću govori ‘svi smo mi ljudi’ je zaprepašćujući.”

Upitana kako tumači najnoviji intervju trenutne predsjednice u Hrvatskom tjedniku u kojem je ona najavila buduću kandidaturu Jadranka Kosor je rekla kako misli “da svaki građanin i svaka građanka koja nema visoku dužnost i koja ne predstavlja i nema nema priliku predstavljati Republiku Hrvatsku, i u zemlji i inozemstvu, ne bi dala intervju tjedniku koji bi za tu građanku ili za tog građanina napisao i to argumentirao, da je bestidnica. A kamoli da to učini predsjednica Republike Hrvatske koja predstavlja državu. I zbog te činjenice vlastitog ponižavanja, ali i činjenice da je to tjednik koji je apsolutno prepoznat po radikalnim stajalištima koja su u velikom dijelu nasuprot Ustavu Republike Hrvatske. To je činjenica o kojoj mi moramo govoriti kada govorimo o tom intervjuu, naravno ima puno netočnosti, puno nelogičnosti, ali i dodvoravanja.”

Kolinda se vratila na početak, kada je bila uz bok Mamića i Bujanca

“Ona se zapravo ponovo vratila na početak, u svoj VIP salon u pobjedničkoj izbornoj noći, gdje su bili i neki bjegunci od hrvatskog pravosuđa, i neki ljudi koji su osuđeni zbog dilanja droge i kupovanja drogom prostitutki, pa i na naravno jedan dio uglednih uzvanika na inauguraciji, gdje su bili i ljudi za koje se tada znalo da vrlo jasno, vrlo otvoreno zagovaraju Za dom spremni kao pozdrav koji bi čak trebalo uključiti u pozdravljanje u Hrvatskoj vojsci.”

Jadranka Kosor je kao izrazito neobično i znakovito istaknula i kako predsjednica nakon intervjua u Hrvatskom tjedniku nije davala nikakve izjave te kako bi na sva ta pitanja koja javnost i mediji trenutačno postavljaju trebala odgovoriti. A na pitanje koliko je oportuno dati intervju tjedniku koji je direktno upleten u aferu Fimi Media rekla je kako su “to jako važna pitanja na koja bi gospođa Grabar-Kitarović trebala odgovoriti. Mislim da je to zapravo nitko to neće pitati, a pogotovo protukandidati jer se oni bave sami sobom. Tu pogotovo mislim na Zorana Milanovića. To su sve pitanja koje bi zapravo on trebao postavljati.”

Ni Plenković nije zadovoljan intervjuom

Predsjednici Kolindi Grabar-Kitarović intervju u Hrvatskom tjedniku zamjerio je i Andrej Plenković. U izjavi u Sinju na jedan se način ogradio od tog intervjua, rekavši da “što se tiče odabira tjednika u kojem je to dano, mislim da je to moglo biti i negdje drugdje, što se toga tiče.”

Međutim, dodao je da Kolinda Grabar-Kitarović i dalje ima punu potporu stranke.