KOSOR OPAKO SPUSTILA PLEKNOVIĆA! Stigla mu pljuska zbog Pupovca i Šimprage: ‘Okreni se prvom do sebe’

Autor: Dnevno.hr

Bivša predsjednica Vlade Jadranka Kosor se gostujući u emisiji Radio Nacionala osvrnula se problem zločina počinjenih nad srpskim civilima nakon operacije Oluja i provokacija srbijanskog političkog vodstva da je Oluja bila zločin.

“Smatram da je Dan pobjede dan kad trebamo slaviti pobjedu u Kninu i trebamo se prije svega prisjetiti hrvatskih žrtava od 90-e, ’91. pa i u Oluji. I da, treba slaviti Dan pobjede, i da, nitko od nas ne niječe da su se zločini dogodili nakon Operacije Oluja, da je bilo tih slučajeva od kojih neki nisu istraženi do kraja, neki nisu do kraja procesuirani. Svi mi koji smo sudjelovali u vladi to smo na ovaj ili onaj način isticali u govorima i izjavama.

Sjećam se iz vremena dok sam ja vodila Vladu da je bilo i nekih uhićenja hrvatskih branitelja koja su se vezala upravo uz to vrijeme i da je to izazivalo ogromne probleme, ali mi apsolutno pred tim niti jesmo niti možemo niti hoćemo zatvarati oči. Međutim, ja isto tako smatram da je vrijeme da ne vodimo, kako bih rekla, licemjernu politiku”, poručila je Kosor.





“Ako je politika Vlade, svake vlade, da je Oluja bila legitimna operacija, a bila je, da je bila osloboditeljska, a jest, i da u Oluji nije bilo etničkog čišćenja, a nije – jer je to potvrdio Međunarodni kazneni sud za bivšu Jugoslaviju u Haagu u presudama Gotovini i Markaču.

Prema tome, ako je politika vlade, svake vlade, da se nije radilo o etničkom čišćenju, onda to svi koji participiraju u Vladi i koji vode državu moraju poštivati i očekujem zajedničko stajalište oko toga”, rekla je bivša premijerka objasnivši da tu postoji problem jer u samoj vladi postoje različiti stavovi o karakteru operacije Oluja.

“Mi imamo različita stajališta ljudi koji vode državu. Jedan dio ljudi koji su u vlasti, a tu mislim na SDSS, smatra da je Oluja bila etničko čišćenje, što je i gospodin Pupovac izjavio više puta, a i potpredsjednica Vlade gospođa Šimpraga, dok drugi dio Vlade, a to je HDZ, smatra da Oluja nije bila etničko čišćenje – i nije bila etničko čišćenje. Dakle, o tome se radi. Danas je dan kad možda i to treba preotvoriti. I bivši potpredsjednik Vlade, gospodin Milošević, također je smatrao da je Oluja bila etničko čišćenje. A politika Vlade mora biti jedinstvena oko tako osjetljivih stvari. Kad gospodin Plenković danas govori, i s pravom govori, o zastrašujućim porukama koji dolaze od primjerice Vučića i Dodika, a koji isto tako govore o protjerivanju Srba, onda se mora, naravno, okrenuti prvom do sebe”, zaključila je Kosor.